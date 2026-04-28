«Я неполноценная женщина»: как сложилась судьба звезд «Большие сестры», которые вместе весили полтонны

Сестрам казалось, что вместе худеть будет веселее и проще, но на деле всё оказалось иначе Источник: кадр из шоу «Большие сестры» (18+), TLC, 2020 год

«Нельзя поставить цену на семью», — завещал Доминик Торетто в «Форсаже» (18+). Но, как оказалось, очень даже можно, когда дело касается реалити-шоу. Для любителей гламура двадцать лет выходят «Кардашьяны» (18+), для поклонников рока в начале 00-х была «Семейка Осборнов» (18+). И к тройке этих столпов семейных документалок присоединились «Большие сестры» (18+).

По задумке зрители должны были следить, как две сестры Эми и Тэмми, которые суммарно весят почти 500 килограммов, худеют. Во время съемок выяснилось, что это процесс совсем не быстрый, и мало того, лишние килограммы далеко не единственные проблемы в семье Слейтон. Шоу растянулось на восемь сезонов, и к концу последнего героинь было уже не узнать.

«Я уже шесть лет не выходила из дома»

Тэмми и Эми — погодки. С детства они страдали из-за лишнего веса, но их маме было всё равно.

— Мы с Тэмми всегда были вместе, потому что знали, больше нам не на кого положиться. Детство было бедным, питались по большей части фастфудом. Нас у мамы пятеро, она работала на трех работах, и мы особо не знали ее любви, — рассказывала Эми.

С детства сестры чувствовали, будто они одни против всего мира Источник: кадр из шоу «Большие сестры» (18+), TLC, 2020 год

В школе девочки постоянно выслушивали оскорбления от одноклассников, но и дома было не легче. Сестры, братья и даже родная мать не стеснялись в выражениях, называя их толстыми, ленивыми и страшными.

Единственным оплотом поддержки и любви для сестер была бабушка. Она их принимала такими, какие они есть. Однако, когда девочкам было 10–11 лет, бабушка умерла.

— После смерти бабушки единственной отдушиной осталась еда, — признавалась Тэмми.

Еда стала для девочек всем, и они постоянно что-то жевали и пили, чтобы не думать о проблемах. В какой-то момент объемы стали нереальных масштабов — в день они выпивали несколько литров газировки и за один присест могли осушить литровую бутылку молочного коктейля каждая. На такой нездоровой диете Тэмми к 20 годам располнела до 200 килограммов, а Эми — до 140.

Чем дольше сестры объедались, тем стремительнее ухудшалось их здоровье. Они заработали проблемы с щитовидной железой, диабет, тромбоз, высокое давление и многое другое.

Сестры старались не воспринимать свой вес как проблему, а только шутили друг над другом и своими габаритами Источник: кадр из шоу «Большие сестры» (18+), TLC, 2020 год

На момент начала шоу в 2020 году Тэмми было 32 года, и она не могла ничего делать сама, поэтому поселилась вместе с младшей сестрой и ее мужем.

— Я уже шесть лет не выходила из дома, только в больницу. Я боюсь, что упаду и случится сердечный приступ. Нужно принимать решительные меры, иначе долго я не протяну, — заявила Тэмми в первом выпуске.

Если для Тэмми похудение было вопросом выживания, то Эми мечтала сбросить лишний вес, чтобы забеременеть.

— Я всегда хотела стать мамой, но с лишним весом трудно зачать. Без детей я неполноценная женщина, — плача, жаловалась Эми.

«Никогда не думала, что проживу больше 30 лет»

Сестры хотели, чтобы им сделали бариатрическую операцию и уменьшили желудок. Но доктора не стали браться за это, пока каждая не сбросит 25% своего веса. Сестры, воодушевившись скорыми переменами, тут же взялись за дело. Они почистили холодильник и закупились полезными продуктами, стали чаще выходить из дома, пошли в бассейн и занялись танцами.

Эми с каждым днем лишь набирала обороты, и ее вес сдвинулся с мертвой точки, в то время как Тэмми часто срывалась, жаловалась и не могла принять новые привычки. В итоге Тэмми не похудела, а еще больше поправилась и больше не могла ходить без ходунков и кислородного баллона, а Эми добилась операции.

— После бариатрической операции я похудела на 56 килограммов. Я никогда не думала, что проживу больше 30 лет. Я была толстой и в депрессии, сейчас худею и занимаюсь своим здоровьем. Раньше о таком даже мечтать не могла, — хвасталась Эми.

Тэмми стала весить больше 320 килограммов, но продолжала баловаться вредной едой и напитками Источник: кадр из шоу «Большие сестры» (18+), TLC, 2020 год

Чем сильнее увеличивался разрыв в весе у сестер, тем стремительнее портились их отношения. Если в начале их пути сестры шутили, много смеялись и поддерживали друг друга, то после это всё переросло во взаимные претензии. Тэмми считала несправедливым, что сестра похудела и исполнила мечту — родила ребенка.

Когда вес Тэмми достиг 320 килограммов, она впала в кому и чудом пришла в себя. Слейтон по-настоящему испугалась и призналась, что сама не может побороть пищевую зависимость, выход был только один — лечь в рехаб.

Вдали от сестры у Тэмми появился значительный прогресс. Она следовала строгой диете и стремительно теряла вес. В клинике она также встретила свою любовь, парня по имени Калеб, за которого вышла замуж. Счастье молодых не было долгим. Калеб так и не смог похудеть и в 2023 году умер.

— Он был моим ангелом-хранителем. Калеб показал мне, что я заслуживаю любви, независимо от цифр на весах, — говорила о возлюбленном Тэмми.

Калеб сильно переживал, что жена уйдет от него, но в итоге их разделила не измена, а смерть Источник: кадр из шоу «Большие сестры» (18+), TLC, 2020 год

После того как вес Эми упал ниже 100 килограммов, она начала наверстывать всё, что упустила за свою жизнь, и открывать мир других мужчин. Она развелась, обвинив мужа, который когда-то ее поддерживал, в полном непонимании и холодности. Эми зарегистрировалась на сайте знакомств и начала встречаться с разными парнями.

Она больше не стеснялась своего тела, так что с уверенностью удивляла спутников, а еще и зрителей шоу эротическими нарядами, сексуальными танцами и фотосессиями.

Эми стала жить по принципу «не надо стесняться» Источник: amyslaton_halterman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2024 году бурная жизнь Эми зашла слишком далеко, и ей дали срок за хранение запрещенных веществ. Слейтон признала свою вину и недолго пробыла за решеткой.

Пока Эми наслаждалась своим новым телом, Тэмми страдала от своего внешнего вида. Она смогла похудеть и сбросила благодаря операции больше 200 килограммов, но у нее остались огромные пласты обвисшей кожи.

Слейтон требовалась операция на руки, ноги, подтяжка лица и живота, но на всё это нужны десятки тысяч долларов, которых у Тэмми не было.

В новом теле, которое стало напоминать спущенный скомканный матрас, Тэмми постоянно страдала раздражениями и нарывами. Только в 2025 году она смогла сделать несколько операций и немного привести свое тело в порядок. Она избавилась от обвисшего подбородка и крыльев летучей мыши на руках.

После похудения Тэмми начала примерять на себя разные образы Источник: queentammy86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эми и Тэмми часто ссорились и предъявляли друг другу претензии. Тем не менее Эми решила поддержать сестру на операции. Но в ответ не получила того же. В разговоре выяснилось, что Эми собирается выйти замуж за нового возлюбленного. Тэмми заявила, что не придет на свадьбу.

Тэмми не сильно долго думала, какой наряд надеть на свадьбу Источник: tlc.com

Однако в марте 2026 года Тэмми всё же появилась на торжестве младшей сестры и, улыбаясь, позировала вместе со счастливой невестой. В апреле сестры также появились вместе и провели фан-встречу по случаю финала восьмого сезона шоу «Большие сестры».