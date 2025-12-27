Скорая не успела: 15-летняя девушка родила прямо в автобусе в Новосибирской области

У сибирячки родился сын Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В рейсовом автобусе из Довольного в Новосибирск родился ребенок. Роды приняла врач-стоматолог.

Как рассказала НГС зубной врач Доволенской ЦРБ Майя Денисенко, она выехала из Довольного в Новосибирск 26 декабря в 10:00.

«В автобусе было человек 30, наверное. Так получилось, что я сидела у окна с одной стороны, с противоположной стороны — девушка. И я обратила внимание, что она беременная. Ближе к Каргату я заметила, что она ведет себя беспокойно, я еще поинтересовалась, не плохо ли ей. После остановки в Чулыме она пересела на задние сиденья. А на пути к Чику я услышала: „Девушка рожает“», — поделилась Майя Денисенко.

Врач обратилась к водителю с просьбой вызвать скорую, а сама поспешила к роженице. Она попросила у пассажиров антибактериальные салфетки, пеленки.

«У водителя была чистая наволочка, вот в нее и приняли малыша. Всё произошло настолько быстро, что я даже не посмотрела пол. Мне было важно, чтобы он появился, задышал, закричал, — продолжает Майя Денисенко. — Когда всё закончилось, я испытала такое удовлетворение, такое чувство радости, какое бывает, когда уже всё хорошо».