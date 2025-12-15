«После третьей химии стало очень тяжело»: Маргарита Симоньян едва может ходить

С ноября Маргарита Симоньян проходит курс лечения от рака груди, и с каждой химиотерапией ей становится всё хуже. После первой она за считаные недели вернулась к съемкам своего шоу и работе на телевидении. После второй Маргарита даже нашла в себе силы съездить вместе с Владимиром Путиным в Индию, чтобы запустить канал RT India. Но после третьей процедуры, которая прошла 7 декабря, так быстро восстановиться у Симоньян не получается.
О том, что у Маргариты практически нет сил, она сообщила в своем блоге. Журналистка посчитала важным объяснить, почему она не пришла на встречу клуба, где обсуждалась ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра».
— До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты. Спасибо всем, кто пришел, за внимание и такой интерес к моей книге, — поблагодарила поклонников Маргарита.
Ранее Симоньян рассказывала, что самые тяжелые — первые дни после химиотерапии. В это время у нее ухудшается самочувствие и сильно падают жизненные показатели. Но, судя по всему, в этот раз побочные эффекты длятся намного дольше.
Сама Маргарита старается сохранять оптимизм и не переживать из-за неприятных последствий. Как только у нее начали выпадать волосы, она накупила париков. Когда была вынуждена проводить дни лежа в постели, включила сериалы, на которые раньше не было времени.
— Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей, — написала после третьей химиотерапии Маргарита.
Об онкологии Симоньян узнала в сентябре. Как она сама считает, ее подкосила болезнь Тиграна Кеосаяна. В декабре 2024 года режиссер впал в кому и не приходил в себя вплоть до своей смерти. Всё это время журналистка переживала и сама не заметила, как организм дал сбой. Тревожным звоночком стала боль в груди, которую Симоньян до последнего списывала на нервное, пока врачи ей не сообщили страшный диагноз.