«Риск развития грыжи»: ортопед назвала тревожные симптомы для людей с сидячей работой

Эксперт из Ярославля объяснила, как избежать негативных последствий

291
После работы не можете разогнуть спину, а плечи будто каменные? К сожалению, такую закономерность часто наблюдают те, чей рабочий день проходит в сидячем положении. Мы поговорили с ярославским ортопедом-травматологом Таисией Аксеновой и узнали, чем опасен такой образ жизни и как в домашних условиях снять напряжение со спины и плеч.

— Сидячая работа является одним из факторов риска боли в спине, особенно в пояснично-крестцовом отделе (нижнем). Эта боль может распространяться на другие области тела и даже вызывать головные боли, — объяснила врач.

По словам специалиста, при длительном сидении в основном мы можем чувствовать дискомфорт не в самом позвоночнике, а в соединительных тканях: мышцах, связках и суставах. Игнорирование боли и напряжения в спине и шее могут способствовать развитию миофасциального синдрома.

Миофасциальный синдром (МФБС) — это патология нервной системы, при которой происходит непроизвольное сокращение мышц, вызывающее сильную боль.

Помимо развития болевого синдрома, из-за сидячей работы могут появиться следующие изменения:

  • нарушение осанки (гиперлордоз);

  • уменьшение силы мышц;

  • дегенерация позвоночника (межпозвонковые диски становятся менее эластичными, появляется риск развития грыжи).

Гиперлордоз — это чрезмерное изгибание вперед поясничного или шейного отдела позвоночника. Заболевание может негативно сказываться на осанке и походке, а также на работе внутренних органов.

«Красные флаги» боли в спине

Как утверждает ортопед, проблеме сидячего образа жизни посвящено множество исследований. Ученые пытаются выявить связь между болью в спине и количеством времени, проведенного в одном положении. К сожалению, к однозначному ответу медицина пока не пришла, так как результаты исследований всегда разные.

В группу риска возникновения боли в спине попадают:

  • офисные, медицинские и прочие сотрудники (те, кто работает в сидячем положении);

  • дети (много сидят: в школе, за компьютером или телефоном);

  • люди с ожирением (чрезмерная нагрузка на спину);

  • курящие люди (курение ухудшает кровоснабжение, в том числе и в сосудах, которые снабжают мышцы).

В медицине, по словам врача, существует понятие «красных флагов». В особенности это касается шеи и спины.

— «Красными флагами» называются симптомы, которые сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем. Например, онемение частей тела, покалывание рук, головные боли, постоянно перерастающие в мигрени, — всё это говорит о необходимости обращения к специалисту, — объяснила ортопед.

Помимо перечисленных признаков, в список «красных флагов» входит стойкий характер боли, ночная боль и распространение напряжения в другие части тела.

Для комфорта «требования минимальны»

Специалист советует проводить свободное время активно: гулять, заниматься спортом, больше двигаться. Необязательно увольняться с сидячей работы, ведь можно сделать ее безопаснее и комфортнее.

Как объясняет врач, сидеть нужно так, чтобы было удобно. Ноги должны доставать до пола, а руки занимать положение на столе (не тянуться и не сгибаться).

К мебели требования минимальны. Стол и стул нужно выбирать по росту. Также в настоящее время хорошо развита индустрия ортопедической продукции для разных категорий специалистов. Например, для офисных работников существуют стулья с физиологическим изгибом спинки и подлокотниками, а для стоматологов — анатомически изогнутые кресла.

— Если вы все же столкнулись с перенапряжением мышц спины, можно выполнить простой комплекс из нескольких упражнений. Это поможет снять боль и нивелировать негативные последствия, — посоветовала эксперт.

Ортопед показала несколько действенных, но легких упражнений для снятия напряжения в спине. Тренировка может занимать 5-10 минут в день, главное — помнить о регулярности.

Комплекс упражнений для снятия боли в спине от ортопеда

Источник:

Таисия Аксенова

Ранее мы рассказывали, от чего нас спасает простая ходьба и сколько шагов в день нужно проходить.

У нас на работе всем начальникам купили хорошие, регулирующиеся, ортопедические стулья и кресла, а остальным работникам самый дешевый Китай, чтобы развивался геморрой и болела спина.
