«Вакцины и препаратов от него нет». Ученые рассказали о смертельной опасности индийского вируса Нипах

Врачи ответили, страшен ли индийский вирус Нипах и ждать ли эпидемии в России Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В Индии зафиксирована новая вспышка вируса Нипах — редкой, но смертельно опасной инфекции, от которой не существует ни вакцин, ни специфического лечения. Болезнь может протекать бессимптомно, но в тяжелых случаях приводит к воспалению мозга, коме и смерти. Как проявляется вирус Нипах, можно ли от него вылечиться и может ли он распространиться в России, — в материале MSK1.RU.

Что известно о вирусе Нипах

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям: он передается человеку от животных. Основными носителями считаются летучие мыши и свиньи. Заражение возможно как при контакте с животными или зараженной пищей, так и от человека к человеку.

«Это вирус, который характерен именно для тропических регионов. Он может вызывать различного рода заболевания, в том числе энцефалит — это воспаление головного мозга. Но в целом вспышки бывают в странах Юго-Восточной Азии», — рассказала MSK1.RU доктор медицинских наук, заведующая отделением детских инфекций отдела терапии, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елена Мескина.

Вакцины от этого вируса нет. Специфических препаратов для его лечения тоже нет. Елена Мескина д. м. н., заведующая отделением детских инфекций отдела терапии, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава МО, г. Москва

Во Всемирной организации здравоохранения также сообщают, что препаратов и вакцин нет ни для людей, ни для животных. Заболевшим оказывают только симптоматическую помощь.

Впервые вирус Нипах выявили в 1999 году во время вспышки среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Позднее случаи заражения зафиксировали в Бангладеш, а в последние годы вспышки регулярно происходят в Индии. В 2024 году в этом регионе от инфекции умерли два человека.

В январе вирус Нипах выявили в индийском штате Западная Бенгалия — недалеко от Калькутты. Заболевание подтвердили у пяти человек, троих из них госпитализировали.

Все зараженные — медицинские работники. Двое из них трудятся в частной больнице города Барасат и находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как крайне тяжелое. У остальных пациентов наблюдается улучшение, сообщала газета The Economic Times.

Кроме того, около 100 человек в Западной Бенгалии отправили на домашний карантин, за 30 из них ведется усиленное медицинское наблюдение.

Симптомы

У людей заболевание может протекать по-разному — от бессимптомной формы до тяжелой респираторной инфекции и смертельного энцефалита. Инкубационный период варьируется от четырех до 45 дней.

На ранней стадии у заболевших появляются высокая температура, головная и мышечная боль, рвота и боль в горле. Затем возможны головокружение, сонливость, спутанность сознания и другие неврологические симптомы. У части пациентов развивается атипичная пневмония и дыхательная недостаточность.

Заболевание может протекать по-разному — от бессимптомной формы до тяжелой респираторной инфекции и смертельного энцефалита Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В тяжелых случаях болезнь приводит к энцефалиту и судорогам, а состояние может перейти в кому всего за один-два дня. Уровень смертности, по разным оценкам, составляет от 40% до 75%.

Большинство пациентов, переживших острый энцефалит, со временем полностью восстанавливаются. Однако около 20% сталкиваются с остаточными неврологическими нарушениями — судорожными расстройствами и изменениями личности. В редких случаях возможны рецидивы или развитие энцефалита спустя время после выздоровления.

Грозит ли вирус Нипах России

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург считает, что вирус может быть завезен в Россию, потому что сейчас получил большее распространение. Он отметил, что Нипах может появиться в соседних с Индией странах, откуда прибывают туристы и рабочие.

«Россия как раз к таким странам, как мы знаем, относится, особенно сейчас, когда увеличивается, соответственно, человеческий поток из Индии к нам и обратно», — заявил Гинцбург.

При этом профессор Елена Мескина считает, что распространение вируса в России маловероятно. В разговоре с MSK1.RU она отметила, что Нипах — это классический вирус для тропических регионов.

«Он относится к вирусам парамиксовирусам, представители которых на нашей территории тоже циркулируют. Но насколько мне известно, заражение происходит в основном от летучих мышей, — отметила Мескина.

Конечно, есть люди, которые туда приезжают и могут там заразиться. Но вероятность того, что он [вирус] занесется к нам и у нас распространится, мала. Елена Мескина д. м. н., заведующая отделением детских инфекций отдела терапии, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области

Случаев завоза болезни в Россию пока нет Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Врач напомнила, что заражение вирусом связано с контактом с животными. По ее словам, если эти контакты свести к минимуму, то и риски распространения снижаются. Но несмотря на то, что Нипах передается от животного к человеку, не исключен риск, что болезнь передается от человека к человеку.

«Это исключить полностью невозможно, но в целом это довольно маловероятно. Потому что это классический заносный вирус. То есть, для того чтобы передаться человеку, должны быть определенные условия. Поэтому возникновение вспышек в нашем климате очень маловероятно. Всё-таки это вирус для теплых стран», — пояснила MSK1.RU Елена Мескина.

Профессор добавила, что в России есть различные методы выявления вирусов. Например, на государственных границах работает система АИС «Периметр». Она позволяет в режиме реального времени выявлять тех, у кого есть признаки заболевания, и не допускать распространения вирусов, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что случаев завоза болезни в Россию пока нет.

