НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 751мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Убил кошку
Здесь был Пушкин
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Пострадали в ДТП
Афиша на неделю
Перекроют центр
Здоровье Эксперт Не жир, а лекарство: специалист рассказала, кому ни в коем случае нельзя отказываться от сливочного масла

Не жир, а лекарство: специалист рассказала, кому ни в коем случае нельзя отказываться от сливочного масла

При разумном потреблении этот продукт не навредит — наоборот, пойдет на пользу

1 188
Разбираемся вместе с нутрициологом, в чём польза и вред сливочного масла | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРазбираемся вместе с нутрициологом, в чём польза и вред сливочного масла | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Разбираемся вместе с нутрициологом, в чём польза и вред сливочного масла

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Многие до сих пор уверены, что сливочное масло — это сплошной холестерин и путь к лишнему весу. Современная диетология пересмотрела эту точку зрения. При каких условиях бутерброд с маслом принесет пользу, а когда превратится в мину замедленного действия для желчного пузыря — читайте в материале NGS.RU.

Начнем с хороших новостей: сливочное масло возвращается на столы — на этот раз в статусе полезного продукта. Нутрициолог Виктория Сазонова подчеркивает: для женщин он особенно важен, так как напрямую влияет на гормональный фон.

«Масло — это прежде всего источник жирорастворимых витаминов и полезных жирных кислот. Насыщенные жиры участвуют в синтезе половых гормонов, поддерживают работу мозга и центральной нервной системы, дают длительную энергию и чувство сытости», — перечисляет эксперт.

Идеальная норма для здорового человека, по словам Виктории Сазоновой, составляет 20–25 граммов в день. Это стандартный кусочек на бутерброд. Лучший вариант — намазать масло на хлеб и добавить сверху сыр. Такой завтрак обеспечит энергией на несколько часов.

Однако надо помнить, что в случае с маслом больше — не значит лучше. Избыток сливочного масла, по словам нутрициолога, создает повышенную нагрузку на желчный пузырь.

«При предрасположенности это может спровоцировать образование камней или усугубить ситуацию, если песок уже есть», — предостерегает врач.

А холестерин как же? Оказывается, при умеренном потреблении даже «плохой» холестерин приносит организму свою пользу.

«Он входит в состав мембран клеток, участвует в пищеварительных процессах и выработке гормонов, — рассказала изданию "Доктор Питер" эндокринолог-диетолог Оксана Панова. — Кроме того, как это ни странно, полный отказ от сливочного масла может привести к переизбытку холестерина».

Дело в том, что наш организм получает это вещество не только из пищи, но и синтезирует сам в клетках печени — всего около 2 граммов в день. Если внешнего источника холестерина нет, печень начинает вырабатывать его в усиленном режиме. Это чревато резким подъемом уровня холестерина. Поэтому небольшое количество холестериносодержащих продуктов при отсутствии проблем с сосудами и ожирения в рационе быть всё-таки должно.

Кстати, недавно NGS.RU писал о том, что блогеры массово едят сливочное масло прямо из пачки, — почитайте, зачем они это делают.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Сливочное масло Холестерин Здоровье Нутрициология
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
18 апреля, 20:55
А есть ли настоящее масло?
Гость
18 апреля, 14:24
Так может и колбаса не такая вредная , как нас стращают .
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем