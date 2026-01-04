«Стало меньше после ковида»: каких специалистов не хватает в Ярославских больницах

Напомним, из-за нехватки врачей в больницах власти внесли законопроект, обязующий выпускников медвузов отрабатывать по специальности. Изменения коснутся студентов, обучающихся на бюджете в ординатуре.

Согласно законопроекту, с 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре предоставляются только на условиях целевого обучения.

При нарушении договора о целевом обучении студент обязан будет выплатить компенсацию за один или два года обучения (в зависимости от того, когда был расторгнут договор) и штраф в размере двух компенсаций.

Аналогичные санкции теперь предусмотрены и для целевиков медицинских и фармацевтических колледжей и вузов.