Сезон ОРВИ и гриппа: в Роспотребнадзоре рассказали, что выявляют у заболевших ярославцев

В Ярославской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
«Среди наиболее часто встречаемых вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, новой коронавирусной инфекции COVID-19, грипп», — рассказали порталу 76.RU в ведомстве.
ОРВИ, вызванная риновирусами, проявляется заложенностью носа, чиханием, нарушением обоняния и вкуса, снижением слуха, повышением температуры. Часто местные симптомы преобладают над симптомами интоксикации. Симптомы заболевания, вызванного метапневмовирусом, обычно включают повышение температуры, кашель и насморк. В редких случаях инфекция может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации.
Бокавирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, которые протекают в виде ринита, острого отита, тонзиллита, фарингита, ларинготрахеита, пневмонии, бронхиолита и бронхита. Инфекция характеризуется легким и средней тяжести течением. Наиболее характерные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры до 38–40 °С, затрудненное дыхание, диарея, рвота, конъюнктивит.
Аденовирусная инфекция часто сопровождается лихорадкой, умеренной интоксикацией, поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, слизистой желудочно-кишечного тракта. Чаще встречается у детей. Парагрипп — ОРВИ, характеризующаяся поражением дыхательных путей, преимущественно гортани.
В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемический порог по общей структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению в январе не был превышен.
«Среди вирусов гриппа циркулирует в большей степени грипп А, в частности штамм А(H3N2), также выделяется грипп В», — отметили в Роспотребнадзоре.
A(H3N2) — так называемый гонконгский грипп. Для него свойственно острое начало, высокая температура и выраженная интоксикация — головная и глазная боль, боли в мышцах, суставах и ломота в костях. Грипп опасен возможными осложнениями.
По информации ведомства, с 19 по 25 января в Ярославской области регистрировалось 663 заболевших ОРВИ и гриппом на 100 тысяч населения. 50% заболевших — дети до 17 лет. У 14 пациентов был выявлен COVID-19.
На 26 января в регионе из-за ОРВИ и гриппа было закрыто 28 классов в школах, один садик полностью и 4 группы в других дошкольных учреждениях.
«В случае регистрации повышенной заболеваемости в образовательных организациях, руководителями принимается решение о приостановлении учебного процесса в соответствии с санитарным законодательством», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Как уберечься от заразы
В сезон заболеваемости необходимо соблюдать простые правила профилактики респираторных заболеваний, а именно:
после посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики;
не забывайте обрабатывать телефоны, планшеты и другие гаджеты антисептиком;
чаще проводите влажные уборки дома и проветривание помещений;
вакцинация — надежная защита от инфекций и их последствий.
при наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.