НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-25°C

Сейчас в Ярославле
Погода-25°

облачно, без осадков

ощущается как -29

0 м/c,

 759мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Нагрянут сильные морозы. Когда
ПСБ: главные события года
Депутат выступил против интима в кино
Объединят колледжи
Где отдохнуть зимой по-русски
Не смогли продать Центральный рынок
Новые тарифы на холодную воду
Не возвращают деньги за отмененное шоу
Здоровье Можно заразиться, просто погладив собаку: как защититься от паразита, который образует опухоли в мозге

Можно заразиться, просто погладив собаку: как защититься от паразита, который образует опухоли в мозге

Эхинококкоз — опаснейшее заболевание с зачастую бессимптомным течением

131
Чаще всего эхинококкоз передается от животных, особенно от собак | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЧаще всего эхинококкоз передается от животных, особенно от собак | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Чаще всего эхинококкоз передается от животных, особенно от собак

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России каждый год фиксируют несколько сотен случаев эхинококкоза — это паразитарное заболевание, которое вызывают личинки ленточного червя. Этот паразит образует кистозные образования в печени, легких, мозге и костях. Как предупреждают врачи, эхинококк может долго никак не проявляться, пока киста не достигнет внушительных размеров — до 50 см и более.

На территории нашей страны эхинококкоз чаще всего регистрируется в Якутии, Бурятии, ЯНАО, Новосибирской, Томской и Омской областях, в Закавказье. Как защититься от опасной болезни, разбирался NGS.RU.

Чтобы избежать заражения эхинококкозом, следует придерживаться простых правил | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаЧтобы избежать заражения эхинококкозом, следует придерживаться простых правил | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Чтобы избежать заражения эхинококкозом, следует придерживаться простых правил

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Зачастую переносчиками эхинококкоза оказываются домашние животные, особенно собаки. Реже заразиться можно от кошек и лис. В группу риска входят сельские жители, охотники, рыбаки, работники ферм и ветеринарных станций. Вероятность заразиться также есть у людей, живущих в антисанитарии.

«Люди находятся в зоне повышенного риска, если регулярно контактируют с животными, плохо соблюдают гигиену рук, потребляют недостаточно обработанное мясо и рыбу», — добавили в Роспотребнадзоре.

Чтобы не заразиться эхинококкозом, следует регулярно мыть руки с мылом, осматривать домашних животных и давать им препараты для уничтожения паразитов. Также Роспотребнадзор рекомендует не пренебрегать термической обработкой мяса и рыбы. Тем, кто занимается сельским хозяйством, стоит делать это в перчатках и закрытой одежде.

Кстати

Известны случаи, когда люди заражались паразитом от домашних питомцев. В 2025 году в Москве прооперировали 17-летнюю девушку — у нее эхинококковая киста выросла до гигантских размеров, она разрушила половину левого легкого, сообщает «Доктор Питер». Болезнь развивалась два года, пока у девушки не начались трудности с дыханием и боли в груди.

Кисту размером 10 на 10 сантиметров успешно удалили — сейчас девушка дышит без проблем, но на восстановление легкого понадобится время.

ПО ТЕМЕ
Эмиль ФуксЭмиль Фукс
Эмиль Фукс
Корреспондент
Роспотребнадзор Животное Паразит
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
38 минут
Чем больше собак и эскрементов, тем вероятнее что вашего ребёнка заведутся глисты.
Гость
37 минут
У всех охотников такое, кто сырой печенкой закусывает.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем