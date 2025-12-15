Температура под 40 и воспаление сердца: врач предупредила об опасностях супергриппа, который косит россиян

Гонконгский вариант гриппа вызывает сильные осложнения Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Гонконгский грипп, который активно распространяется в России, особенно опасен для детей до пяти лет, беременных женщин и пожилых людей. Об этом предупредила вирусолог Светлана Протасова.

Гонконгский грипп A (H3N2) — острое вирусное заболевание, сопровождается сильным кашлем и болями в горле, насморком, высокой температурой 39-40 градусов, слабостью, головной и мышечной болью, расстройством пищеварения.

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и людей с хроническими заболеваниями (диабетом, астмой, заболеваниями почек и сердца)», — пояснила врач.

Она добавила, что гонконгский грипп вызывает тяжелые осложнения, как пневмония, миокардит или отит, пишет Aif.ru.

В Дагестане от этого штамма умерли уже два человека. Об этом РИА Новости сообщили 12 декабря со ссылкой на профильные службы региона. Отмечается, что погибшие не были привиты от гриппа.