Под Ярославлем планируют построить женскую консультацию

Под Ярославлем планируют построить женскую консультацию

Что об этом известно

Под Ярославлем планируют построить женскую консультацию. Об этом говорится в постановлении правительства об утверждении региональной программы «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы, опубликованном 20 декабря.

«На период до 2030 года сокращение акушерских коек не планируется. В связи с изменением инфраструктуры, развитием малоэтажной и индивидуальной застройки увеличивается численность населения в Ярославском муниципальном округе, планируется строительство женской консультации в Ярославском муниципальном округе», — говорится в документе.

В документе также отмечается, что в Ярославской области за последние пять лет наблюдается снижение рождаемости. В 2020 году было зарегистрировано 10 755 родов, в 2024 году — только 8639.

Напомним, в мае 2025 года в Ярославле закрыли роддом им. Семашко на улице Гагарина. Власти объяснили это решение снижением количества родов.

«С учётом ежегодного снижения количества родов в Ярославской области, малого числа родов в родильном отделении ГБУЗ ЯО „КБ им. Н. А. Семашко“ (в 2024 году — 375 родов), низкой загруженности койко-мест в 2024 году (77,5 койко-дня), а также рекомендаций федеральных центров о закрытии одного роддома, было принято решение о закрытии родильного центра», — говорится в постановлении правительства об утверждении региональной программы «Охрана материнства и детства».

Ранее мы публиковали рейтинг роддомов в Ярославской области. Где лучше всего рожать, по мнению местных жительниц, — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
