Вплоть до бесплодия: как термобелье в морозы убивает ваше здоровье

Как одеться, чтобы не замерзнуть Источник: Артем Бауман / 76.RU

Синоптики прогнозируют аномальное похолодание в Центральной России. По прогнозам, температура опустится до -20…-26 градусов. Чтобы пережить похолодание, нужно утепляться перед выходом на улице. Врачи считают, самый лучший вариант — приобрести термобелье. Оно помогает сохранить тепло и выдержать морозы. Мы обратились к дерматовенерологу, косметологу Екатерине Жаровой из клиники доктора Романовой, чтобы узнать, насколько термобелье подходящий вариант для утепления.

Екатерина Жарова отметила, что термобелье действительно помогает перенести холод. Важно только, чтобы оно было правильно подобрано и использовалось по назначению.

Основными функциями термобелья являются сохранение собственного тепла тела и защита от влаги. Это ключевые моменты, поскольку влажная кожа в холодную погоду очень быстро переохлаждается. Екатерина Жарова ярославский дерматовенеролог, косметолог

Какой материал выбрать

При выборе термобелья стоит обратить внимание на материал. Определенный состав подходит для разных образов жизни. Эксперт рекомендует выбирать следующие материалы:

Синтетические ткани. Они эффективно отталкивают влагу.

Шерсть. Подойдет людям с небольшой физической активностью в течение дня.

Смешанные варианты. Сочетают в себе плюсы сразу двух вышеперечисленных материалов.

«От хлопка в данном случае лучше отказаться, поскольку такой материал быстро впитывает влагу, долго высыхает, увеличивая риски переохлаждения», — подчеркнула специалист.

В какую погоду носить термобелье

Как рассказала эксперт, четких показателей температуры, на которые бы стоило ориентироваться, нет. Здесь большое значение имеют влажность на улице, скорость и направление ветра, а также индивидуальные особенности человека и уровень его активности.

«Если у человека планируется длительное пребывание на улице, активное времяпрепровождение, то с 0 градусов я бы рекомендовала использовать термобелье», — посоветовала Екатерина Жарова.

При этом в теплую погоду, как предупреждает специалист, надевать термобелье не стоит. Тело может перегреться, а это, в свою очередь, приведет к появлению острых и обострению хронических дерматологических заболеваний.

Хронические дерматологические заболевания — кожные заболевания, а также патологии волос и ногтей, такие как псориаз, атопический дерматит, экзема, витилиго и себорея.

Какие материалы удерживают тепло Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Опасно ли носить термобелье

Екатерина Жарова подчеркнула, что риски связаны не с самим вариантом одежды, а с неправильным его использованием. Например, опасность термобелье может представлять для мужчин.

«При длительном ношении плотно прилегающей одежды повышается температура в паховой области, нарушается физиологичный уровень вентиляции, что в конечном итоге приводит к нарушению сперматогенеза, и, как следствие, может стать одной из причин бесплодия», — рассказала дерматовенеролог.

Обратить внимание на такую проблему стоит, если человек долгое время работает в офисе. Например, при невозможности переодеться кожа человека может перегреться, из-за чего, опять же, есть риск появления острых и обострения хронических дерматозов.

Дерматоз — группа врожденных или приобретенных кожных заболеваний.

Что лучше: термобелье или подштанники

Наиболее физиологичным вариантом, как рассказала Екатерина Жарова, является принцип слоев. Эксперт рассказала, что подразумевают три слоя одежды:

Первый слой — термобелье.

Второй слой — вещи на основе флиса и шерсти. Такой слой подразумевает усиленное утепление.

Третий слой — плотные и водоотталкивающие материалы верхней одежды. Они защищают организм от ветра и влаги.

Таким образом, подытожила врач, организму будет наиболее комфортно при экстремальных погодных условиях.