«Мой организм не справился»: бывшая жена Аршавина рассказала, как ее изуродовали врачи

Алиса Аршавина потратила несколько лет, чтобы вернуть себе внешность Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

Бывшая жена Андрея Аршавина рассказала, как лишилась носа из-за укола красоты и оказалась на грани жизни и смерти. Косметическая процедура обернулась настоящей трагедией для молодой девушки, и без того тяжело переживавшей развод со спортсменом.

Сначала вся страна следила за развитием пылкого романа звезды российского футбола с журналисткой, а потом и за их громким разводом. После неудачного романа Алиса решила сконцентрироваться на себе и преобразиться. Она обратилась к косметологу, но попала к неопытному специалисту. В результате укол красоты обернулся серьезной инфекцией и некрозом носа.

Так Алиса выглядела до того, как решила обратиться к «специалистам» Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

— Что там вкололось, какую инфекцию можно было занести? Но так как у меня был очень непростой этап жизни, связанный с разводом, то наложился еще и огромный стресс. И мой организм просто не справился, — рассказала Алиса в эфире шоу «Что я наделала». — Я сама виновата 100%: не нужно увлекаться инъекциями, филлерами и нитями, тем более в область носа, где огромное количество хрящей. Вследствие у меня начался стафилококк, некротические процессы, когда отмирали ткани и растворялись хрящи.

Девушка призналась, что в тот злополучный день хотела вколоть филлеры, чтобы нос был более прямым. Такая манипуляция в области «треугольника смерти» (именно так врачи называют часть лица — от верхней губы до корня носа) считается опасной, но некоторые косметологи всё равно ее совершают, не задумываясь о возможных последствиях.

В шоу врачи объяснили всю серьезность процедуры: при неосторожности специалиста у клиента может наступить мгновенная слепота прямо во время инъекции.

— Когда я поняла, что с носом что-то не то, было слишком поздно. Он видоизменялся на протяжении трех-пяти месяцев. Он уменьшался, увеличивался, отек нарастал, спадал. И была постоянная температура — 37,2. Когда мне стало уже совсем плохо и не было сил, я взглянула вверх и увидела черную смолу из носа, — вспоминает Алиса Аршавина.

Последствия неудачной косметической процедуры Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница!», 2026 год

Хирург, который первый оперировал девушку, признался, что Алиса могла погибнуть.

Когда девушка проснулась в больничной палате после операции, то на ее лице уже не было половины носа. Саму часть тела восстанавливать сразу медики отказывались, они понимали, что это ни к чему не приведет: кости не было.

Пластические хирурги один за другим отказывались помогать Алисе Аршавиной, каждая консультация с врачами отпечатывалась на моральном состоянии девушки, утратившей былую красоту.

Алиса рассказала в шоу, что у нее началась серьезная депрессия: она не просто не могла смотреться в зеркало, но и даже встать с кровати или перевернуться набок.

Лишь когда хирург Денис Агапов нашел подходящее решение для непростой пациентки, у Алисы начался процесс восстановления. За три года девушка перенесла десять сложнейших операций. И как признается в шоу сам врач, не всегда ей это легко давалось, ведь результат не мгновенный, и оценить, что происходит с лицом, сразу же невозможно.

Алиса рассказала, как училась заново жить — не только со своей новой внешностью, но и без поддержки возлюбленного. Она стала брать пример со своих детей, которые «просто жили» и наслаждались каждым днем.