Сказывается даже на кошельке. Как отказ от секса меняет тело, разум и жизнь

Мы привыкли, что главные маркеры здоровья — это анализы, тесты и обследования. Однако очень многое о состоянии нервной системы человека, гормонального фона и организма в целом можно рассказать по отношению к сексу. Более того, по словам сексолога Регины Ахуньяновой, существует связь между неудачами в жизни и дефицитом физической близости. Как именно эта связь работает, читайте в материале «Доктора Питера».

Ваш мозг любит это

Ученые из Университета штата Мэриленд выяснили: регулярная половая жизнь повышает способности к обучению и идет на пользу когнитивным функциям.

Дело в том, что секс одновременно:

стимулирует появление новых нейронов в гиппокампе;

улучшает кровообращение и повышает насыщение тканей кислородом;

активирует центр управления гормонами, памятью и мотивацией — гипоталамус.

Более того, исследование убедительно показало: студенты, которые во время сессий не прекращали заниматься любовью, лучше выполняли тесты по сравнению с теми, кто временно отказывался от плотских утех.

Так что, если ваша профессия напрямую связана с обучением или высокой концентрацией внимания, положение дел в сексуальной сфере будет значительно влиять на вашу продуктивность.

Любознательность и открытость

Кроме того, как подчеркивает Регина Ахуньянова, секс — это наглядный признак способности хотеть, чувствовать и пробовать что-то новое. А режим воздержания говорит о том, что человек склонен избегать рисков, он чаще боится перемен и застревает в рутине.

Богатство и бедность

А еще количество секса в вашей жизни напрямую может быть связано с уровнем дохода. Безусловно, эксперименты в постели не гарантия финансового успеха. Однако сексуальность связана с качествами, которые как раз помогают его добиться: уверенностью в себе, инициативностью, готовностью действовать здесь и сейчас.

Вопрос физиологии

Кстати, ваше питание может очень сильно повлиять на сексуальную сферу. Так, слишком жесткие диеты и радикальные ограничения снижают уровень кисспептина — ключевого регулятора половых гормонов и либидо. А регулярное переедание и ожирение у мужчин может привести к тому, что тестостерон преобразуется в эстроген.

«Работать над сексуальной сферой стоит по многим причинам. Эта область влияет на ваш интеллект, реализацию, уровень дохода и общее качество жизни», — заключает сексолог.

Кстати

Еще одно интересное открытие: активная половая жизнь очень полезна для женской сердечно-сосудистой системы. Если заниматься сексом реже чем раз в неделю, то риск смертности от всех причин, риск преждевременной смерти повышается на 46%. Если же к одиночеству в постели добавляется депрессия, то риски возрастают на 197%.

А к проблемам в сексе у мужчин может привести прием безрецептурных лекарств, которые мы привыкли считать абсолютно безобидными.

«Эректильная дисфункция — это побочный эффект приема нестероидных противовоспалительных препаратов», — заявляют специалисты.