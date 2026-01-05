Отказ от прививок с последствиями: что грозит взрослым и детям по закону и почему врачи настаивают на вакцинации

Перед любой прививкой лучше проконсультироваться с врачом Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Отказ от профилактических прививок не влечет уголовной или административной ответственности для рядовых граждан. Однако он может стать причиной серьезных ограничений — от запрета на посещение детского сада ребенком до увольнения взрослого с работы в определенных сферах. Врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина объяснила Городским медиа, кому нельзя отказываться от вакцинации и какие прививки входят в национальный календарь.

Какие прививки необходимы

Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Детям необходимо пройти вакцинацию от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатитов В и А, кори, краснухи, паротита и гемофильной инфекции.

Взрослым важно регулярно проходить ревакцинацию. По календарю для взрослых ревакцинация от дифтерии и столбняка требуется каждые 10 лет, от кори — до 35 лет (до 55 лет для групп риска), ежегодная вакцинация от гриппа рекомендована определенным категориям граждан.

Сайфулина также обращает внимание на важность дополнительных, не входящих в обязательный календарь прививок, таких как вакцинация от менингококковой инфекции, вируса папилломы человека (ВПЧ), ротавируса и клещевого энцефалита.

Что грозит за отказ от вакцинации

В России граждане имеют право отказаться от профилактических прививок. Но это решение не освобождает их от возможных последствий. Для детей отказ родителей может означать временный запрет на посещение образовательных учреждений.

«В случае с непривитыми детьми им могут отказать в посещении детского сада или школы, если есть угроза или во время вспышек инфекций», — поясняет Марьям Сайфулина. Это мера направлена на защиту коллектива.

Для взрослых, работающих в определенных сферах, вакцинация является обязательным условием допуска к работе. К ним относятся:

медицина;

образование;

работы с животными;

работы с биологическими материалами;

коммунальная сфера.

«В этих случаях вакцинация проводится только после получения информированного письменного согласия. Отказ от обязательной прививки лишает возможности выполнять соответствующую работу», — отмечает эксперт.

Медицинские риски

Юридические и социальные последствия — не единственный риск. Основная опасность — угроза здоровью и жизни. Инфекции, от которых защищает вакцинация, могут привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу. По данным Союза педиатров России:

Корь: вероятность смертельного исхода — 1 случай из 100. Дифтерия: смертность может достигать 10 случаев из 100. Столбняк: даже при современном лечении смертность составляет 6−60%. Коклюш: особенно опасен для младенцев, с риском летального исхода 1−2%.

«Профилактическая вакцинация — это ключевой инструмент защиты здоровья и предотвращения распространения инфекций», — подчеркивает Сайфулина.

Риск серьезных осложнений от вакцинации крайне низок и изучен, тогда как риск тяжело заболеть и получить осложнения при отказе от прививки — реален и подтвержден статистикой.

Решение о прививке должно быть осознанным. Каждый человек и родители детей должны понимать возможные риски инфекций, последствия отказа и важность соблюдения календаря прививок, — заключает Марьям Сайфулина.