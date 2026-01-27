«Тараканы толпами ходят»: жительница Ярославля пожаловалась на состояние больницы

Пациенты недовольны состоянием больницы Источник: соцсети

Жительница Ярославля пожаловалась на состояние терапевтического отделения в больнице № 9. Фотографии из палаты ярославна выложила в соцсетях.

«Еще раз хочу обратиться с вопросом — когда, наконец, отделения больницы № 9 по Тутаевскому шоссе, 31 будут приведены в нормальное человеческое состояние?» — задалась вопросам женщина.

По словам ярославны, в больницу № 9 положили ее маму.

«Мебель старая, ржавая, тумбочки все разваливаются, стены грязные обшарпанные, розетка одна на всю палату — и та вываливается, тараканы толпами ходят по тумбочкам. Как, скажите, в таких условиях должны лечиться люди?» — перечислила жительница города.

В Минздраве 76.RU сообщили, что в отделении планируют провести капительный ремонт.

«На ремонт терапевтического отделения подана заявка в проектный институт на составление проектно-сметной документации. Затем ПСД будет направлена в ГАУ ЯО Яргосстройэкспертиза для проверки. После получения положительного решения экспертизы будет проведена процедура закупки услуг на проведение капитального ремонта отделения», — объяснили в Министерстве.