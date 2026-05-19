11 тысяч за упаковку: почему презервативы в России превращаются в роскошь и чем грозит экономия

Ежегодно в третье воскресенье мая мир отмечает День памяти жертв СПИДа. И пока медики напоминают, что презерватив — это главный способ защиты от вируса иммунодефицита, стоимость контрацептивов стремится вверх вслед за инфляцией. Наши коллеги из MSK1.RU посмотрели, сколько стоят презервативы в аптеках и реально ли сейчас защитить свое здоровье и не разориться.

Профилактика или роскошь?

Нехватки презервативов на полках аптек и специализированных магазинов сегодня нет. Ассортимент по-прежнему формируется преимущественно за счет поставок из Таиланда и Малайзии, хотя на рынке также широко представлена продукция из Вьетнама, Кореи и Китая.

Мониторинг стоимости показывает, что цены на одни и те же позиции в разных точках продаж могут значительно отличаться. Настоящий шок вызывают крайние точки ценового диапазона. Самый дорогой лот обнаружен в «Презервативной», где за упаковку из 12 экстратонких Sagami придется отдать 10 990 рублей. В то же время самый бюджетный вариант нашелся в аптечной сети «Ригла» — там цена на штучное изделие начинается от 16 рублей.

«За год презервативы в России подорожали на 6,5%. Средняя стоимость упаковки из 3 штук составляет 196,5 рубля», — рассказали MSK1.RU эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

«Цены росли непрерывно»

Аналитики подчеркивают: в последние годы средства барьерной контрацепции из массового и доступного товара постепенно начали превращаться в чувствительную статью расходов, особенно для молодежи.

«С 2018 года цены на презервативы в России росли практически непрерывно, — рассказала MSK1.RU управляющий партнер агентства „ВМТ Консалт“ Екатерина Косарева. — На это повлияли сразу несколько факторов: зависимость рынка от импортного сырья и зарубежных брендов, ослабление рубля, рост логистических и производственных издержек, а после 2022 года — еще и сложности с поставками, расчетами и перестройкой каналов импорта».

Резкий скачок цен произошел после 2022 года. Стоимость некоторых презервативов выросла кратно.

«Например, упаковка My Size Pro (3 шт.) подорожала с 470 рублей в 2022 году до 1150 рублей в 2025-м — рост на 145%. Японский бренд Sagami прибавил 55%, — поделился с MSK1.RU маркетолог-аналитик Олег Капустин. — Основная причина — попадание в пятый пакет санкций Евросоюза поставок латексных заготовок в Россию. Компании были вынуждены экстренно перестраивать логистику на азиатские рынки. Сказался и рост курса иностранных валют».

Не только экономическая, но и социальная проблема

При этом речь идет не только о предохранении, но и о базовом средстве профилактики ВИЧ. Когда цена на презервативы становится неподъемной для студентов и молодых людей, это создает уже не только экономическую, но и социальную проблему.

«Заболеваемость продолжает расти, и мы уже преодолели планку в 1% населения страны, и очевидно, что это чересчур много, — говорит общественный деятель и директор фонда „Шаги“ Кирилл Барский. — Статистика за последние десять лет подтверждает: более 80% заражений происходит половым путем при гетеросексуальных контактах. Естественно, любые пробелы в безопасности ведут к тяжелым последствиям».

ВИЧ — это вирус, который постепенно ослабляет иммунитет, позволяя человеку годами жить без симптомов. СПИД является финальной стадией болезни, когда защитные силы организма окончательно разрушены и он не может справиться даже с простейшими инфекциями.

Маркетологи тоже бьют тревогу: презервативы стабильно дорожают с 2022 года, и предпосылок для снижения цен нет. Этот тренд сохранится в ближайшее время, делая защиту еще менее доступной.

«С одной стороны, наблюдается ажиотажный спрос: в марте 2026-го зафиксированы случаи покупки упаковок объемом до 100 штук из опасений перед дефицитом. С другой стороны, вероятно новое повышение цен на 20%, — предупреждает Олег Капустин. — Это связано с проблемами поставок латекса из Юго-Восточной Азии, где осложнена логистика из-за международной обстановки. К тому же полиуретановые презервативы — альтернатива латексным — привязаны к ценам на нефть».

Возможно, пришло время государству и производителям рассматривать презервативы как социально значимую категорию товаров.

«Доступность презервативов никак не влияет на снижение рождаемости — это работает на снижение эпидемиологических рисков. Чем они доступнее, тем лучше будет ситуация со здоровьем граждан, в том числе репродуктивным, — уверен Кирилл Барский. — Проблема в том, что люди сами боятся дешевых средств контрацепции из-за качества, сексуальная жизнь страдает, и в итоге они вообще от них отказываются. А выбирая между бутылочкой шампанского и упаковкой презервативов, выберут шампанское».

Сколько стоит экономия на презервативах

Экономия на контрацепции — сомнительная выгода, которая может обернуться катастрофическими тратами на лечение и реабилитацию заболеваний, которые передаются половым путем, в том числе и ВИЧ.

«Каждый раз, когда на приеме слышу „А мы не предохранялись, ну как-то не думали“, хочется выдавать презервативы бесплатно прямо в коридоре, — говорит акушер-гинеколог Ирина Самохина. — Люди просто не представляют цену вопроса, в прямом и переносном смысле. Пачка презервативов — 300–500 рублей. Этого хватит на несколько раз. Время на покупку — 5 минут в любой аптеке или супермаркете».

Врач также оценила риски «экономного» варианта без контрацепции. Незапланированная беременность — это минимум 3000–5000 рублей за тест, прием гинеколога и УЗИ. Но даже если не брать в расчет ведение беременности, остаются риски заражения инфекциями.

Хламидиоз. Анализы — минимум 1500–2000 рублей, антибиотики — еще 1000–1500 рублей плюс контрольные мазки. Итого — около 5000 рублей. Плюс 2–3 недели лечения и ограничений: никакого алкоголя, секса, спорта.

Лечение гонореи обойдется дороже и дольше. Анализы + антибиотики + повторные анализы — около 7000–8000 рублей. Курс длится около месяца.

Еще сложнее и финансово ощутимее лечить сифилис. Анализы, длительная терапия (уколы пенициллина курсом на 10–20 дней) и последующий контроль обойдутся в сумму от 15 000 рублей. А если запустить болезнь, лечиться придется уже в стационаре.

При этом ВИЧ, а также гепатит В — заболевания хронические и на сегодняшний день пожизненные. Медикаменты для терапии ВИЧ стоят от 3000 до 80 000 рублей в месяц. Но, как уточнили в фонде «Шаги», все граждане России с ВИЧ-положительным статусом имеют право получать эти препараты бесплатно.

«Сложите время на походы к венерологу, урологу, гинекологу, сдачу анализов, ожидание результатов, лечение, контрольные анализы. Это недели и месяцы жизни. Плюс стресс, риск хронизации инфекции, лечение партнера, — подчеркивает Ирина Самохина. — 500 рублей и 5 минут в аптеке против 5000–50 000 рублей и нескольких недель/месяцев у врачей. Выбор очевиден. Презерватив не „убивает удовольствие“, а сохраняет ваши нервы, здоровье и кошелек».