Вместо Нового года смертельно опасный период: пугающее предупреждение

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к необратимым последствиям Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Новогодние праздники считаются самым смертельным периодом года. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

Ссылаясь на многолетнюю динамику статистики, депутат отметил, что в январские выходные всегда наблюдается резкий рост смертности, а происходит это из-за затяжного периода употребления алкоголя.

«Я за здоровый, разумный и семейный Новый год. Надо беречь собственное здоровье. Новогодние праздники, к сожалению, у нас, по статистике, самые смертельные в году — это факт. Это очень тревожная ситуация, потому что новогодние праздники затяжные и местами „пьяные“, поэтому надо постараться организовать досуг в рамках возможностей и со стороны государства, и со стороны гражданина», — отметил он беседе с RTVI.

Также по словам Хамзаева, под Новый год в четыре — шесть раз увеличивается доля контрафактного алкоголя, из-за чего возрастает и риск тяжелых отравлений. Депутат считает, что нужно не только усиливать контроль за нелегальным оборотом спиртного, но и менять сами традиции празднования, делая акцент на семейный и здоровый формат.

В новогодний период также увеличивается и количество пожаров в многоквартирных домах. По словам парламентария, возгорания часто напрямую связаны со злоупотреблением спиртным.