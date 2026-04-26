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Здоровье Эксперт Отреагирует даже давление. Что будет с организмом, если пить гвоздичную воду каждое утро, — объясняет гастроэнтеролог

Отреагирует даже давление. Что будет с организмом, если пить гвоздичную воду каждое утро, — объясняет гастроэнтеролог

Стоит ли попробовать и какой можно ожидать эффект?

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Это не просто пряность для глинтвейна, это мощное противовоспалительное средство | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЭто не просто пряность для глинтвейна, это мощное противовоспалительное средство | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Это не просто пряность для глинтвейна, это мощное противовоспалительное средство

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Гвоздика сама по себе давно известна мощными полезными свойствами. В одной чайной ложке этой популярной пряности содержится 30% марганца, 4% витамина К, 3% витамина С и 1 г клетчатки.

Некоторые исследования показали, что гвоздика обладает антимикробным, противовоспалительным и антиоксидантным действиями, может улучшать здоровье печени и костей, помогает нормализовать уровень сахара в крови. А есть ли польза от гвоздичной воды, разбирался «Доктор Питер».

Польза и вред гвоздичной воды

«Гвоздичная вода — достаточно модный сейчас тренд в интернете. В свое время также популярна была вода на корице. Сама по себе гвоздичная вода полезна, но стоит знать о некоторых ее особенностях и ограничениях», — рассказала «Доктору Питеру» врач-гастроэнтеролог Анастасия Казанцева.

Специалист перечислила пять полезных эффектов, которые может дать такой напиток.

  1. Для тонуса и улучшения настроения. Полезно пить такую воду по утрам, чтобы быстрее проснуться.

  2. Помогает иммунитету. Всё благодаря витамину С в составе.

  3. Полезна для кожи, склонной к воспалению.

  4. Оказывает общеукрепляющее действие на организм.

  5. Улучшает пищеварение, так как помогает выработке ферментов. Для этого лучше принимать ее незадолго до еды.

Однако некоторым людям стоит с осторожностью пить гвоздичную воду или вовсе отказаться от ее употребления. Например, тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.

«При регулярном приеме гвоздичная вода может вызывать обострение симптомов при заболеваниях поджелудочной железы, повышенной кислотности желудка, желчекаменной болезни. Это связано с усилением выработки ферментов», — пояснила Анастасия Казанцева.

Также рекомендуется отказаться от этого волшебного напитка людям, которым предстоит операция: он может влиять на свертываемость крови, а это жизненно важно.

В целом врач называет гвоздичную воду полезной, но советует не злоупотреблять, тем более если у вас уже есть какие-то хронические патологии.

Как приготовить гвоздичную воду

Сделать полезный напиток очень легко.

Как рассказала врач, надо взять 10–15 сушеных гвоздичек и залить их двумя стаканами прокипяченной воды. Важно: не кипятком, температура воды должна быть 85–90 градусов. Крутой кипяток разрушает витамин C, лишая напиток части пользы. Дайте воде настояться 15–20 минут — и готово.

Желательно пить такой настой свежеприготовленным — сразу же или в течение нескольких часов. Со временем он теряет полезные свойства и портится.

«Самое важное — соблюдать режим питья. И гвоздичная вода — это как один из вариантов, причем достаточно неплохой. Также можно добавлять гвоздику в чай или кофе», — заключила доктор.

Как гвоздика влияет на давление

«Основное активное вещество гвоздики — эвгенол. Именно он определяет ее свойства», — объясняет в разговоре с «Доктором Питером» врач-терапевт Сергей Исковских.

Это вещество действует сразу по нескольким направлениям:

  • расширяет сосуды. Эвгенол мягко расслабляет стенки сосудов, что способствует снижению давления. Исследования показывают, что регулярное употребление гвоздики может уменьшать показатели на 5–10 мм рт. ст., но эффект накопительный, проявляется не сразу;

  • защищает сосуды. Антиоксиданты в составе гвоздики уменьшают окислительный стресс, который часто сопровождает гипертонию;

  • снимает воспаление. Хроническое воспаление — один из факторов риска повышенного давления. Гвоздика помогает снизить его уровень.

«Гвоздика не заменяет лекарства при серьезных формах гипертонии, но может быть полезным дополнением, — объясняет врач. — Однако стоит отметить, что гвоздика также может иметь и стимулирующее действие. Она содержит вещества, которые могут повышать уровень энергии и улучшать общее самочувствие. Поэтому у некоторых людей, особенно у тех, кто уже страдает от высокого давления, употребление гвоздики в больших количествах может привести к его повышению».

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Анастасия Романова
Здоровье Гвоздика Правильное питание
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Комментарии
1
Гость
26 апреля, 15:04
Лучше поставьте банку с водой перед телевизором и пейте на тощак жрать сильно не будет хотеться.
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Гость
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