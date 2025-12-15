Температура под 40 и воспаление сердца: врач предупредила об опасностях супергриппа, который косит россиян

Гонконгский грипп, который активно распространяется в России, особенно опасен для детей до пяти лет, беременных женщин и пожилых людей. Об этом предупредила вирусолог Светлана Протасова.
Гонконгский грипп A (H3N2) — острое вирусное заболевание, сопровождается сильным кашлем и болями в горле, насморком, высокой температурой 39-40 градусов, слабостью, головной и мышечной болью, расстройством пищеварения.
«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и людей с хроническими заболеваниями (диабетом, астмой, заболеваниями почек и сердца)», — пояснила врач.
Она добавила, что гонконгский грипп вызывает тяжелые осложнения, как пневмония, миокардит или отит, пишет Aif.ru.
В Дагестане от этого штамма умерли уже два человека. Об этом РИА Новости сообщили 12 декабря со ссылкой на профильные службы региона. Отмечается, что погибшие не были привиты от гриппа.
Роспотребнадзор предполагает, что максимальное развитие заболеваемости гонконгским вариантом гриппа наступит к началу новогодних праздников. Порог заболеваемости по другим вирусам и инфекциям тоже растет. Об этом мы предупреждали здесь.