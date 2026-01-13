«Не нужно сквозь боль, стиснув зубы, работать»: врачи — о том, как восстановиться после травмы из-за гололеда

Важно обратиться к врачу после получения травмы для постановки верного диагноза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Гололед является серьезным испытанием в зимний период. Ушиб — достаточно распространенная травма, возникающая при падении. Но важно понимать, что самому себе диагноз поставить невозможно, поэтому, даже если симптомы кажутся несерьезными, стоит обратиться за консультацией к травматологу. А после предстоит реабилитационный период. Как восстановиться после ушиба на гололеде, NGS.RU узнал у врачей.

О важности постановки диагноза

Кандидат медицинских наук, заведующая физиотерапевтическим отделением Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Анастасия Стрельникова уверена, что важно исключить более тяжелую травму, такую как вывих и перелом. После осмотра и, при необходимости, дообследования, будет поставлен точный диагноз, назначено лечение и, если потребуется, консультация физиотерапевта.

Травматолог-ортопед клиники «Санитас» Илья Григорьев также предупредил, что не нужно заниматься самодиагностикой, потому что зачастую то, что люди считают ушибом, может потом аукнуться. Например, оказаться повреждением связок, переломом без смещения или не просто ушибом, а в сочетании с подкожной гематомой, которую сложно определить.

Что делать при ушибе

Илья Григорьев напоминает, что первые два-три дня при ушибе нужно каждые 4 часа минут на десять прикладывать холод к месту ушиба, обернув, например, полотенцем любой предмет из морозилки. Это может быть и замороженное мясо, замороженная бутылка воды, но, главное, не напрямую, а через ткань.

Как правило, при ушибе врачи рекомендуют носить эластичный бинт для фиксации Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Илья Григорьев отметил, что один из самых важных моментов в лечении любого ушиба любой конечности — это создание функционального покоя.

«В месте, которое подверглось воздействию физической силы, возникает отек и может возникнуть воспаление как ответ на травму. Для того чтобы как можно быстрее восстановиться, важно не перенапрягаться: если вы ушибли спину, то не идти на следующий же день разгружать фуру или вагоны с углем», — пояснил врач.

Если вы ушибли ногу или руку, добавляет специалист, то нужно стараться воздерживаться от физических активностей, которые вовлекают пораженную конечность.

Если ушиб касается головы, то имеет смысл показаться еще и неврологу или нейрохирургу, потому что это чревато сотрясением головного мозга. На мысли о сотрясении, по словам Ильи Григорьева, могут натолкнуть такие симптомы, как тошнота, головокружение, потеря сознания, какое-то помутнение в момент удара.

«Обычно ушибы проходят в течение недели - двух, поэтому нужны ограничения на этот период. Не нужно стесняться брать больничный лист: ушиб является основанием для этого. Не нужно сквозь боль, стиснув зубы, работать — вам станет еще хуже», — подчеркнул Илья Григорьев.

Травматолог при необходимости назначит физиопроцедуры Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Врач-травматолог отметил, что место ушиба, особенно нижние конечности и спина, может довольно сильно болеть. В частности, у пожилых людей — у которых уже скомпрометирован опорно-двигательный аппарат, есть остеохондроз, артроз, артрит — на фоне ушиба все эти проблемы могут обостриться. В таком случае нужны обезболивающие, противовоспалительные препараты, которые может назначить травматолог и которые не продают без рецепта.

«В восстановительный период не рекомендуется греть место ушиба, потому что если это ушиб с гематомой, как часто бывает, то из-за нагревания кровеносные сосуды расширятся, и она станет еще больше. Чем больше гематома, тем сильнее она сдавливает окружающие ткани, соответственно, тем больнее, неприятнее симптомы и дольше восстановление», — подчеркивает Илья Григорьев.

Какие еще методы лечения возможны

«Основной жалобой при ушибе является боль. Для коррекции болевого синдрома есть широкий арсенал медикаментозных средств и методик физиолечения. Хорошо зарекомендовала себя криотерапия — кратковременное воздействие низкими температурами», — рассказала Анастасия Стрельникова.

Врач также отметила осцилляторную терапию, обладающую противоотечным, противоболевым действием, — метод физиотерапии, при котором на ткани тела воздействуют электростатические импульсы.

Классическая физиотерапия в виде магнитотерапии, УВЧ (ультравысокочастотная терапия), лазеротерапии также применяется для снижения интенсивности болевого синдрома в реабилитационном периоде после различных ушибов. При тяжелых травмах нельзя обойтись без методик лечебной гимнастики.

Важно выбирать обувь с хорошим протектором для устойчивости на гололеде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Илья Григорьев акцентировал, что важно заниматься и профилактикой: для этого в снегопады нужна удобная обувь с хорошим протектором, который не скользит. По возможности стоит стараться избегать участков, где есть гололед, снежные наметы. Пожилым людям врач советует использовать в такую погоду дополнительные средства опоры: например, палки для скандинавской ходьбы.