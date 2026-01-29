Синоптики прогнозируют аномальный февраль в Центральной России

Февраль в Центральной России ожидается морозным Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об аномальных морозах в период с 30 января по 3 февраля. По прогнозам синоптиков, в это время в ночные часы температура воздуха будет опускаться до -20…-26 градусов. Это на 7-12 градусов ниже нормы.

Теплом не порадует жителей Центральной России и последний месяц зимы.

«Начало февраля продолжит морозный период. До конца первой декады температурные показатели останутся ниже нормы на 4–6 градусов. Холоднее положенного по климату ожидается и вторая декада февраля. И только ближе к концу календарной зимы есть надежда на возвращение температуры в рамки нормы и даже на некоторое ее превышение», — сообщили в центре «Фобос».

Прогноз погоды для Ярославской области на ближайшие дни:

четверг, 29 января: облачно, местами снег. Температура воздуха днем: -10…-15 градусов;

пятница, 30 января: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -19…-24 градуса, днем: -12…-17 градусов;

суббота, 31 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -21…-26 градусов, днем: -15…-20 градусов;

воскресенье, 1 февраля: ночью малооблачно, днем облачно, снег. Температура воздуха ночью: -22 градуса, днем: -18 градусов;

понедельник, 2 февраля: облачно, ночью снег, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью: -18 градусов, днем: -12 градусов.