Можно заразиться, просто погладив собаку: как защититься от паразита, который образует опухоли в мозге

Чаще всего эхинококкоз передается от животных, особенно от собак Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России каждый год фиксируют несколько сотен случаев эхинококкоза — это паразитарное заболевание, которое вызывают личинки ленточного червя. Этот паразит образует кистозные образования в печени, легких, мозге и костях. Как предупреждают врачи, эхинококк может долго никак не проявляться, пока киста не достигнет внушительных размеров — до 50 см и более.

На территории нашей страны эхинококкоз чаще всего регистрируется в Якутии, Бурятии, ЯНАО, Новосибирской, Томской и Омской областях, в Закавказье. Как защититься от опасной болезни, разбирался NGS.RU.

Чтобы избежать заражения эхинококкозом, следует придерживаться простых правил Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Зачастую переносчиками эхинококкоза оказываются домашние животные, особенно собаки. Реже заразиться можно от кошек и лис. В группу риска входят сельские жители, охотники, рыбаки, работники ферм и ветеринарных станций. Вероятность заразиться также есть у людей, живущих в антисанитарии.

«Люди находятся в зоне повышенного риска, если регулярно контактируют с животными, плохо соблюдают гигиену рук, потребляют недостаточно обработанное мясо и рыбу», — добавили в Роспотребнадзоре.

Чтобы не заразиться эхинококкозом, следует регулярно мыть руки с мылом, осматривать домашних животных и давать им препараты для уничтожения паразитов. Также Роспотребнадзор рекомендует не пренебрегать термической обработкой мяса и рыбы. Тем, кто занимается сельским хозяйством, стоит делать это в перчатках и закрытой одежде.

Кстати

Известны случаи, когда люди заражались паразитом от домашних питомцев. В 2025 году в Москве прооперировали 17-летнюю девушку — у нее эхинококковая киста выросла до гигантских размеров, она разрушила половину левого легкого, сообщает «Доктор Питер». Болезнь развивалась два года, пока у девушки не начались трудности с дыханием и боли в груди.