«Может наблюдаться ухудшение слуха». Какие могут быть последствия от гонконгского гриппа: как с ними справиться

Многие новосибирцы жалуются на резкое начало заболевания с высокой температуры Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Россияне сейчас активно болеют: кто обычной ОРВИ, кто коронавирусом, а кто гриппом. Многие не сдают тесты, чтобы определить возбудитель точно, но ориентируются на симптомы. Сейчас в стране распространен гонконгский грипп и есть те, кто уже успел переболеть им и столкнуться с последствиями. Как сообщил специалист Минздрава, он может даже повлиять на слух. Подробности — в материале NGS.RU.

Как проявляется гонконгский грипп

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО» Андрей Поздняков рассказал, что у гонконгского гриппа A (H3N2) и свиного гриппа A (H1N1) клиника схожая: острое, почти «час в час» начало, высокая температура и выраженная интоксикация — головная и глазная боль, боли в мышцах, суставах и ломота в костях.

Катаральные симптомы, такие как насморк, встречаются реже и менее типичны. Кашель — характерный признак, обычно усиливается на вторые-третьи сутки, становится частым, надсадным, мучительным, что связано с поражением трахеи (картина трахеита).

Врачи рекомендуют прививаться от гриппа ежегодно Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

По словам инфекциониста, это классическая картина гриппа, которая превалирует в популяции последние 10 лет и ничего принципиально нового здесь нет. Вакцина, обновляемая ежегодно под актуальные штаммы, работает, поэтому он рекомендует прививаться заранее, в сентябре–октябре, и по возможности избегать контактов с больными, особенно в сезон.

Андрей Поздняков также напомнил об окне в 48 часов и важности своевременной диагностики гриппа: существуют как экспресс-тесты, так и достаточно быстрая диагностика методом ПЦР — выявление РНК-возбудителя гриппа.

«Если грипп подтвержден у пациента или у того, от кого явно заразились другие, это повод назначить высокоэффективную этиотропную терапию. Существуют препараты, которые работают и уничтожают вирусы гриппа: осельтамивир и другие. Однако они эффективны только в первые двое суток от начала заболевания», — подчеркивает врач.

Поэтому если подтвержден грипп и своевременно получена терапия, это действительно обрывает процесс и предупреждает развитие тяжелых форм и осложнений.

Последствия гриппа

Но, если избежать болезни не получилось, могут возникнуть и осложнения.

«Как и другие варианты гриппа A, эти штаммы нередко дают осложнения: присоединение вторичной бактериальной инфекции, активацию собственной условно‑патогенной флоры, резкое временное снижение иммунной реактивности и выраженный астено‑вегетативный синдром после выздоровления», — объяснил Андрей Поздняков.

В период восстановления нужно избегать физических нагрузок и стрессов, чтобы не заболеть снова Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Кардиолог, терапевт сети клиник семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова добавила, что у нее в практике последствий гонконгского гриппа чаще всего встречаются осложнения в виде гайморитов, синуситов именно бактериального характера.

«Это может проявляться головной болью, иногда головокружением. Нужно исключать именно эти бактериальные осложнения, — подчеркнула она. — Чаще всего после как будто бы выздоровления, нормализации температуры сохраняется длительный кашель».

«Я переболела две недели назад и до сих пор не могу никак остановить кашель. Использую разные препараты, но пока не помогают», — подтвердила читательница Светлана.

Павел тоже переболел пару недель назад и отметил непроходящий кашель с мокротой. А еще головокружения и слабость. Так может быть до двух-четырех недель, в основном, по словам Ирины Аманатовой, в таких случаях используется симптоматическая терапия: противокашлевые препараты.

В целом терапевт акцентирует внимание на том, что восстановление особо не отличается от восстановления после других вирусных инфекций. Нужно стараться избегать контакта с людьми с признаками ОРВИ, потому что иммунная система несколько ослаблена. Стараться употреблять в пищу больше овощей и фруктов, то есть витаминсодержащих продуктов. Ограничивать себя в тяжелых физических нагрузках, стрессовых ситуациях.

Но, по словам врача, важно учитывать имеющиеся хронические заболевания у пациентов и подбирать индивидуальное восстановление, в том числе с учетом препаратов, которые человек принимает на регулярной основе.

«Витамин С, витамин D — это основные витамины, которые используются для профилактики во время лечения и после инфекции. Что касается головокружений, головных болей, это всё очень индивидуально. Кому-то показаны витамины группы В, например, если это неврологические какие-то осложнения. Если это осложнения, связанные с повышенным давлением, там совершенно другая тактика», — объяснила Ирина Аманатова.

Терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко тоже дала общие рекомендации для восстановления после болезни: обильное питье, проветривание комнаты и увлажнение воздуха.

«При наличии хронических заболеваний после гриппа — обратиться к узкому профильному специалисту для контроля состояния. При отсутствии хронических заболеваний — контроль у терапевта минимального биохимического профиля крови, общего состояния, что можно оценить при осмотре», — отметила врач.

Если пациент — гипертоник, то нужно активно измерять давление или следить за уровнем сахара, если есть диабет, потому что обострение этих состояний возможно при гриппе Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ольга Филоненко подчеркнула: если у пациента кружится голова и беспокоит головная боль, то нужно обратиться к неврологу.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог ЦНМТ Юлия Ивашкевич предупредила, что грипп — это более тяжелое заболевание, чем ОРВИ, поэтому иммунитету требуется больше времени для восстановления. И рекомендовала в период восстановления не посещать бани и сауны, избегать резких перепадов температур, а если восстановление затянулось, идти к врачу.

«Во-первых, во время заболевания нужно не ходить на работу, быть дома, чтобы не заражать других и самому не получить осложнения. Грипп дает осложнения на зрение, сердце. Ожидается, что всплеск заболеваемости будет в январе, примерно после праздников», — предупредил также эксперт в области доказательной медицины, израильский врач Борис Бриль.

Он напомнил, что не нужно пить антибиотики для того, чтобы сбить температуру: их назначают, только если присоединилась бактериальная инфекция.

«Продолжительность заболевания не является фактором для решения о приеме антибиотиков. Не надо бежать всем на КТ, как любят делать в России. Важно теплое обильное питье и ограничение нагрузок во время болезни — это улучшит течение и прогноз после заболевания», — резюмирует Борис Бриль.

Между тем, по словам главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова, грипп обычно сопровождается болью в мышцах и суставах, кашлем, болью в горле, жаром и ознобом. Помимо этого может быть насморк. Также наблюдается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. Этот отек может перейти и на слуховые трубы.

«В результате … может наблюдаться ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят», — подчеркнул Чуланов. Специалист также отметил, что при гриппе могут возникнуть осложнения со стороны почек, нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Отит может появиться из-за присоединения бактериальной инфекции. Часто он развивается на фоне гриппа у детей.