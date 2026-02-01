НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -25

6 м/c,

сев.

 751мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
В ДТП сбили подростка
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Куда сходить на свидание в Ярославле
Бизнесы Петрова
Где отдохнуть зимой по-русски
Большая афиша
Депутат выступил против интима в кино
Объединят колледжи
Здоровье Сказывается даже на кошельке. Как отказ от секса меняет тело, разум и жизнь

Сказывается даже на кошельке. Как отказ от секса меняет тело, разум и жизнь

Не всякие аскезы идут на пользу

185
Секс оказался еще важней, чем нам казалось | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСекс оказался еще важней, чем нам казалось | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Секс оказался еще важней, чем нам казалось

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Мы привыкли, что главные маркеры здоровья — это анализы, тесты и обследования. Однако очень многое о состоянии нервной системы человека, гормонального фона и организма в целом можно рассказать по отношению к сексу. Более того, по словам сексолога Регины Ахуньяновой, существует связь между неудачами в жизни и дефицитом физической близости. Как именно эта связь работает, читайте в материале «Доктора Питера».

Ваш мозг любит это

Ученые из Университета штата Мэриленд выяснили: регулярная половая жизнь повышает способности к обучению и идет на пользу когнитивным функциям.

Дело в том, что секс одновременно:

  • стимулирует появление новых нейронов в гиппокампе;

  • улучшает кровообращение и повышает насыщение тканей кислородом;

  • активирует центр управления гормонами, памятью и мотивацией — гипоталамус.

Более того, исследование убедительно показало: студенты, которые во время сессий не прекращали заниматься любовью, лучше выполняли тесты по сравнению с теми, кто временно отказывался от плотских утех.

Так что, если ваша профессия напрямую связана с обучением или высокой концентрацией внимания, положение дел в сексуальной сфере будет значительно влиять на вашу продуктивность.

Любознательность и открытость

Кроме того, как подчеркивает Регина Ахуньянова, секс — это наглядный признак способности хотеть, чувствовать и пробовать что-то новое. А режим воздержания говорит о том, что человек склонен избегать рисков, он чаще боится перемен и застревает в рутине.

Богатство и бедность

А еще количество секса в вашей жизни напрямую может быть связано с уровнем дохода. Безусловно, эксперименты в постели не гарантия финансового успеха. Однако сексуальность связана с качествами, которые как раз помогают его добиться: уверенностью в себе, инициативностью, готовностью действовать здесь и сейчас.

Вопрос физиологии

Кстати, ваше питание может очень сильно повлиять на сексуальную сферу. Так, слишком жесткие диеты и радикальные ограничения снижают уровень кисспептина — ключевого регулятора половых гормонов и либидо. А регулярное переедание и ожирение у мужчин может привести к тому, что тестостерон преобразуется в эстроген.

«Работать над сексуальной сферой стоит по многим причинам. Эта область влияет на ваш интеллект, реализацию, уровень дохода и общее качество жизни», — заключает сексолог.

Кстати

Еще одно интересное открытие: активная половая жизнь очень полезна для женской сердечно-сосудистой системы. Если заниматься сексом реже чем раз в неделю, то риск смертности от всех причин, риск преждевременной смерти повышается на 46%. Если же к одиночеству в постели добавляется депрессия, то риски возрастают на 197%.

А к проблемам в сексе у мужчин может привести прием безрецептурных лекарств, которые мы привыкли считать абсолютно безобидными.

«Эректильная дисфункция — это побочный эффект приема нестероидных противовоспалительных препаратов», — заявляют специалисты.

К таким препаратам относят популярные жаропонижающие и обезболивающие — ибупрофен, аспирин, нурофен и другие. Кроме того, аспирин часто прописывают при проблемах с сердечно-сосудистой системой, для профилактики инсультов и инфарктов.

ПО ТЕМЕ
Дарья Балясникова
Здоровье Секс Воздержание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
41 минута
Женщины начитаются этого,страшно будет на улицу выходить. Ха ха ха.
Гость
32 минуты
мужикам и без бабы норм, а для баб есть интимные штучки
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Налоговая реформа ударила по дошкольникам? Почему в России начали закрываться частные детские сады
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем