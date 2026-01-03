«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии

Жертвы насильников не могут никому рассказать о случившемся из-за стыда, боязни непонимания или душераздирающей боли Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Женщины могут годами скрывать, что стали жертвами сексуального насилия. Особенно если эти события произошли в детстве или подростковом возрасте, когда они были особенно беззащитны. Почему так происходит? И что мешает рассказать о тех событиях родителям, мужу или подруге даже спустя десятилетия? Об этом в своем блоге пишет психолог Татьяна Мотовилова. E1.RU публикует ее колонку.

Татьяна Мотовилова Семейный психолог

По статистике ВОЗ, каждая пятая девочка и каждый тринадцатый мальчик переживают сексуализированное насилие в детстве, что серьезно травмирует психику человека. Последствия усиливает тот факт, что большая часть преступлений происходит внутри семьи.

Когда близкий человек, который должен защищать и оберегать, развращает, издевается, совершает действия сексуального характера, последствия становятся особенно тяжелыми. Безнаказанными остаются отцы, отчимы, братья, дяди — те люди, которым ребенок доверяет.

Клиенты рассказывают, что мама замечала слезы и видела, как ребенок убегает от отца, но никак не реагировала на это. Также клиенты рассказывают о случаях, когда они открыто говорили об отчиме и маме, и бабушке, но те посчитали, что девочка просто не хочет принимать нового родителя.

Сексуализированное насилие гораздо шире, чем может казаться, к нему мы относим и следующие пункты:

принуждение и нарушение границ интимной зоны;

повышенный интерес взрослых людей противоположного пола: прижать и не отпускать, щипки;

травма свидетеля, доступ к порнографии;

исследование тела сверстниками начиная с 4–5 лет.

Равнодушие причиняет боль

Насильник — бесспорный преступник. Но таким же соучастником является тот, кто безразлично отворачивается, не встает на защиту своего ребенка, игнорируя тревожные сигналы и изменения в его поведении. Клиенты, пережившие насилие, в первую очередь говорят о равнодушии тех, кто видел, знал или догадывался, но предпочел молчать.

А ведь сигналов, указывающих на беду, немало: резкие смены настроения, попытки сбежать, частые слезы, замкнутость, необъяснимые боли, явное нежелание видеть обидчика, бессонница, неоправданные страхи. Такой ребенок остается наедине со своей болью, чувствуя себя тревожным, одиноким и загнанным в угол.

Повзрослевшие девушки чувствуют вину за произошедшее, пытаясь оправдать насильника в своих мыслях: «Я сама этого хотела», «Ходила дома в открытых топах, любой мужчина бы соблазнился», «Он не плохой, мы просто заигрались». Татьяна Мотовилова семейный психолог

Или, опасаясь навредить, говорят себе: «Если я расскажу, то сломаю жизнь бывшему тренеру/учителю, ведь он стольким детям дал дорогу в будущее, и что с того, что я видела, как он и к другим пристает?» Эти мысли рождают глубокий внутренний конфликт, который приводит к самообвинению и дальнейшему чувству беспомощности.

Почему о насилии молчат

Открыться, рассказать о пережитом мешает сильнейший страх осуждения. Ведь девушка, пережившая сексуализированное насилие в детстве, и так чувствует себя непринятой, «грязной», ничтожной, сломанной. На практике я часто слышу истории, когда повзрослевшая женщина все-таки решается поделиться своей болью с близкими, но в ответ получает лишь осуждение: «Из всего прекрасного детства ты запомнила самое ужасное?», «Ты и сама не идеальна», «Теперь ты опозоришь дядю/деда на весь город».

Последствия для личности бывают следующими:

отсутствие базового чувства безопасности;

воспоминания и навязчивые мысли о происшествии, как будто оно постоянно воспроизводится в голове;

ночные кошмары и бессонница;

постоянная тревога, резкие перепады настроения, страх, панические атаки;

необоснованное чувство вины и стыда;

нарушения сексуальной сферы, например проблемы с достижением оргазма;

недоверие к партнерам или к противоположному полу;

фобии и сильные страхи;

низкая самооценка;

трудности в общении: склонность защищаться там, где проблему можно решить простым диалогом;

вспышки ярости по отношению к партнеру;

желание отомстить представителям противоположного пола;

повышенная сексуальная активность или постоянная озабоченность сексуальными темами.

Что делать с такими травмами

Если вы пережили сексуализированное насилие, первым шагом к исцелению будет осознание: это не ваша вина. С вами всё в порядке, виновен тот, кто совершил насилие. Ведь ребенок не в силах защитить себя; ответственность за его безопасность всегда лежит на взрослом.

Второй важный шаг на пути к исцелению — признать: «Со мной поступили неправильно, это было насилие, мне причинили вред». Человек, который так поступил, болен, и теперь вы нуждаетесь в профессиональной психологической помощи. Одному проработать подобную проблему невозможно. И не каждый психолог имеет опыт работы с подобными запросами.

Поэтому при выборе специалиста стоит уточнить, есть ли у него опыт работы с пережитым сексуализированным насилием и ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством), а также сколько встреч обычно требуется для решения проблемы. Опытный психолог скажет, что подобный запрос невозможно проработать за одну встречу.

Если нет возможности выбрать подходящего специалиста, можно обратиться на бесплатную горячую линию для женщин, переживших насилие:

А еще существуют фонды и центры поддержки, которые проводят бесплатные группы, где, кроме помощи психолога, вы получите поддержку людей с похожим опытом.