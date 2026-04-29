Девятилетний мальчик со смертельной болезнью мечтает найти родителей. За поиск взялись врачи

Девятилетний Максим из Нижнего Тагила мечтает найти родителей: мальчик вырос в детском доме. Три года назад ребенок узнал, что смертельно болен. У него редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна.
Мышцы Максима слабеют с каждым днем из-за нарушения в работе гена, отвечающего за производство белка — структурного каркаса для мышечных волокон.
Мышечная дистрофия Дюшенна — нервно-мышечное заболевание, чаще встречающееся у мальчиков. При заболевании прогрессирует мышечная слабость, утомляемость, позже появляются сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения.
Болезнь быстро прогрессирует и напоминает печально известную спинальную мышечную атрофию.
Вместо родителей спасти Максима решили врачи ОДКБ, где мальчик каждый год проходит реабилитацию. Благодаря медикам школьник ходит, хотя при таком диагнозе к 9–12 годам многие не могут сделать и шага.
У Максима большие и добрые светлые глаза. Он обожает рисовать и не раз занимал призовые места в творческих конкурсах. Ребенок очень спокойный и чувствительный, можно сказать точно: драки, конфликты и ссоры — это не про него.