Здоровье Проблема «Стало меньше после ковида»: каких специалистов не хватает в Ярославских больницах

«Стало меньше после ковида»: каких специалистов не хватает в Ярославских больницах

Публикуем ответ минздрава

77
Разбираемся в итогах пресс-конференции | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUРазбираемся в итогах пресс-конференции | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Разбираемся в итогах пресс-конференции

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Ярославский министр здравоохранения Мария Можейко рассказала, каких узкопрофильных специалистов не хватает в больницах.

Напомним, из-за нехватки врачей в больницах власти внесли законопроект, обязующий выпускников медвузов отрабатывать по специальности. Изменения коснутся студентов, обучающихся на бюджете в ординатуре.

Согласно законопроекту, с 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре предоставляются только на условиях целевого обучения.

При нарушении договора о целевом обучении студент обязан будет выплатить компенсацию за один или два года обучения (в зависимости от того, когда был расторгнут договор) и штраф в размере двух компенсаций.

Аналогичные санкции теперь предусмотрены и для целевиков медицинских и фармацевтических колледжей и вузов.

Как рассказали на декабрьской пресс-конференции в минздраве, в области не хватает анестезиологов-реаниматологов. Мария Можейко отметила, что это самая сложная профессия. Специалистов стало меньше после ковида: многие уехали в Москву и Московскую область, многие ушли на пенсию.

«Сама подготовка такого врача — это не просто шесть лет института. Это еще лет 15 после дипломного образования», — рассказала Мария Можейко.

В министерстве привели в пример статистику. Так, по данным минздрава, 137–150 человек ежедневно находятся в реанимациях. Это люди на грани жизни и смерти. Им необходима помощь узкопрофильных специалистов.

На втором месте — терапевты. Особенно в области недостаточно участковых врачей.

«Я вам честно скажу, как терапевт, это такая адская работа. Она не героическая, как, например, у хирурга. Она незаметная и ежедневная. Именно терапевты на себя собирают весь негатив, который население имеет на здравоохранение, потому что когда что-то болит, жизнь хорошей не кажется», — отметили в минздраве.

Мария Можейко подчеркнула, что участковые терапевты часто сталкиваются с выгоранием на работе. По ее мнению, именно врачи этой сферы «до поры до времени терпят», но часто не справляются с нагрузкой.

Также на пресс-конференции подняли вопрос нехватки хирургов и врачей других узких специальностей. По Ярославской области ситуация не катастрофична. В министерстве здравоохранения рассказали, что на данный момент больницы более менее укомплектованы.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гость
4 минуты
Денег зажали специалистам вот и нет их.
Гость
4 минуты
Может зарплаты начать платить нормальные, тогда и желающие подтянутся? Молчанов вон как пришел сразу с поднятия зарплаты себе любимому начал заявив что за прошлую зарплату работать не будет.
