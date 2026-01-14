НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Здоровье Обзор «Мой организм не справился»: бывшая жена Аршавина рассказала, как ее изуродовали врачи

«Мой организм не справился»: бывшая жена Аршавина рассказала, как ее изуродовали врачи

Стандартная косметическая процедура чуть не стоила ей жизни

100
Алиса Аршавина потратила несколько лет, чтобы вернуть себе внешность | Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 годАлиса Аршавина потратила несколько лет, чтобы вернуть себе внешность | Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

Алиса Аршавина потратила несколько лет, чтобы вернуть себе внешность

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

Бывшая жена Андрея Аршавина рассказала, как лишилась носа из-за укола красоты и оказалась на грани жизни и смерти. Косметическая процедура обернулась настоящей трагедией для молодой девушки, и без того тяжело переживавшей развод со спортсменом.

Сначала вся страна следила за развитием пылкого романа звезды российского футбола с журналисткой, а потом и за их громким разводом. После неудачного романа Алиса решила сконцентрироваться на себе и преобразиться. Она обратилась к косметологу, но попала к неопытному специалисту. В результате укол красоты обернулся серьезной инфекцией и некрозом носа.

Так Алиса выглядела до того, как решила обратиться к «специалистам» | Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 годТак Алиса выглядела до того, как решила обратиться к «специалистам» | Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

Так Алиса выглядела до того, как решила обратиться к «специалистам»

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

— Что там вкололось, какую инфекцию можно было занести? Но так как у меня был очень непростой этап жизни, связанный с разводом, то наложился еще и огромный стресс. И мой организм просто не справился, — рассказала Алиса в эфире шоу «Что я наделала». — Я сама виновата 100%: не нужно увлекаться инъекциями, филлерами и нитями, тем более в область носа, где огромное количество хрящей. Вследствие у меня начался стафилококк, некротические процессы, когда отмирали ткани и растворялись хрящи.

Девушка призналась, что в тот злополучный день хотела вколоть филлеры, чтобы нос был более прямым. Такая манипуляция в области «треугольника смерти» (именно так врачи называют часть лица — от верхней губы до корня носа) считается опасной, но некоторые косметологи всё равно ее совершают, не задумываясь о возможных последствиях.

В шоу врачи объяснили всю серьезность процедуры: при неосторожности специалиста у клиента может наступить мгновенная слепота прямо во время инъекции.

— Когда я поняла, что с носом что-то не то, было слишком поздно. Он видоизменялся на протяжении трех-пяти месяцев. Он уменьшался, увеличивался, отек нарастал, спадал. И была постоянная температура — 37,2. Когда мне стало уже совсем плохо и не было сил, я взглянула вверх и увидела черную смолу из носа, — вспоминает Алиса Аршавина.

Последствия неудачной косметической процедуры | Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 годПоследствия неудачной косметической процедуры | Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

Последствия неудачной косметической процедуры

Источник:

кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

Хирург, который первый оперировал девушку, признался, что Алиса могла погибнуть.

Когда девушка проснулась в больничной палате после операции, то на ее лице уже не было половины носа. Саму часть тела восстанавливать сразу медики отказывались, они понимали, что это ни к чему не приведет: кости не было.

Пластические хирурги один за другим отказывались помогать Алисе Аршавиной, каждая консультация с врачами отпечатывалась на моральном состоянии девушки, утратившей былую красоту.

Алиса рассказала в шоу, что у нее началась серьезная депрессия: она не просто не могла смотреться в зеркало, но и даже встать с кровати или перевернуться набок.

Лишь когда хирург Денис Агапов нашел подходящее решение для непростой пациентки, у Алисы начался процесс восстановления. За три года девушка перенесла десять сложнейших операций. И как признается в шоу сам врач, не всегда ей это легко давалось, ведь результат не мгновенный, и оценить, что происходит с лицом, сразу же невозможно.

Алиса рассказала, как училась заново жить — не только со своей новой внешностью, но и без поддержки возлюбленного. Она стала брать пример со своих детей, которые «просто жили» и наслаждались каждым днем.

Девушка уже была готова смириться с изуродованным лицом, но врач сделал, казалось бы, невозможное. Он с помощью уникальной методики восстановил нос Алисе. Результат оказался настолько поразительным, что некоторые врачи засомневались, что у девушки свой, а не накладной нос.

ПО ТЕМЕ
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Пластика носа Косметическая процедура Красота Здоровье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем