«Каждый шаг — это боль»: как изменилась самая полная женщина в России, которая весила 300 кило

Чтобы добраться до дивана в студии, Анастасию вели под руки и помогали сесть Источник: кадр из шоу «Прямой эфир!» (16+), «Россия 1», 2023 год

О чем обычно мечтает женщина в 30 лет? Одни строят планы, чтобы объездить полмира, другие хотят построить карьеру или найти свою идеальную вторую половинку и реализоваться как мама. Всего этого хотела и Анастасия Лященко, но не могла добиться из-за своего огромного веса — 300 килограммов, который, как неприступная скала, отгораживал ее мечты от жизни.

«В школе очень сильно дразнили»

Мама Анастасии родила ее от женатого шофера, который не оставил семью ради любовницы и дочери. Женщина даже предполагала, что лишний вес Анастасии — это проклятие, которое наслала родная семья когда-то любимого мужчины.

В детстве Анастасию по большей части воспитывали только мама и бабушка. До 12 лет в ее жизни был еще отчим, которого она любила как родного, однако, когда мама Лященко задумала перебраться из родного Казахстана в Россию, муж не поехал с ней.

— Жили мы очень бедно. Мы переехали из Казахстана как беженцы. Мама получала зарплату 800 рублей. Мы жили на одной картошке и дешевой колбасе. Мяса у нас не было возможности купить, — рассказала Анастасия в шоу «Прямой эфир!» (16+).

Пока Анастасия была маленькая, мама и бабушка не обращали внимания на ее полноту Источник: кадр из шоу «Прямой эфир!» (16+), «Россия 1», 2023 год

Бабушка Лященко старалась порадовать любимую внучку и хоть как-то разнообразить обеденный стол. В качестве угощений она много пекла: пирожки, ватрушки и, конечно, беляши с мясом, которых так хотелось Анастасии.

На жирной и тяжелой еде Лященко стремительно набирала вес и уже в школе выглядела заметно больше своих одноклассников.

— В школе очень сильно дразнили жиробасиной, тепловозом, тушей, — со слезами на глазах вспоминала Анастасия.

Несмотря на большой вес, Лященко всё же не была изгоем, у нее была компания подружек, которые, пока они учились вместе, часто виделись и гуляли. Но чем сильнее Анастасия поправлялась, тем реже каждая знакомая звонила и приглашала куда-то сходить. Лященко пыталась как-то изменить свою жизнь, она садилась на диеты, отказывалась от любимого сладкого, но каждый раз финал был одинаковый.

— Происходил толчок в голове и срыв. Я понимаю, что это болезнь, а я не могу с ней справиться, — признавалась Анастасия.

Многие друзья отвернулись от Анастасии Источник: Анастасия Лященко / vk.com

Лященко считала, что ее проблемы частично связаны с генетикой, так как в ее семье все страдают лишним весом. Кроме этого, она признавалась, что ее любимый способ справиться со стрессом — много его заедать.

С 25 лет Анастасия начала поправляться еще стремительнее, всего за семь лет она стала в три раза больше — ее вес достиг 300 килограммов.

«Не могу полноценно принять ванну»

Анастасии не на кого было надеяться, поэтому даже с таким большим весом она полностью себя обслуживала и заботилась о маме и бабушке-инвалиде. Распорядок дня Лященко практически не отличался от того, что у многих людей: подъем, быстрый завтрак, работа, домашние дела. Только у каждого из этих пунктов были свои сложности, которые ей приходилось преодолевать.

Когда Лященко только открывала глаза, она не могла вскочить с кровати и бодро бежать вершить великие дела — ей нужно было как минимум 15 минут, чтобы прийти в себя и настроиться на тяжелый подъем.

— Я сначала спускаю одну ногу, затем рукой себе помогаю и спускаю вторую. Бывает, голова начинает кружиться, — описывала процесс пробуждения Лященко.

После Анастасия готовила несколько бутербродов на скорую руку из колбасы и сыра и спешила на работу. Лященко купила себе машину, но из-за лишнего веса не могла на ней ездить.

Каждый день она смотрела на свою машину со стороны и шла на остановку Источник: кадр из шоу «Прямой эфир!» (16+), «Россия 1», 2023 год

— Так как у меня большой живот и грудь, то руль мне впивается. Я даже сесть в машину не могу, мне больно и тяжело, — глядя на свой автомобиль, с грустью признавалась Анастасия.

Единственный способ успеть вовремя на работу — общественный транспорт. Лященко каждый день ездила на маршрутке, где была вынуждена просить уступить ей первые два места, так как, пролезая дальше в салон, она не раз зацеплялась за сиденья и рвала куртку.

Анастасия не помещалась на одно место, поэтому была вынуждена просить уступить ей сразу два Источник: кадр из шоу «Прямой эфир!» (16+), «Россия 1», 2023 год

Однако осуждающие взгляды в автобусе, лестничные пролеты в доме, которые Анастасия могла преодолеть лишь с передышками, ничто не шло в сравнение с уборкой в доме, которую она могла сделать только в несколько заходов.

— Мытье полов дается мне трудно. Облокачиваюсь на диван одной рукой и другой мою. Не развернуться, не повернуться, но из последних сил стараюсь, — храбрилась Лященко.

В программе «Прямой эфир» Анастасия рассказала, что очень боится, что когда-то не сможет не то что самостоятельно прибраться, но даже помыться.

— Я не могу полноценно принять ванну. Я очень люблю спа-процедуры, но могу только принять душ, хотя и это дается тяжело. Могу это сделать сама, держась за стеночки, — рассказала Анастасия.

Лященко мечтала сбросить вес не только ради того, чтобы самой себе нравиться в зеркале, но и чтобы выйти замуж и родить двоих детей. Анастасия ни с кем не знакомилась в реальной жизни, а только общалась в социальных сетях с парнем Иоанном, который видел только ее отфотошопленную фотографию.

Анастасия боялась показать себя настоящую, поэтому меняла фотографии до неузнаваемости Источник: кадр из шоу «Прямой эфир!» (16+), «Россия 1», 2023 год

Анастасия не хотела, чтобы тот увидел ее, пока она не похудеет, но встреча всё-таки состоялась в студии. После того как Иоанн узнал, что его обманули, он сбежал со съемочной площадки, а ведущие попросили, чтобы Анастасия восприняла это как толчок к преображению.

«Мне хочется двигаться»

Анастасии захотел помочь диетолог, который пообещал составить правильный рацион для нее, а также московский хирург. Однако перед тем как сделать операцию по уменьшению желудка, Анастасии предстояло самой сбросить как минимум 35 килограммов.

Лященко смогла взять себя в руки, добилась желаемой цифры и через несколько месяцев оказалась на операционном столе. Но это была лишь часть пути к переменам.

Год Анастасия восстанавливалась. Из ее рациона ушли торты, пельмени и килограммы майонеза, который лился рекой во все приемы пищи. Она также начала потихоньку заниматься спортом вместе с профессиональным тренером.

После похудения жизнь Анастасии заиграла новыми красками Источник: Анастасия Лященко / vk.com

В 2024 году Лященко снова появилась на телевидении, чтобы похвастаться проделанной работой. Она похудела в два раза и стала весить чуть больше 100 килограммов. При этом Анастасия не планировала останавливаться на достигнутом, ведь у нее появилось самое главное — желание жить.