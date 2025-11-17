В России утвердили обязательную отработку для медиков. Какой штраф может грозить студентам ЯГМУ

Кто обязан отработать после обучения в медвузе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

11 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект, обязующий студентов-медиков отрабатывать в больницах после выпуска. Речь идет об обучающихся на бюджете в ординатуре.

Студентов и абитуриентов специалитета такая мера не коснется. У них останется возможность поступить на бюджет. Хотя изначально рассматривался вариант введения обязательной отработки для всех обучающихся медицинских вузов и колледжей. Ко второму чтению законопроекта, которое состоялось 30 октября, требования к целевому набору смягчили.

Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.

Как проходит обучение в ординатуре

После получения диплома о высшем медицинском образовании выпускник должен пройти первичную аккредитацию, чтобы официально работать по своей профессии. Например, выпускник направления «Лечебное дело» после такой аккредитации может работать участковым терапевтом, но не имеет права занимать должность узкого специалиста, например, кардиолога, хирурга или невролога. Для этого необходимо окончить ординатуру.

Сейчас обучение в ординатуре возможно тремя способами:

на платной основе;

за счет бюджета;

по целевому договору, который обязывает выпускника после окончания обучения отработать в конкретной медицинской организации.

После завершения ординатуры врач проходит первичную специализированную аккредитацию. Она дает право работать узким специалистом. Срок действия аккредитации — пять лет. Чтобы продолжить работу по специальности, врач должен проходить периодическую аккредитацию каждые пять лет.

В ординатуру — по договору?

Согласно законопроекту, с 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре предоставляются только на условиях целевого обучения. Это значит, что бесплатное обучение будет доступно только при заключении договора с государственными медицинскими организациями или учреждениями, работающими по системе ОМС. После завершения ординатуры выпускник обязан отработать в этой организации до трех лет.

При нарушении договора о целевом обучении студент обязан будет выплатить компенсацию за один или два года обучения (в зависимости от того, когда был расторгнут договор) и штраф в размере двух компенсаций.

Аналогичные санкции теперь предусмотрены и для целевиков медицинских и фармацевтических колледжей и вузов.

Если же само медучреждение нарушит условия договора, то оно также обязано выплатить в федеральный бюджет компенсацию за обучение и штраф в двойном размере.

Какой штраф грозит студентам ЯГМУ

Редакция 76.RU подсчитала, какой штраф может грозить выпускникам ординатуры Ярославского государственного медицинского университета при расторжении договора о целевом обучении.

Самый большой штраф — у направления пластическая хирургия, где обучение стоит 1 029 921 рубль. За отказ от отработки придется заплатить 3 089 763 рубля.

На втором месте по сумме штрафа — «Сердечно-сосудистая хирургия». На данном направлении обучение стоит 785 973 рубля, а штраф за отказ отработки равен 2 357 919 рублей.

Обучение по большинству остальных направлений, включая терапию, педиатрию, хирургию, неврологию и другие, составляет примерно 520–570 тысяч рублей, а размер штрафа — от 1,6 до 1,7 миллиона рублей. Особое внимание заслуживает дерматовенерология: стоимость обучения здесь составляет 556 706 рублей, а штраф — 1 670 118 рублей.

Чем специальность уже, тем выше стоимость обучения в ординатуре ЯГМУ и, соответственно, тем больше размер штрафа.

Ранее мы публиковали мнение ярославцев по поводу обязательной отработки для студентов. Как местные жители относятся к возможному нововведению — читайте в этом материале.