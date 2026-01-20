«Болеют из-за гаджетов»: ярославский психолог развеяла мифы про СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности стал «популярным» диагнозом. Молодое поколение поднимает проблему в соцсетях, ища в себе признаки расстройства. Почему о СДВГ заговорили только сейчас и что он из себя представляет? С этими вопросами мы обратились к ярославскому психологу из центра медицинской профилактики «Доктор» Александре Поршневой.
По мнению эксперта, «популярность» расстройства может быть связана с тем, что проблема становится более изученной и, как следствие, ее чаще обнаруживают и диагностируют. Но вокруг СДВГ продолжает существовать множество мифов. Специалист выделила основные три:
«СДВГ — выдумка, так оправдывают лень». Симптомы СДВГ распространяется на большинство сфер в жизни, а не только на «лень» на работе. Человеку труднее даются и обычные повседневные задачи: ежедневная рутина, уборка, частые опоздания, забывание каких-то дел или встреч.
«Это детская болезнь». С возрастом СДВГ не проходит, но человек может адаптироваться.
«Сейчас все этим болеют из-за гаджетов и быстрого темпа жизни». С этим синдромом человек рождается, и он может передаваться по наследству.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это нарушение развития нервной системы. К основным признакам относятся невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Эти симптомы устойчивы, проявляются с детства и мешают нормальной жизни.
Психолог дополнила, что выделяют три типа течения расстройства: преимущественно невнимательный, преимущественно гиперактивный и смешанный. Отличают эти течения по симптомам.
Симптомы преимущественно невнимательного типа СДВГ:
сложно сосредоточиться на монотонных задачах;
небрежные ошибки;
высокая отвлекаемость;
проблемы с самоорганизацией;
сложно доводить задачу до конца;
человек часто теряет или забывает вещи.
Симптомы преимущественно гиперактивного типа СДВГ:
избыточная двигательная активность;
невозможность оставаться на одном месте в состоянии покоя;
человек часто говорит слишком много;
трудно справляться с ожиданием, например стоя в очереди;
человек часто перебивает или вмешивается в дела других;
импульсивность — тенденция спонтанно действовать без учета риска и последствий.
При смешанном типе СДВГ одинаково ярко наблюдаются и те, и другие симптомы.
Как понять, есть ли у меня СДВГ
Психолог обращает внимание, что поставить диагноз и назначить медикаментозное лечение может только врач-психиатр. Александра Поршнева отметила, что перед этим можно провести и самодиагностику. Эксперт советует пройти тест — «Шкала самооценки СДВГ у взрослых» (ASRS).
Важно отметить, что симптомы проявляются с детства — до 12 лет. Причем, как уточняет психолог, проявляются они в самых разных ситуациях и условиях: дома, на учебе, на работе, при общении с друзьями и родственниками.
«Если вы невнимательны и забывчивы только на учебе, то, возможно, это не СДВГ, а просто вам не очень интересна сама деятельность», — дополнила Александра Поршнева.
Как упростить жизнь при СДВГ
Александра Поршнева советует при появлении симптомов СДВГ обратиться к психиатру и обсудить план лечения. Также важным направлением эксперт называет работу с психологом.
«Она поможет развивать навыки саморегуляции, формировать привычки и ежедневную рутину. Еще при СДВГ может появляться много тревоги и чувства вины, что тоже можно взять в работу с психологом», — отметила специалист.
Психолог поделилась советами, как можно сделать жизнь с СДВГ чуть проще:
Выписывать все задачи и вести календарь. Это поможет разгрузить рабочую память, ведь всё это больше не придется держать в голове, а можно посмотреть в заметках на телефоне или в ежедневнике. А в календаре можно настроить напоминания о важных задачах, чтобы случайно их не упустить.
Дробить крупные задачи на более мелкие. Крупная задача может вызывать много тревоги перед ее выполнением. Если ее разбить на подзадачи, с них будет проще начать работу.
Придумать себе мотивацию. Подумайте, как вы можете себя отблагодарить за работу или выполнение конкретной сложной задачи.
Организовать среду вокруг себя. С рабочего стола стоит убрать вещи, которые могут вас отвлекать. Например, если нужно сконцентрироваться на задаче, отключите на этот период уведомления на телефоне или просто уберите его с видного места.