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Здоровье Девятилетний мальчик со смертельной болезнью мечтает найти родителей. За поиск взялись врачи

Девятилетний мальчик со смертельной болезнью мечтает найти родителей. За поиск взялись врачи

Максим вырос в детском доме, и ему очень нужны любовь и забота. Видео

698

Посмотрите трогательную историю 9-летнего мальчика

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Девятилетний Максим из Нижнего Тагила мечтает найти родителей: мальчик вырос в детском доме. Три года назад ребенок узнал, что смертельно болен. У него редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна.

Мышцы Максима слабеют с каждым днем из-за нарушения в работе гена, отвечающего за производство белка — структурного каркаса для мышечных волокон.

Мышечная дистрофия Дюшенна — нервно-мышечное заболевание, чаще встречающееся у мальчиков. При заболевании прогрессирует мышечная слабость, утомляемость, позже появляются сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения.

Болезнь быстро прогрессирует и напоминает печально известную спинальную мышечную атрофию.

Вместо родителей спасти Максима решили врачи ОДКБ, где мальчик каждый год проходит реабилитацию. Благодаря медикам школьник ходит, хотя при таком диагнозе к 9–12 годам многие не могут сделать и шага.

У Максима большие и добрые светлые глаза. Он обожает рисовать и не раз занимал призовые места в творческих конкурсах. Ребенок очень спокойный и чувствительный, можно сказать точно: драки, конфликты и ссоры — это не про него.

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Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Детский дом Видео Миодистрофия Дюшенна Ребенок
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Комментарии
2
Гость
29 апреля, 18:10
А что сделают приёмные родители если его постоянно лечить, осматривать, ухаживать?
Гость
29 апреля, 17:52
Максу успехов и удачи 👍🤝
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Гость
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