Не жир, а лекарство: специалист рассказала, кому ни в коем случае нельзя отказываться от сливочного масла

Разбираемся вместе с нутрициологом, в чём польза и вред сливочного масла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие до сих пор уверены, что сливочное масло — это сплошной холестерин и путь к лишнему весу. Современная диетология пересмотрела эту точку зрения. При каких условиях бутерброд с маслом принесет пользу, а когда превратится в мину замедленного действия для желчного пузыря — читайте в материале NGS.RU.

Начнем с хороших новостей: сливочное масло возвращается на столы — на этот раз в статусе полезного продукта. Нутрициолог Виктория Сазонова подчеркивает: для женщин он особенно важен, так как напрямую влияет на гормональный фон.

«Масло — это прежде всего источник жирорастворимых витаминов и полезных жирных кислот. Насыщенные жиры участвуют в синтезе половых гормонов, поддерживают работу мозга и центральной нервной системы, дают длительную энергию и чувство сытости», — перечисляет эксперт.

Идеальная норма для здорового человека, по словам Виктории Сазоновой, составляет 20–25 граммов в день. Это стандартный кусочек на бутерброд. Лучший вариант — намазать масло на хлеб и добавить сверху сыр. Такой завтрак обеспечит энергией на несколько часов.

Однако надо помнить, что в случае с маслом больше — не значит лучше. Избыток сливочного масла, по словам нутрициолога, создает повышенную нагрузку на желчный пузырь.

«При предрасположенности это может спровоцировать образование камней или усугубить ситуацию, если песок уже есть», — предостерегает врач.

А холестерин как же? Оказывается, при умеренном потреблении даже «плохой» холестерин приносит организму свою пользу.

«Он входит в состав мембран клеток, участвует в пищеварительных процессах и выработке гормонов, — рассказала изданию " Доктор Питер " эндокринолог-диетолог Оксана Панова. — Кроме того, как это ни странно, полный отказ от сливочного масла может привести к переизбытку холестерина».

Дело в том, что наш организм получает это вещество не только из пищи, но и синтезирует сам в клетках печени — всего около 2 граммов в день. Если внешнего источника холестерина нет, печень начинает вырабатывать его в усиленном режиме. Это чревато резким подъемом уровня холестерина. Поэтому небольшое количество холестериносодержащих продуктов при отсутствии проблем с сосудами и ожирения в рационе быть всё-таки должно.