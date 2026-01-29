НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Синоптики прогнозируют аномальный февраль в Центральной России

Синоптики прогнозируют аномальный февраль в Центральной России

Какой погоды ждать ярославцам в последний месяц зимы

319
Февраль в Центральной России ожидается морозным

Февраль в Центральной России ожидается морозным

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об аномальных морозах в период с 30 января по 3 февраля. По прогнозам синоптиков, в это время в ночные часы температура воздуха будет опускаться до -20…-26 градусов. Это на 7-12 градусов ниже нормы.

Теплом не порадует жителей Центральной России и последний месяц зимы.

«Начало февраля продолжит морозный период. До конца первой декады температурные показатели останутся ниже нормы на 4–6 градусов. Холоднее положенного по климату ожидается и вторая декада февраля. И только ближе к концу календарной зимы есть надежда на возвращение температуры в рамки нормы и даже на некоторое ее превышение», — сообщили в центре «Фобос».

Прогноз погоды для Ярославской области на ближайшие дни:

  • четверг, 29 января: облачно, местами снег. Температура воздуха днем: -10…-15 градусов;

  • пятница, 30 января: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -19…-24 градуса, днем: -12…-17 градусов;

  • суббота, 31 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -21…-26 градусов, днем: -15…-20 градусов;

  • воскресенье, 1 февраля: ночью малооблачно, днем облачно, снег. Температура воздуха ночью: -22 градуса, днем: -18 градусов;

  • понедельник, 2 февраля: облачно, ночью снег, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью: -18 градусов, днем: -12 градусов.

Актуальный прогноз по дням также указан на сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Мороз Февраль
Гость
31 минута
Как раз аномально холодно, прогнозы сбываются на все сто.
Гость
26 минут
Блин, достали холода, и в целом зима , сумрак.
