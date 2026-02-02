НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

сев.

 751мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Изнанка центральных улиц
Скрылся после ДТП
Режиссер о съемках на Перекопе
Гид подготовки к учебному году
Сбили велосипедистку
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Здоровье Сезон ОРВИ и гриппа: в Роспотребнадзоре рассказали, что выявляют у заболевших ярославцев

Сезон ОРВИ и гриппа: в Роспотребнадзоре рассказали, что выявляют у заболевших ярославцев

Фиксируется сезонное увеличение количества пациентов

3 652
Ярославцы болеют ОРВИ и гриппом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы болеют ОРВИ и гриппом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы болеют ОРВИ и гриппом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

«Среди наиболее часто встречаемых вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, новой коронавирусной инфекции COVID-19, грипп», — рассказали порталу 76.RU в ведомстве.

ОРВИ, вызванная риновирусами, проявляется заложенностью носа, чиханием, нарушением обоняния и вкуса, снижением слуха, повышением температуры. Часто местные симптомы преобладают над симптомами интоксикации. Симптомы заболевания, вызванного метапневмовирусом, обычно включают повышение температуры, кашель и насморк. В редких случаях инфекция может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации.

Бокавирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, которые протекают в виде ринита, острого отита, тонзиллита, фарингита, ларинготрахеита, пневмонии, бронхиолита и бронхита. Инфекция характеризуется легким и средней тяжести течением. Наиболее характерные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры до 38–40 °С, затрудненное дыхание, диарея, рвота, конъюнктивит.

Аденовирусная инфекция часто сопровождается лихорадкой, умеренной интоксикацией, поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, слизистой желудочно-кишечного тракта. Чаще встречается у детей. Парагрипп — ОРВИ, характеризующаяся поражением дыхательных путей, преимущественно гортани.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемический порог по общей структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению в январе не был превышен.

«Среди вирусов гриппа циркулирует в большей степени грипп А, в частности штамм А(H3N2), также выделяется грипп В», — отметили в Роспотребнадзоре.

A(H3N2) — так называемый гонконгский грипп. Для него свойственно острое начало, высокая температура и выраженная интоксикация — головная и глазная боль, боли в мышцах, суставах и ломота в костях. Грипп опасен возможными осложнениями.

По информации ведомства, с 19 по 25 января в Ярославской области регистрировалось 663 заболевших ОРВИ и гриппом на 100 тысяч населения. 50% заболевших — дети до 17 лет. У 14 пациентов был выявлен COVID-19.

На 26 января в регионе из-за ОРВИ и гриппа было закрыто 28 классов в школах, один садик полностью и 4 группы в других дошкольных учреждениях.

«В случае регистрации повышенной заболеваемости в образовательных организациях, руководителями принимается решение о приостановлении учебного процесса в соответствии с санитарным законодательством», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уберечься от заразы

В сезон заболеваемости необходимо соблюдать простые правила профилактики респираторных заболеваний, а именно:

  • после посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики;

  • не забывайте обрабатывать телефоны, планшеты и другие гаджеты антисептиком;

  • чаще проводите влажные уборки дома и проветривание помещений;

  • вакцинация — надежная защита от инфекций и их последствий.

  • при наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Грипп ОРВИ Болезнь Роспотребнадзор
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED4
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
3 февраля, 17:54
Согласна с тем, что проще всего заразиться именно в поликлинике. Да, есть боксы для приёма больных с температурой, но они все идут в общую регистратуру, и ,как правильно уже писали, туалеты тоже для всех общие. И людей в масках ни на улице, ни в общественных местах, да и в поликлинике очень немногие в масках. Во всём, везде наш любимый ,,АВОСЬ".
Гость
2 февраля, 21:58
Ни в одной поликлинике, в туалетах даже мыла нету . Ну что это такая роскошь
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем