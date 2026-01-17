Заразиться можно даже в пустом лифте: врач назвала главную ошибку больных ОРВИ

Многие переносят простуду «на ногах», считая насморк и температуру незначительными симптомами. Однако такая тактика — главная ошибка, которая может привести к тяжелым последствиям. О том, почему при первых признаках ОРВИ необходимо оставаться дома, рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Распространение инфекции
Первая и главная ошибка — выйти на работу, почувствовав недомогание. Это прежде всего угроза для коллег.
ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это группа острых инфекционных заболеваний, которые вызывают вирусы, поражающие слизистую оболочку дыхательных путей.
В первые 3–4 дня болезни человек наиболее заразен. Вирус распространяется не только при близком контакте, но и через пространство.
«Можно заразиться, даже если зайти в пустой лифт, в котором до этого инфицированный пассажир кашлял и чихал», — предупреждает Уланкина.
Двойной удар по организму
Отказ от отдыха ослабляет иммунитет и открывает дорогу бактериям, предупредила специалист в беседе с «Газетой.ru».
«К легкому вирусу может присоединиться бактериальная инфекция. Это двойной удар по организму», — говорит врач.
Это может привести к затяжному синуситу, отиту, бронхиту или пневмонии. Но самое грозное последствие — миокардит, воспаление сердечной мышцы.
«Вирус, которому иммунитет не смог дать отпор, атакует клетки сердца», — пояснила Уланкина.
Его признаками являются:
внезапная слабость;
одышка;
перебои в работе сердца.
«Миокардит может привести к хронической сердечной недостаточности и внезапной остановке сердца. Часто развивается у молодых и физически активных людей, переносящих болезнь на ногах», — резюмирует врач.
Правила для безопасного выздоровления
Чтобы избежать рисков, достаточно следовать базовым рекомендациям: теплое питье и постельный режим. Организму нужно время, чтобы справиться с вирусом.
Обратиться к врачу необходимо, если легче не становится, держится высокая температура тела, которая не сбивается, появилась слабость, одышка и сильный кашель.
