Сезон ОРВИ и гриппа: в Роспотребнадзоре рассказали, что выявляют у заболевших ярославцев

В Ярославской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

«Среди наиболее часто встречаемых вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, новой коронавирусной инфекции COVID-19, грипп», — рассказали порталу 76.RU в ведомстве.

ОРВИ, вызванная риновирусами, проявляется заложенностью носа, чиханием, нарушением обоняния и вкуса, снижением слуха, повышением температуры. Часто местные симптомы преобладают над симптомами интоксикации. Симптомы заболевания, вызванного метапневмовирусом, обычно включают повышение температуры, кашель и насморк. В редких случаях инфекция может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации.

Бокавирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, которые протекают в виде ринита, острого отита, тонзиллита, фарингита, ларинготрахеита, пневмонии, бронхиолита и бронхита. Инфекция характеризуется легким и средней тяжести течением. Наиболее характерные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры до 38–40 °С, затрудненное дыхание, диарея, рвота, конъюнктивит.

Аденовирусная инфекция часто сопровождается лихорадкой, умеренной интоксикацией, поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, слизистой желудочно-кишечного тракта. Чаще встречается у детей. Парагрипп — ОРВИ, характеризующаяся поражением дыхательных путей, преимущественно гортани.