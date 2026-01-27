«Вакцины и препаратов от него нет». Ученые рассказали о смертельной опасности индийского вируса Нипах

В Индии зафиксирована новая вспышка вируса Нипах — редкой, но смертельно опасной инфекции, от которой не существует ни вакцин, ни специфического лечения. Болезнь может протекать бессимптомно, но в тяжелых случаях приводит к воспалению мозга, коме и смерти. Как проявляется вирус Нипах, можно ли от него вылечиться и может ли он распространиться в России, — в материале MSK1.RU.
Что известно о вирусе Нипах
Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям: он передается человеку от животных. Основными носителями считаются летучие мыши и свиньи. Заражение возможно как при контакте с животными или зараженной пищей, так и от человека к человеку.
«Это вирус, который характерен именно для тропических регионов. Он может вызывать различного рода заболевания, в том числе энцефалит — это воспаление головного мозга. Но в целом вспышки бывают в странах Юго-Восточной Азии», — рассказала MSK1.RU доктор медицинских наук, заведующая отделением детских инфекций отдела терапии, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елена Мескина.
Вакцины от этого вируса нет. Специфических препаратов для его лечения тоже нет.
Во Всемирной организации здравоохранения также сообщают, что препаратов и вакцин нет ни для людей, ни для животных. Заболевшим оказывают только симптоматическую помощь.
Впервые вирус Нипах выявили в 1999 году во время вспышки среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Позднее случаи заражения зафиксировали в Бангладеш, а в последние годы вспышки регулярно происходят в Индии. В 2024 году в этом регионе от инфекции умерли два человека.
В январе вирус Нипах выявили в индийском штате Западная Бенгалия — недалеко от Калькутты. Заболевание подтвердили у пяти человек, троих из них госпитализировали.
Все зараженные — медицинские работники. Двое из них трудятся в частной больнице города Барасат и находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как крайне тяжелое. У остальных пациентов наблюдается улучшение, сообщала газета The Economic Times.
Кроме того, около 100 человек в Западной Бенгалии отправили на домашний карантин, за 30 из них ведется усиленное медицинское наблюдение.
Симптомы
У людей заболевание может протекать по-разному — от бессимптомной формы до тяжелой респираторной инфекции и смертельного энцефалита. Инкубационный период варьируется от четырех до 45 дней.
На ранней стадии у заболевших появляются высокая температура, головная и мышечная боль, рвота и боль в горле. Затем возможны головокружение, сонливость, спутанность сознания и другие неврологические симптомы. У части пациентов развивается атипичная пневмония и дыхательная недостаточность.
В тяжелых случаях болезнь приводит к энцефалиту и судорогам, а состояние может перейти в кому всего за один-два дня. Уровень смертности, по разным оценкам, составляет от 40% до 75%.
Большинство пациентов, переживших острый энцефалит, со временем полностью восстанавливаются. Однако около 20% сталкиваются с остаточными неврологическими нарушениями — судорожными расстройствами и изменениями личности. В редких случаях возможны рецидивы или развитие энцефалита спустя время после выздоровления.
Грозит ли вирус Нипах России
Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург считает, что вирус может быть завезен в Россию, потому что сейчас получил большее распространение. Он отметил, что Нипах может появиться в соседних с Индией странах, откуда прибывают туристы и рабочие.
«Россия как раз к таким странам, как мы знаем, относится, особенно сейчас, когда увеличивается, соответственно, человеческий поток из Индии к нам и обратно», — заявил Гинцбург.
При этом профессор Елена Мескина считает, что распространение вируса в России маловероятно. В разговоре с MSK1.RU она отметила, что Нипах — это классический вирус для тропических регионов.
«Он относится к вирусам парамиксовирусам, представители которых на нашей территории тоже циркулируют. Но насколько мне известно, заражение происходит в основном от летучих мышей, — отметила Мескина.
Конечно, есть люди, которые туда приезжают и могут там заразиться. Но вероятность того, что он [вирус] занесется к нам и у нас распространится, мала.
Врач напомнила, что заражение вирусом связано с контактом с животными. По ее словам, если эти контакты свести к минимуму, то и риски распространения снижаются. Но несмотря на то, что Нипах передается от животного к человеку, не исключен риск, что болезнь передается от человека к человеку.
«Это исключить полностью невозможно, но в целом это довольно маловероятно. Потому что это классический заносный вирус. То есть, для того чтобы передаться человеку, должны быть определенные условия. Поэтому возникновение вспышек в нашем климате очень маловероятно. Всё-таки это вирус для теплых стран», — пояснила MSK1.RU Елена Мескина.
Профессор добавила, что в России есть различные методы выявления вирусов. Например, на государственных границах работает система АИС «Периметр». Она позволяет в режиме реального времени выявлять тех, у кого есть признаки заболевания, и не допускать распространения вирусов, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что случаев завоза болезни в Россию пока нет.
Что еще почитать:
в Госдуме предлагают включить в диспансеризацию базовый генетический тест;
зачем парить ноги каждый день, даже если вы не болеете: объясняет невролог;
как в Москве детям с инсультами дарят здоровую, долгую и активную жизнь.