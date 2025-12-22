НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Новую мутацию гонконгского гриппа обнаружили в России: насколько это опасно

Новую мутацию гонконгского гриппа обнаружили в России: насколько это опасно

Новый вид гриппа не лечится антибиотиками с самого начала заболевания

Если у пациента возникают осложнения на фоне заболевания, то врач прописывает антибиотики | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Если у пациента возникают осложнения на фоне заболевания, то врач прописывает антибиотики

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В России выявили новый штамм гонконгского гриппа — подтип К. Насколько он опасен, рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«На территории России на данный момент выявлен так называемый подтип K. Это новый подтип, который является вариантом гонконгского вируса. Отмечается рост его распространенности на территории РФ, однако пока нет данных, что он может приводить к каким-то тяжелым осложнениям. Важно отметить, что, по сообщениям мирового медицинского сообщества, данный подтип вируса остается чувствительным к противовирусным препаратам, используемым в лечении гриппа», — отметила врач.

По словам Вахрушевой, с точки зрения эпидемиологии каждый год врачи сталкиваются с таким явлением, как антигенный дрейф. Это когда штаммы вируса, с которыми мы встречаемся ежегодно, претерпевают некоторые мутации.

«Именно в связи с этим мы видим не стопроцентную эффективность от вакцин, а небольшой процент вируса может выскальзывать из-под действия вакцин. Это означает, что типичные виды вируса, с которыми мы встречаемся каждый год, претерпевают минимальные мутации и изменения своего генетического состава, именно в связи с этим не добиваемся 100% эффективности вакцины, всегда есть окошко для измененных вариантов вируса, которые могут поражать человека», — предупредила эксперт в разговоре с ТАСС.

Врач добавила, что новый вид гриппа, так же как и другие виды, не лечится антибактериальными препаратами или антибиотиками с самого начала заболевания. Такие лекарства уже назначает врач, если у пациента возникают осложнения на фоне заболевания.

Кроме того, есть свои особенности лечения гонконгского гриппа:

  • обильное питье воды;

  • постельный режим (особенно при высокой температуре);

  • симптоматическая терапия (лечение насморка и кашля, если они присутствуют).

Напомним, что пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Подробнее об этом мы писали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мутация вируса Врач Грипп Здоровье Болезнь
Гость
1 час
Очень печально и страшно!
Гость
1 час
Какая разница от чего? Можно подумать есть медицина или жизнь
Рекомендуем