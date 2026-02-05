В ярославской больнице запретили навещать пациентов: в чем причина

В ярославской больнице запретили доступ родственников пациентов в стационар Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославской клинической больнице имени Семашко запретили навещать пациентов в стационаре. Информацию об этом разместили на странице медучреждения во «ВКонтакте»

«Данная мера введена для предотвращения заноса и распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19, обеспечения безопасности наших пациентов и персонала, а также для соблюдения строгого санитарно-противоэпидемического режима», — пояснили в больнице.

В медучреждении отметили, что действуют в соответствии с письмом Роспотребнадзора, приказом Министерства здравоохранения Ярославской области и исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

«Просим отнестись с пониманием к этим временным ограничениям. О текущих изменениях в правилах посещения будет сообщено дополнительно», — добавили в больнице.

Напомним, в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Ярославской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. При этом по итогам января эпидемический порог по общей структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению не был превышен.