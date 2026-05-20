«Превратили в урода за 30 минут». Пациентка обвинила врача в обезображенном лице: фото до и после

На первом фото лицо Марины до операции, на втором — сразу после Источник: предоставила пациентка

В Екатеринбурге пациентка обвинила известного хирурга в изуродованном лице. 43-летняя Марина в суде доказала, что в центре эстетической медицины «Клуб красоты» ей неправильно провели операцию. Пациентка заявила, что ей не только обезобразили лицо, но и разрушили жизнь. Марина до сих пор не может смотреть в зеркало, впала в депрессию, потеряла работу, любимого человека, рухнули планы завести семью.

Марина рассказала E1.RU, как добилась справедливости.

«Успокаивали, что это просто отек»

Весной 2024 года Марина решилась на пластическую операцию, чтобы изменить форму губ. Она выбрала простое и малотравматичное вмешательство — булхорн — и записалась к известному доктору Алексею Клепикову, изучив множество положительных отзывов.

Хейлопластика по методике «булхорн» — это хирургическая техника, направленная на изменение формы и увеличение объема верхней губы. У пациента иссекают узкую полоску кожи в зоне на участке между основанием носа и каймой верхней губы, после чего сшивают края разреза. Верхняя губа укорачивается, приподнимается и визуально становится более полной.

Марина прошла у врача консультацию в одной из клиник города, но там не было свободной записи на операцию. Тогда ей предложили пройти операцию в другом медцентре, где также принимает врач, «Бьюти клаб».

«В назначенный день я пришла в клинику, подписала все согласия. Врач опоздал на час. Никакой консультации непосредственно перед вмешательством он не проводил и о рисках не говорил. Он второпях поставил меня к стенке и сухим маркером нарисовал разметку. Меня никто не фотографировал, не измерял губу. После этого меня отвезли на операцию, и, когда я проснулась, я себя сфотографировала, у меня случилась истерика. За 30 минут меня превратили в урода. Врачи успокаивали меня, якобы это просто отек, на протяжении трех месяцев», — рассказала пациентка E1.RU.

Разметка, которую врач нанес перед операцией Источник: предоставила пациентка

По словам Марины, вместо красивой улыбки она получила обезображенное лицо. Верхняя губа была вырезана так, что прикрывала только десну, зубы стали полностью оголены, губы не смыкались. Из-за этого пациентка не могла есть и пить — всё вываливалось изо рта.

После операции пациентка была в ужасе от результата, но ее убеждали, что всё дело в отеке Источник: предоставила пациентка

У Марины нарушились мимика и дикция. Губы стали кривыми и подвернулись внутрь. Кроме того, пациентка утверждает, что во время операции из-за неправильной разметки хирург срезал основание носа и повредил хрящи. Нос провалился, а ноздри стали широкими и ассиметричными, у Марины начались проблемы с дыханием.

«У меня разрушилась личная жизнь»

Спустя три месяца наблюдения пластический хирург признал, что дело не в отеке. Он сообщил, что понадобится еще одна операция по реконструкции, и направил женщину на консультацию к другому хирургу в одной из клиник Екатеринбурга. Но Марина решила, что восстанавливать лицо будет в клинике в Санкт-Петербурге. Она пыталась мирно урегулировать конфликт, попросила через претензию оплатить новые операции и минимальный моральный вред. Но в итоге ей пришлось обращаться с иском в суд, так как в медцентре заявили, что причиной осложнений стали индивидуальные особенности.

После операции губы опустились (на первом фото — Марина до вмешательства, на втором — результат операции через несколько месяцев) Источник: предоставила пациентка

«Экспертиза, проведенная в Москве, установила, что губа короткая, это могло произойти только из-за халатности врача, который не производил никаких измерений, и из-за чрезмерного иссечения кожного лоскута. Более того, мне сделали операцию с захватом носа, что изначально не было предусмотрено. Срезали основание носа, крылья и хрящи. У меня нос фактически развалился. Сами ноздри были не зафиксированы, просто пришиты кожей. Я могла их дотянуть до ушей практически. А в ответ на претензию в клинике мне сказали, мол, это ваши индивидуальные особенности, давайте, до свидания», — вспоминает Марина.

За реконструктивные операции в Санкт-Петербурге пациентка уже заплатила больше 230 тысяч рублей. Ей предстоят еще два вмешательства, чтобы восстановить губы, после этого можно будет заниматься носом и дыханием. Предварительно реконструкцию носа оценили в 700 тысяч рублей. Общий период реабилитации составит около четырех-пяти лет. Помимо этого, Марина вынуждена самостоятельно оплачивать перелеты и проживание в другом городе.

Так выглядит лицо Марины сейчас — после двух восстановительных операций Источник: предоставила пациентка

«После операции я не могла нормально говорить, начались проблемы с дыханием, я лишилась сна, у меня была установлена депрессия средней тяжести. На тот момент я работала секретарем, а ни одному руководителю не хочется видеть изуродованного сотрудника, который не может нормально разговаривать и присутствовать на совещаниях. В итоге мне было предложено уволиться. Семь месяцев я находилась на учете в службе занятости. У меня разрушилась личная жизнь: я планировала ЭКО, чтобы стать мамой. В итоге у меня ни партнера, ни детей. Я сама на себя до сих пор в зеркало смотреть не могу. Моя жизнь просто превратилась в ад», — отметила Марина.

Что выяснила экспертиза

Корреспондент E1.RU ознакомилась с заключением комиссии экспертов, которое легло в качестве доказательства в суде. Восемь московских специалистов исследовали случай и отвечали на десять поставленных вопросов.

В том числе эксперты указали, что:

при выполнении вмешательства были нарушены пропорциональные параметры иссечения кожно-жирового лоскута, затронуты структуры носа, что являлось нарушением техники выполнения операции и привело к возникновению послеоперационной деформации;

в согласии на операцию (хейлопластика) присутствует информация о возможных осложнениях. Но среди перечисленных осложнений отсутствует упоминание о возможности возникновения повреждений носа, рта, их асимметрии и деформации, укорочения верхней губы, несмыкании губ. Эти последствия не могут возникнуть при правильном выполнении операции. При этом в медицинских документах отсутствует описание, какой именно планировалось достичь эстетический результат. И отсутствие этой информации расценивается как недостаток ведения медицинской документации. Пациентка была недостаточным образом информирована о запланированном эстетическом результате и объемах операции;

выявлены следующие дефекты оказания медпомощи — отсутствие фото до и после, отсутствие измерения высоты верхней губы, иссечение слишком большого объема тканей, захват структур носа. А также ряд недостатков ведения медицинских документов;

возникшие эстетические и функциональные недостатки являются последствиями оперативного вмешательства, выполненного с недостатками лечения, то есть находятся с ними в прямой причинно-следственной связи;

пациентка соблюдала врачебные назначения после операции.

Что решил суд

Орджоникидзевский районный суд встал на сторону пациентки и частично удовлетворил ее требования. С центра эстетической медицины «Клуб красоты» постановили взыскать в пользу Марины 98 тысяч рублей (которые она заплатила за операцию), расходы на анализы и консультации врачей — 24 тысячи рублей, неустойку — 98 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 1 миллион рублей. А также назначили штраф — 611 тысяч и компенсацию расходов на экспертизу — 22 тысячи рублей.

В апелляции — в Свердловском областном суде — решение оставили без изменений.

Мнение представителей клиники

Адвокат центра эстетической медицины «Клуб красоты» Анна Сабирова пояснила E1.RU, что клиника оказала пациентке медицинские услуги, соблюдая все требования закона, и врачи не могут нести ответственность за неудовлетворенность пациента результатом. Защита считает, что технология не может полностью исключить побочные эффекты и осложнения.

В клинике добавили, что пациентка подписала добровольное согласие на медицинское вмешательство и получила все разъяснения. Также ей сообщили, что оказание услуг не гарантирует стопроцентный результат и невозможно исключить осложнения.

Также в «Клубе красоты» добавили, что перед операцией врач сделал разметку на лице и согласовал ее с пациенткой, а от иссечения мягких тканей в большем объеме, которое предлагала Марина, решили воздержаться.

«Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что течение раневого процесса у каждого пациента протекает индивидуально. О возможности формирования келоидного рубца среди прочих общехирургических осложнений пациент была проинформирована. О возможном возникновении необходимости в повторных операциях пациент также была предупреждена.

Осложнения, возникшие в послеоперационном периоде, не могут свидетельствовать о ненадлежащем оказании услуг. Следует учесть, что пациент до обращения в нашу клинику ранее перенесла контурную пластику с последующим растворением филера препаратами, содержащими гиалуронидазу — фермент, способный растворять любые белки, в том числе и те, из которых состоит мышечная ткань», — заявили в клинике.

В «Клубе красоты» заявили, что пациентка перед операцией скрыла наличие аутоиммунного заболевания, аллергию на пыльцу, регулярное применение сосудосуживающих препаратов и проблемы с носовым дыханием, а также искривление носовой перегородки и врожденные особенности строения хрящевого каркаса носа.

Представители клиники добавили, что предлагали провести корректирующие операции, но пациентка сама от них отказалась.

После операции появились трудности с дыханием Источник: предоставила пациентка

Также после вмешательства нос стал «растягиваться» Источник: предоставила пациентка

Также защита прокомментировала заключение московских экспертов.

«Допущенные недостатки диагностики не повлекли за собой развитие неблагоприятных последствий. Недостатки ведения медицинской документации по своей сути не могли привести к развитию неблагоприятных последствий.

При осмотре пациента в рамках экспертизы отмечено, что губы смыкаются благодаря подтягиванию кверху нижней губы, то есть вынужденное смыкание имеется и пищевая функция в целом не нарушена. Вместе с тем функциональную составляющую нельзя оценить только на основании осмотра без проведения специальных методов исследования, электромиографии, которая не была выполнена в рамках проведения экспертизы.

При оказании медицинской услуги излишнее иссечение кожного лоскута не производилось, структуры носа не захватывались. Процесс заживления после операции не может быть расценен как расстройство здоровья, так как операция выполнена по показаниям и с учетом пожелания пациентки», — заявили в клинике.

В «Клубе красоты» заключили, что с решением суда они не согласны и будут отстаивать правильность действий своего специалиста — пластического хирурга Алексея Клепикова, используя все средства правовой защиты.

Сама пациентка планирует привлечь медика и клинику не только к гражданской ответственности, но и к уголовной, обратившись в правоохранительные органы.

