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Здоровье В ярославской больнице запретили навещать пациентов: в чем причина

В ярославской больнице запретили навещать пациентов: в чем причина

Медики дали пояснение

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В ярославской больнице запретили доступ родственников пациентов в стационар | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ ярославской больнице запретили доступ родственников пациентов в стационар | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославской больнице запретили доступ родственников пациентов в стационар

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославской клинической больнице имени Семашко запретили навещать пациентов в стационаре. Информацию об этом разместили на странице медучреждения во «ВКонтакте»

«Данная мера введена для предотвращения заноса и распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19, обеспечения безопасности наших пациентов и персонала, а также для соблюдения строгого санитарно-противоэпидемического режима», — пояснили в больнице.

В медучреждении отметили, что действуют в соответствии с письмом Роспотребнадзора, приказом Министерства здравоохранения Ярославской области и исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

«Просим отнестись с пониманием к этим временным ограничениям. О текущих изменениях в правилах посещения будет сообщено дополнительно», — добавили в больнице.

Напомним, в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Ярославской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. При этом по итогам января эпидемический порог по общей структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению не был превышен.

По сведениям специалистов, наиболее часто в Ярославской области причиной развития ОРВИ являются риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, новой коронавирусной инфекции COVID-19, грипп. При этом среди вирусов гриппа циркулирует в основном грипп А (в частности штамм А(H3N2)), а также грипп В.

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Комментарии
18
Гость
6 февраля, 09:23
Ещё можно у всех пациентов телефоны отнимать
Гость
6 февраля, 09:22
Болел недавно и явно кавид , но всем ставят орви, махнула медсестра палочкой для виду , типа мазок берет , видно указ дан особо не поднимать статистику. Через неделю на работу вали, 2 недели хожу больной, людей заражаю. Наша медицина "лучшая" в мире
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Гость
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