«Болеют из-за гаджетов»: ярославский психолог развеяла мифы про СДВГ

Где пройти тест на СДВГ Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Синдром дефицита внимания и гиперактивности стал «популярным» диагнозом. Молодое поколение поднимает проблему в соцсетях, ища в себе признаки расстройства. Почему о СДВГ заговорили только сейчас и что он из себя представляет? С этими вопросами мы обратились к ярославскому психологу из центра медицинской профилактики «Доктор» Александре Поршневой.

По мнению эксперта, «популярность» расстройства может быть связана с тем, что проблема становится более изученной и, как следствие, ее чаще обнаруживают и диагностируют. Но вокруг СДВГ продолжает существовать множество мифов. Специалист выделила основные три:

«СДВГ — выдумка, так оправдывают лень». Симптомы СДВГ распространяется на большинство сфер в жизни, а не только на «лень» на работе. Человеку труднее даются и обычные повседневные задачи: ежедневная рутина, уборка, частые опоздания, забывание каких-то дел или встреч. «Это детская болезнь». С возрастом СДВГ не проходит, но человек может адаптироваться. «Сейчас все этим болеют из-за гаджетов и быстрого темпа жизни». С этим синдромом человек рождается, и он может передаваться по наследству.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это нарушение развития нервной системы. К основным признакам относятся невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Эти симптомы устойчивы, проявляются с детства и мешают нормальной жизни. Александра Поршнева ярославский психолог

Психолог дополнила, что выделяют три типа течения расстройства: преимущественно невнимательный, преимущественно гиперактивный и смешанный. Отличают эти течения по симптомам.

Симптомы преимущественно невнимательного типа СДВГ:

сложно сосредоточиться на монотонных задачах;

небрежные ошибки;

высокая отвлекаемость;

проблемы с самоорганизацией;

сложно доводить задачу до конца;

человек часто теряет или забывает вещи.

Симптомы преимущественно гиперактивного типа СДВГ:

избыточная двигательная активность;

невозможность оставаться на одном месте в состоянии покоя;

человек часто говорит слишком много;

трудно справляться с ожиданием, например стоя в очереди;

человек часто перебивает или вмешивается в дела других;

импульсивность — тенденция спонтанно действовать без учета риска и последствий.

При смешанном типе СДВГ одинаково ярко наблюдаются и те, и другие симптомы.

Как понять, есть ли у меня СДВГ

Психолог обращает внимание, что поставить диагноз и назначить медикаментозное лечение может только врач-психиатр. Александра Поршнева отметила, что перед этим можно провести и самодиагностику. Эксперт советует пройти тест — «Шкала самооценки СДВГ у взрослых» (ASRS).

Важно отметить, что симптомы проявляются с детства — до 12 лет. Причем, как уточняет психолог, проявляются они в самых разных ситуациях и условиях: дома, на учебе, на работе, при общении с друзьями и родственниками.

«Если вы невнимательны и забывчивы только на учебе, то, возможно, это не СДВГ, а просто вам не очень интересна сама деятельность», — дополнила Александра Поршнева.

Как упростить жизнь при СДВГ

Александра Поршнева советует при появлении симптомов СДВГ обратиться к психиатру и обсудить план лечения. Также важным направлением эксперт называет работу с психологом.

«Она поможет развивать навыки саморегуляции, формировать привычки и ежедневную рутину. Еще при СДВГ может появляться много тревоги и чувства вины, что тоже можно взять в работу с психологом», — отметила специалист.

Психолог поделилась советами, как можно сделать жизнь с СДВГ чуть проще: