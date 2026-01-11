«Могу только поесть»: история самой большой женщины в мире — она сбросила вес с 307 до 112 кило

Со своим весом Полин с трудом могла передвигаться по дому, а о том, чтобы выйти на улицу и пройтись, и речи не шло Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLС, 2015 год

Иногда лишний вес — это не просто бока и ноги, которые не позволяют надеть некогда любимую одежду, а вопрос жизни и смерти. Полин Портер, как никто другой, убедилась в этом на собственном опыте. В один момент весы, на которые она встала, показали больше 300 кило.

«Я забываю обо всём плохом, когда ем»

Полин Портер никогда не была худой. Толстеть она начала еще в детстве. Когда ее родители развелись, маме Портер было тяжело обеспечивать себя и ребенка, и девочка часто голодала. Но стоило ее родителям воссоединиться, как дома снова появилась еда, и Полин начала заедать пережитый стресс и компенсировать недоеденное. В результате к 17 годам девочка весила уже 139 килограммов и продолжала стремительно поправляться.

Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLС, 2015 год

В 29 лет Полин родила сына Диллона. После появления малыша она весила уже 229 килограммов. Поттер не устраивало, как она выглядит и что каждое движение дается ей с трудом, и она начала экспериментировать с диетами. За свою жизнь она перепробовала порядка 30 способов похудеть, но все они заканчивались одним — срывом.

Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLС, 2015 год

— Я забываю обо всём плохом, когда ем. Прием пищи — главное событие за весь день, — признавалась Полин.

В 47 лет Полин попала в Книгу рекордов Гиннесса: ее признали самой большой женщиной в мире. На тот момент ее вес был 297 килограммов, и эта цифра только росла.

Полин больше не могла сама себя обслуживать. Весь уход лег на плечи сына. Он ходил за покупками, готовил еду, убирался в доме и помогал маме одеваться. Два раза в неделю к Поттер также приходила племянница, чтобы помыть ее.

— Я ничего не делаю сама. Могу только поесть и вытереться, во всём остальном мне требуется помощь, — жаловалась Поттер.

Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLС, 2015 год

Полин подала заявку на шоу «Я вешу 300 кг» в надежде, что ей сделают операцию по уменьшению желудка и ее жизнь наладится. Как оказалось, одного приема у врача недостаточно, чтобы похудеть.

«Не вижу необходимости вставать и ходить»

Полин снималась в программе на протяжении года. Она приехала на прием к хирургу с весом 307 килограммов, и тот отказался проводить операцию, пока она не похудеет хотя бы на 20 килограммов самостоятельно. Полин посадили на строгую безглютеновую диету и запретили есть чаще трех раз в день.

Как бы Полин ни пыталась следовать рекомендациям врачей, достичь нужной отметки на весах она смогла, только находясь в стационаре. После операции у Полин не прибавилось силы воли. Чтобы Полин как можно быстрее восстановилась и у нее не появились тромбы, доктор настаивал на том, что она должна вставать с кровати.

Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLС, 2015 год

— У меня болят мышцы живота. Вы думаете, это предлог. Но мне действительно больно. Я всего пять дней назад перенесла операцию. Вы ждете от меня активности, но это слишком рано, — пыталась убедить доктора Полин.

Поттер провела в больнице несколько месяцев, но встала с постели лишь пару раз. За это время она похудела на 65 килограммов, но всё это было результатом операции, а не ее стараний. Отпуская Полин домой, доктор настаивал на том, что она должна ходить на физиопроцедуры, выходить из дома, правильно питаться — только за счет этого, по его словам, она могла бы сбрасывать до 7 килограммов в неделю.

Шли месяцы, но Поттер не планировала менять свои привычки. От физиотерапии она отказалась, дома также баловала себя вкусной едой и не хотела встать с кровати, считая, что время еще не пришло.

Источник: кадр из шоу «Я вешу 300 кг» (18+), TLС, 2015 год

— Не вижу необходимости вставать и ходить. В конце концов мне придется это делать, но я хочу, чтобы мне позволили восстанавливаться в собственном темпе и не торопили. Вроде не слишком много прошу, — оставалась недовольна Полин.

Доктор ожидал, что за три месяца участница сбросит порядка 50 кило, но вместо этого были лишь 3,5.

— Я справлюсь, это видно на весах. Я довольна своим прогрессом, жаль, что доктор его не замечает. Не знаю, чего он ждет от меня? — в недоумении задавалась вопросом Полин.

«Жирная девочка всё еще живет во мне»

Видя, что Полин не хочет менять свое мышление и отказываться от старых привычек, доктор программы отказался от дальнейшего сотрудничества. Сама Полин обвинила своего врача в том, что он не помог ей поменять мышление, и переложила на него ответственность за свой лишний вес, который не торопился уходить.

— Жирная девочка всё еще живет во мне, — сказала она в разговоре с журналистами. — Доктор прооперировал мне желудок, но не избавил от проблем в голове.

Когда Полин вернулась домой, к ее проблемам с лишним весом добавилась язва желудка. Причиной стали обезболивающие, которые она начала бесконтрольно пить из-за болей в коленях. Женщине потребовалась очередная операция и длительный период восстановления, во время которого она еще сбросила вес.

Поттер похудела до 197 килограммов и записалась на операцию по удалению обвисшей кожи. После пластики она стала весить 112 килограммов.

Источник: pauline.potter / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полин оставалось лишь поддерживать свою форму и следовать рекомендациям докторов. Однако вскоре выяснилось, что Поттер снова постепенно набирает вес.

— Она занимается саморазрушением. Она не хочет меняться, — разочарованно признал врач.