«Откажу, и меня перестанут ценить»: вот четыре рабочие фразы, как сказать «нет» и не винить себя

Умение говорить «нет» — полезный навык, которому стоит научиться Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Бывало ли у вас такое, что вас попросили о помощи, а вы не смогли отказать, хотя помогать вообще не планировали? Или так, что отказать вы всё же смогли, но потом несколько дней чувствовали себя виноватым?

Психолог и гештальт-терапевт Татьяна Швецова рассказала, почему так происходит и как с этим бороться. Для тех, кому совсем сложно говорить «нет», она дала четыре рабочие фразы, как отказать и при этом не испытывать чувства вины.

Татьяна Швецова Психолог, гештальт-терапевт

Умение говорить «нет» — важный навык для сохранения личных границ и психологического комфорта. Однако многие испытывают острое чувство вины, когда отказывают другим. Разберемся, почему так происходит, с опорой на принципы гештальт‑терапии.

Гештальт-терапия ориентируется на проживание чувств и эмоций в моменте, в осознании того, как среда и сам человек влияют на тот выбор, который он делает часто автоматически.

Вина — это эмоциональное переживание, возникающее, когда человек считает, что нарушил собственные моральные нормы или ожидания окружающих, таким образом, не дал другим значимым для себя людям удовлетворить их потребности. В отличие от стыда, который связан с ощущением «я плохой», вина фокусируется на действии: «я сделал что‑то плохое».

Ключевые характеристики чувства вины:

возникает из‑за реального или воображаемого нарушения норм;

сопровождается самообвинением и стремлением «искупить» проступок;

может быть как адаптивной (помогает корректировать поведение), так и дезадаптивной (парализует и вызывает страдания).

Почему сложно отказывать? Рассмотрим с точки зрения гешльтат-терапии:

«Плавали — знаем». В прошлом негативный опыт отказа (осуждение, отвержение) мог закрепиться как травматический сценарий. Мозг запоминает: если откажу — потеряю любовь/одобрение. Это создает внутренний блок.

«Где ты? Где я?» Человек настолько отождествляет себя с потребностями другого, что отказ кажется предательством. Границы между «я» и «другой» размываются: «Если ему будет плохо из‑за моего отказа, значит, и мне должно быть плохо».

Убеждения и усвоенные в детстве установки («Хорошие люди всегда помогают», «Отказывать — эгоизм») действуют как внутренние голоса. При попытке отказать эти убеждения активируются и вызывают вину.

Страх агрессии. Отказ — это проявление границ, которое может спровоцировать конфликт. Подсознательно человек избегает ситуации, где он станет «источником» негативных эмоций у другого.

Потребность в признании. Для многих одобрение окружающих — ключевой источник самоуважения. Отказ воспринимается как угроза этой опоре: «Если я откажу, меня перестанут ценить».

Как справиться с чувством вины при отказе: 4 рабочие фразы

Эти формулировки помогают сохранить границы, снизить напряжение и минимизировать вину.

«Я понимаю твою просьбу, но сейчас не могу это сделать. Для меня важно быть честным с тобой и с собой». Акцент на осознанности и ответственности снимает груз «плохого поступка». Вы подтверждаете ценность отношений, но ставите во главу угла свою целостность.

«Мне жаль, что я не смогу помочь, но я знаю, что это решение соответствует моим текущим возможностям/границам». Нормализует отказ как естественный процесс. Фраза подчеркивает, что вы действуете из заботы о себе, а не из равнодушия.

«Спасибо, что обратился ко мне. Сейчас я выбираю сосредоточиться на других задачах, но буду рад помочь в другой раз, если появится возможность». Сохраняет связь и дает альтернативу. Благодарность смещает фокус с отказа на признание инициативы другого человека.

«Я чувствую вину, отказывая тебе, но понимаю, что это моя старая привычка брать на себя слишком много. Сейчас я учусь уважать свои ограничения». Честное признание эмоций разрушает их власть. Вы называете причину дискомфорта (незавершенный гештальт) и демонстрируете рост.

Чем быстрее человек сможет признать, что он может кого-то разочаровать своим отказом и это нормально, тем чаще он сможет выбирать себя в первую очередь, и только во вторую — чужие потребности. Татьяна Швецова психолог, гештальт-терапевт