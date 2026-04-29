Девятилетний мальчик со смертельной болезнью мечтает найти родителей. За поиск взялись врачи

Посмотрите трогательную историю 9-летнего мальчика Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Девятилетний Максим из Нижнего Тагила мечтает найти родителей: мальчик вырос в детском доме. Три года назад ребенок узнал, что смертельно болен. У него редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна.

Мышцы Максима слабеют с каждым днем из-за нарушения в работе гена, отвечающего за производство белка — структурного каркаса для мышечных волокон.

Мышечная дистрофия Дюшенна — нервно-мышечное заболевание, чаще встречающееся у мальчиков. При заболевании прогрессирует мышечная слабость, утомляемость, позже появляются сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения. Болезнь быстро прогрессирует и напоминает печально известную спинальную мышечную атрофию.

Вместо родителей спасти Максима решили врачи ОДКБ, где мальчик каждый год проходит реабилитацию. Благодаря медикам школьник ходит, хотя при таком диагнозе к 9–12 годам многие не могут сделать и шага.