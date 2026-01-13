НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

облачно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 757мм 86%
Подробнее
8 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Автобус сбил пешехода. Видео
На СВО погиб воспитатель детдома
Гибель младенцев в роддоме
История ТРК «Альтаир»
Как быть с деньгами в 2026 году
Счета за отопление
Здоровье Подробности «Не нужно сквозь боль, стиснув зубы, работать»: врачи — о том, как восстановиться после травмы из-за гололеда

«Не нужно сквозь боль, стиснув зубы, работать»: врачи — о том, как восстановиться после травмы из-за гололеда

Зачем брать больничный и какие методы лечения существуют

38
Важно обратиться к врачу после получения травмы для постановки верного диагноза | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВажно обратиться к врачу после получения травмы для постановки верного диагноза | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Важно обратиться к врачу после получения травмы для постановки верного диагноза

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Гололед является серьезным испытанием в зимний период. Ушиб — достаточно распространенная травма, возникающая при падении. Но важно понимать, что самому себе диагноз поставить невозможно, поэтому, даже если симптомы кажутся несерьезными, стоит обратиться за консультацией к травматологу. А после предстоит реабилитационный период. Как восстановиться после ушиба на гололеде, NGS.RU узнал у врачей.

О важности постановки диагноза

Кандидат медицинских наук, заведующая физиотерапевтическим отделением Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Анастасия Стрельникова уверена, что важно исключить более тяжелую травму, такую как вывих и перелом. После осмотра и, при необходимости, дообследования, будет поставлен точный диагноз, назначено лечение и, если потребуется, консультация физиотерапевта.

Травматолог-ортопед клиники «Санитас» Илья Григорьев также предупредил, что не нужно заниматься самодиагностикой, потому что зачастую то, что люди считают ушибом, может потом аукнуться. Например, оказаться повреждением связок, переломом без смещения или не просто ушибом, а в сочетании с подкожной гематомой, которую сложно определить.

Что делать при ушибе

Илья Григорьев напоминает, что первые два-три дня при ушибе нужно каждые 4 часа минут на десять прикладывать холод к месту ушиба, обернув, например, полотенцем любой предмет из морозилки. Это может быть и замороженное мясо, замороженная бутылка воды, но, главное, не напрямую, а через ткань.

Как правило, при ушибе врачи рекомендуют носить эластичный бинт для фиксации | Источник: Илья Бархатов / 74.RUКак правило, при ушибе врачи рекомендуют носить эластичный бинт для фиксации | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Как правило, при ушибе врачи рекомендуют носить эластичный бинт для фиксации

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

Илья Григорьев отметил, что один из самых важных моментов в лечении любого ушиба любой конечности — это создание функционального покоя.

«В месте, которое подверглось воздействию физической силы, возникает отек и может возникнуть воспаление как ответ на травму. Для того чтобы как можно быстрее восстановиться, важно не перенапрягаться: если вы ушибли спину, то не идти на следующий же день разгружать фуру или вагоны с углем», — пояснил врач.

Если вы ушибли ногу или руку, добавляет специалист, то нужно стараться воздерживаться от физических активностей, которые вовлекают пораженную конечность.

Если ушиб касается головы, то имеет смысл показаться еще и неврологу или нейрохирургу, потому что это чревато сотрясением головного мозга. На мысли о сотрясении, по словам Ильи Григорьева, могут натолкнуть такие симптомы, как тошнота, головокружение, потеря сознания, какое-то помутнение в момент удара.

«Обычно ушибы проходят в течение недели-двух, поэтому нужны ограничения на этот период. Не нужно стесняться брать больничный лист: ушиб является основанием для этого. Не нужно сквозь боль, стиснув зубы, работать — вам станет еще хуже», — подчеркнул Илья Григорьев.

Травматолог при необходимости назначит физиопроцедуры | Источник: Кристина Полевая / 29.RUТравматолог при необходимости назначит физиопроцедуры | Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Травматолог при необходимости назначит физиопроцедуры

Источник:
Кристина Полевая / 29.RU

Врач-травматолог отметил, что место ушиба, особенно нижние конечности и спина, может довольно сильно болеть. В частности, у пожилых людей — у которых уже скомпрометирован опорно-двигательный аппарат, есть остеохондроз, артроз, артрит — на фоне ушиба все эти проблемы могут обостриться. В таком случае нужны обезболивающие, противовоспалительные препараты, которые может назначить травматолог и которые не продают без рецепта.

«В восстановительный период не рекомендуется греть место ушиба, потому что если это ушиб с гематомой, как часто бывает, то из-за нагревания кровеносные сосуды расширятся, и она станет еще больше. Чем больше гематома, тем сильнее она сдавливает окружающие ткани, соответственно, тем больнее, неприятнее симптомы и дольше восстановление», — подчеркивает Илья Григорьев.

Какие еще методы лечения возможны

«Основной жалобой при ушибе является боль. Для коррекции болевого синдрома есть широкий арсенал медикаментозных средств и методик физиолечения. Хорошо зарекомендовала себя криотерапия — кратковременное воздействие низкими температурами», — рассказала Анастасия Стрельникова.

Врач также отметила осцилляторную терапию, обладающую противоотечным, противоболевым действием, — метод физиотерапии, при котором на ткани тела воздействуют электростатические импульсы.

Классическая физиотерапия в виде магнитотерапии, УВЧ (ультравысокочастотная терапия), лазеротерапии также применяется для снижения интенсивности болевого синдрома в реабилитационном периоде после различных ушибов. При тяжелых травмах нельзя обойтись без методик лечебной гимнастики.

Важно выбирать обувь с хорошим протектором для устойчивости на гололеде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВажно выбирать обувь с хорошим протектором для устойчивости на гололеде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Важно выбирать обувь с хорошим протектором для устойчивости на гололеде

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Илья Григорьев акцентировал, что важно заниматься и профилактикой: для этого в снегопады нужна удобная обувь с хорошим протектором, который не скользит. По возможности стоит стараться избегать участков, где есть гололед, снежные наметы. Пожилым людям врач советует использовать в такую погоду дополнительные средства опоры: например, палки для скандинавской ходьбы.

«Даже если они падение не предотвратят, дополнительная опора на руки позволит смягчить удар, и серьезная травма может быть предотвращена», — пояснил он.

ПО ТЕМЕ
Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Гололед Травма Врач-травматолог Травматология Ушиб Восстановление Реабилитация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем