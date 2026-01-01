Метеозависимые, доставайте таблетки: календарь магнитных бурь на январь 2026 года

В первой половине месяца может болеть голова от бурного веселья, а во второй — от магнитных бурь Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Метеочувствительным лучше отложить недоеденный оливье в сторону и внимательно посмотреть, что вас ждет в январе дальше. Ведь после окончания длинных каникул вас ждут не самые приятные сюрпризы в виде магнитных бурь. Работая на опережение, мы подготовили для вас календарь магнитных бурь на январь 2026 года, чтобы вы встретили неприятности во всеоружии.

Чем опасны магнитные бури

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из-за вспышек и выбросов вещества на Солнце. Когда солнечная активность усиливается, поток заряженных частиц достигает Земли и «раскачивает» ее магнитное поле — именно это и называют магнитной бурей.

Магнитные бури способны влиять на работу спутников, систем навигации — GPS, радиосвязи и энергосетей. При сильных бурях возможны сбои мобильной связи (а вы всё оператора упрекаете!) и перепады напряжения. Очень редко магнитная буря может мешать радиосвязи с самолетами, поэтому диспетчеры иногда меняют маршруты полетов (аэрофобы, расслабиться).

Большинство жителей Земли не ощущает магнитные бури напрямую, но у метеочувствительных может ухудшаться самочувствие: появляются головные боли, слабость, скачки давления, проблемы со сном.

Магнитные бури в январе 2026-го

В первой половине месяца магнитосфера Земли будет спокойной, за одним исключением — 9 января ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики ожидают возбужденную магнитосферу.

Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться с 17 января — после того как россияне отпразднуют и наступивший, и старый Новый год. Три дня, с 17 по 19 января, магнитосфера Земли будет возбужденной, словно подготавливая метеочувствительных к магнитной буре. 20 января на головы чувствительных к изменениям солнечной обстановки людей обрушится магнитная буря G1, которая стихнет уже на следующий день. Правда, с 21 по 23 января ее последствия по-прежнему будут ощущаться в виде геомагнитного возмущения.

Солнце даст вам передышку на пару дней, чтобы потом проверить метеозависимых с новой силой. 26 и 27 января стоит держать таблетки под рукой и следить за самочувствием. А с 28 января, по предварительному прогнозу, геомагнитная обстановка снова войдет в норму.

Как помочь себе при магнитной буре

Во время магнитной бури можно помочь организму пережить этот период спокойнее:

Высыпайтесь и снизьте нагрузку — в такие дни лучше не перегружать себя работой, учебой, спортом или стрессовыми делами. Пейте достаточно воды — обезвоживание может усиливать головную боль и слабость. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе — спокойные прогулки помогают снизить напряжение и улучшить самочувствие. Избегайте тяжелой, очень жирной еды и кофеина. Ограничьте экранное время перед сном — это поможет нервной системе быстрее восстановиться. Если появляется головная боль, усталость или раздражительность — это сигнал замедлиться и отдохнуть.

Также держите наготове лекарства. И помните: если у человека есть хронические заболевания или самочувствие заметно ухудшается, важно следовать рекомендациям врача и не заниматься самолечением. В большинстве случаев магнитные бури проходят без последствий, а бережный режим помогает пережить их комфортно.