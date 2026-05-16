«У животных и обезьян таких нет, а у тебя есть»: врач-терапевт оскорбила пациентку из-за ее больших губ

Последнее, что Марьям Абдинова ожидала услышать от врача Оренбургского областного клинического центра хирургии и травматологии, — претензии к ее внешности. Девушка приехала в больницу с желчной коликой — внезапным приступом острой боли в правом подреберье, возникшим из-за проблем с оттоком желчи. Однако терапевт, к которому она попала на прием, не ограничилась оказанием помощи и назначением лечения. Врач заодно отчитала пациентку за слишком большие губы. Историю скандала рассказывает 56.RU.

С чего всё началось

Проблемы со здоровьем, по словам самой Марьям, у нее появились три месяца назад. В одной из московских клиник у нее обнаружили камни в желчном пузыре. От операции сразу же после госпитализации пациентка отказалась из-за плотного графика работы — она работает косметологом, ведет бьюти-курсы.

— Врачи сказали, что если приступы не беспокоят, то можно обойтись и без хирургического вмешательства. Перед поездкой в Оренбург я сходила к гастроэнтерологу, она выписала таблетки для рассасывания камней. Я их даже не успела купить к тому моменту, когда начался приступ. Боли были настолько сильные, что я сразу же решила ложиться на операционный стол, а не лечить всё таблетками. Меня привезли в больницу на скорой. И там на предоперационном приеме мы и встретились с тем терапевтом. Прежде мы с ней не были знакомы, — рассказала Марьям 56.RU.

И прием пошел совсем не по плану. Медик отчитала пациентку, которая буквально корчилась от невыносимой боли, за внешность. Диалог с врачом девушка записала на видео.

— С чем сравнить. У животных таких нет, у обезьян таких нет, а у тебя есть. Это некрасиво. Знаешь, честное слово, неприятно смотреть, когда вот так вывалены вот на пол-лица. Зачем они тебе нужны? Потом, знаешь, оно у тебя вообще не знаю во что превратится. Ты доживешь до моих лет, и не знаю, какая ты еще будешь. Говорю то, что я имею право сказать, потому что я старше тебя. Это не-кра-си-во. По рекомендациям (на лечение. — Прим. ред.) я тебе всё написала. У меня дочка как ты, ты мне вообще во внучки годишься. И чтобы со мной вот таким тоном разговаривать. У тебя губы огроменные. Некрасиво смотреть на такие губы огромные. Ну я не могу не смотреть. Я тебе делаю замечание. Решать тебе. Ты подошла ближе ко мне, и я посмотрела еще больше. Это страшно просто смотреть. Страшно. Не порти себя, пожалуйста, — терапевт не стеснялась в выражениях.

Ролик Марьям выложила в свои социальные сети. Подписчики встали на ее сторону: по мнению комментаторов, медик не имела права делать такие заявления.

«Ее увольнение мне не нужно»

Врач, жестко высказавшаяся насчет внешности пациентки, — Елена Михайловна Б. По данным сайта «ПроДокторов», ее стаж работы составляет 33 года. Она специализируется на пациентах терапевтического профиля с патологиями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, дыхательной, эндокринной систем. До скандального ролика у медика был лишь один отзыв от пациента, и тот положительный.

В соцсетях больницы на скандал уже отреагировали — извинились перед Марьям и заверили, что будут приняты меры.

Сама же врач, со слов девушки, до сих пор перед ней не извинилась. За нее это сделал заместитель главного врача больницы Денис Давыдов. Он также сообщил, что Елену Б. уже уволили. Информация о ней с сайта медицинского учреждения действительно уже исчезла.

— Я не собираюсь идти в суд, мне от медучреждения получать нечего. Мне никто не писал и не звонил, только видела официальное сообщение в социальных сетях. Даже замглавврача я потом звонила сама. Единственное, чего я хотела, — личные и публичные извинения от самого терапевта. Я не мстительный человек и обязательно простила бы ее. И увольнение ее мне не нужно, пусть кадровые выводы делает ее руководство. А мне остается лишь продолжать лечение. Теперь надо чаще наблюдаться и держать строгую диету, — добавила Абдинова.

Что говорит врач

Сама медик на скандал тоже все-таки отреагировала. В интервью изданию REGNUM Елена Б. заявила, что девушка первой начала оскорблять ее внешность, а на телефон сняла лишь выгодную для себя часть. Косметолог якобы заявила врачу, что у той сильные морщины и советовала уколы ботокса. И только после этого терапевт начала делать замечания в ответ, которые уже и попали на камеру. Сама Марьям ответила нашему корреспонденту, что пока не готова как-то комментировать слова Елены Б.