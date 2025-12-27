НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 737мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Эскизы корпуса футбольного центра в Ярославле
«Умные решения»
Советы сомелье по закускам к шампанскому
Как отметить праздники
Ярославский аэропорт временно закрыли
Чек-лист важных обследований
Как избавить собаку от страха салютов
Ярославский педагог стал жюри в программе
Здоровье Эксклюзив Скорая не успела: 15-летняя девушка родила прямо в автобусе в Новосибирской области

Скорая не успела: 15-летняя девушка родила прямо в автобусе в Новосибирской области

Малыша приняла одна из пассажирок

170
У сибирячки родился сын | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUУ сибирячки родился сын | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

У сибирячки родился сын

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

В рейсовом автобусе из Довольного в Новосибирск родился ребенок. Роды приняла врач-стоматолог.

Как рассказала НГС зубной врач Доволенской ЦРБ Майя Денисенко, она выехала из Довольного в Новосибирск 26 декабря в 10:00.

«В автобусе было человек 30, наверное. Так получилось, что я сидела у окна с одной стороны, с противоположной стороны — девушка. И я обратила внимание, что она беременная. Ближе к Каргату я заметила, что она ведет себя беспокойно, я еще поинтересовалась, не плохо ли ей. После остановки в Чулыме она пересела на задние сиденья. А на пути к Чику я услышала: „Девушка рожает“», — поделилась Майя Денисенко.

Врач обратилась к водителю с просьбой вызвать скорую, а сама поспешила к роженице. Она попросила у пассажиров антибактериальные салфетки, пеленки.

«У водителя была чистая наволочка, вот в нее и приняли малыша. Всё произошло настолько быстро, что я даже не посмотрела пол. Мне было важно, чтобы он появился, задышал, закричал, — продолжает Майя Денисенко. — Когда всё закончилось, я испытала такое удовлетворение, такое чувство радости, какое бывает, когда уже всё хорошо».

Скорая приехала быстро. Оказалось, девушка родила мальчика. Известно, что роженице было 15 лет.

ПО ТЕМЕ
Рихарда ЛемРихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Новосибирск Роды в автобусе Ребенок Скорая помощь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
26 минут
а ещё есть скорая? вроде оптимизация
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем