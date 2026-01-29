«Я стыжусь своего тела»: умерла одна из самых толстых женщин в мире — она весила 353 кило

Сделать даже несколько шагов для Черити Пирс было настоящим испытанием Источник: _charity_pierce_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По статистике, каждый восьмой человек в мире страдает ожирением. Но у одних это лишь пара лишних килограммов из-за удаленки и любви к пасте и пирогам, а у других ситуация выглядит критической. Одной из таких людей стала Черити Пирс. В 2013 году она приняла участие в шоу о похудении, и ее вес тогда составлял 353 килограмма.

«Никак не могу насытиться»

Черити никогда не была худышкой. Она росла в неблагополучной семье, где постоянно видела насилие и жестокость. Единственное, что она делала без страха быть наказанной, — ела по ночам, когда все спят и не могут ей помешать.

— У меня было трудное детство. Отец очень много пил. Я боялась его. Помню, как пряталась перед его приходом, он бросался посудой из серванта и раздавал подзатыльники. В то время моя жизнь состояла только из страха. Каждый вечер, когда он засыпал, я пробиралась в кухню и утешалась едой, — вспоминала на шоу «Я вешу 300 кг» (18+) Черити.

Даже после того, как Пирс повзрослела и съехала от семьи, тяга к еде никуда не пропала. Каждую свою проблему и неудачу она заедала бургером или жирной картошечкой. Неважно, лишилась ли она работы, узнала, что у мамы рак, или осталась одна с ребенком на руках — средством не впасть в уныние становилась еда.

— Я ем слишком много. Никак не могу насытиться, — признавалась американка.

К 39 годам ее вес достиг критической отметки — 353 килограмма. Дополнительных проблем добавляли незаживающие язвы на теле и лимфедема, из-за которой появились огромные опухоли.

Лимфедема — заболевание, при котором в тканях скапливается жидкость, вызывая стойкий отек в ногах или руках.

— Я пользуюсь передвижным туалетом, потому что унитаз просто не выдержит моего веса, — со слезами на глазах рассказывала Пирс.

«Я стыжусь своего тела»

Черити связалась с создателями проекта в 2012 году. Она рассказала, что из-за своих болезней практически ничего не может делать самостоятельно.

— Я стыжусь своего тела. Не хочу, чтобы кто-то его видел. Я слишком отличаюсь от других, и меня это смущает. Я знаю, что выгляжу уродом. Внутри я нормальный человек, но когда смотрю в зеркало, вижу в нём чудовище. Я лучше умру, чем буду так жить, — кричала о помощи Пирс.

Во время съемок программы выяснилось, что ситуация настолько запущена, что Черити не сможет сама прийти на прием, как другие героини. Ей потребовалось вызывать скорую помощь и бригаду врачей, которые положили ее на каталку и довезли до клиники.

Вариант, когда героиня только раз в несколько месяцев приходит на прием, а всё остальное время живет в отдельном съемном доме или квартире вместе с близкими, тоже исключался. Пирс тут же положили в стационар и выписали строгую диету — 1000 калорий в день и никакого сладкого и мучного. Всё ради того, чтобы в короткий срок она смогла похудеть на 20 килограммов и попасть на операцию по уменьшению желудка.

— Единственное, что может спасти мне жизнь, — это шунтирование желудка. Но я мать-одиночка на инвалидности, и мне не на кого рассчитывать, кроме как на себя, — повторяла она себе, чтобы не сорваться.

Черити мечтала похудеть не только ради себя самой. Она хотела рано или поздно выйти замуж за своего 20-летнего парня, который заботился о ней долгие годы.

— Я хочу иметь возможность пройти к алтарю, — рассказывала о своем заветном желании Черити.

Спустя два месяца в больнице героиня программы смогла скинуть нужное количество килограммов, и ей успешно провели операцию. Но это было лишь начало пути. Доктора направили ее восстанавливаться и продолжать худеть еще на 20 килограммов, чтобы избавиться от лишней кожи.

Дома Черити с трудом включала в свою жизнь новые пищевые привычки. Во время съемок на женщину обрушилась страшная новость — ее мама, которая болела долгое время раком, умерла. Как и всю свою жизнь, чтобы как-то справиться с горем, Пирс снова начала есть.

— Я справляюсь с искушением, когда всё хорошо. Но сейчас это слишком трудно. Не представляю, как могу всё изменить. Я хочу худеть и дальше, но в данный момент это очень тяжело, — оправдывала свои срывы Пирс.

Несмотря на горе, героиня всё же смогла собраться и похудела — правда, всего на 8 килограммов. После этого ей провели операцию, удалили 26 килограммов жировых опухолей и отправили в самостоятельное плавание.

«Я узнала, что у меня рак почки»

После проекта, веся только около 200 килограммов, Черити надеялась наладить и укрепить свою личную жизнь, но вместо этого у нее произошло новое потрясение — молодой ухажер ушел к ее родной сестре. Как и прежде, стресс подталкивал Пирс к еде. Она не поддалась соблазну, но и не нашла безопасной альтернативы бесконечным перекусам. Вместо этого она обратилась к алкоголю.

Из-за алкогольной зависимости у нее испортились отношения с единственной дочкой, которая до этого жила с ней и помогала, пока Пирс не могла себя обслуживать.

В 2020 году Черити написала в своем блоге, что она заболела раком:

— На Рождество я узнала, что у меня рак почки. Это меня шокировало, потому что моя мама скончалась от рака мозга. С Рождества я испытываю сильное беспокойство и часто падаю в обморок. Следующим шагом было удалить мою почку как можно скорее, прежде чем болезнь распространится на другие органы.

Весной Черити перенесла операцию по удалению почки и начала лечение. Из-за болезни она сильно похудела и весила около 100 килограммов. Это время стало поворотным в ее жизни: она смогла помириться с дочерью, которая недавно родила ребенка.

Свои последние годы Черити чаще всего была с внуком, которому хотела подарить всю ту любовь, которую не получила когда-то сама. В конце января дочь Пирс сообщила, что ее мама умерла.