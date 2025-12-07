НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Полезно даже кормящим мамам: сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья — мнение врача

Полезно даже кормящим мамам: сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья — мнение врача

Бесконтрольно есть цитрусовые все-таки не следует

В мандаринах содержится витамин C, благодаря которому вырабатывается коллаген

В мандаринах содержится витамин C, благодаря которому вырабатывается коллаген

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

Мандарины — неизменный символ зимы и новогодних праздников. Согласно статистике, каждый россиянин съедает около 100 этих плодов в год. А сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья и в чем их главная польза, NGS.RU узнал у врача-терапевта Олега Загорулько.

Чем полезны мандарины

По словам нашего эксперта, мандарин — один из самых полезных фруктов. Его ключевое преимущество — низкая калорийность и отсутствие жиров. Кроме того, в мандаринах содержатся пищевые волокна, витамин А и значительное количество витамина С. Последний необходим организму для выработки коллагена, лучшего усвоения железа, а также для профилактики воспалительных и онкологических процессов.

Вне зависимости от сорта мандаринов организм человека получает пользу

Вне зависимости от сорта мандаринов организм человека получает пользу

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Мандарины различаются не только по сортам и размерам, но и по вкусовым качествам. Многие считают, что кислые мандарины содержат больше витамина С по сравнению со сладкими, но это не так: цитрусовые любого типа приносят организму одинаковую пользу, так что выбирайте, исходя из собственного вкуса.

Сколько мандаринов в день можно съесть

Один средний мандарин содержит примерно 30% дневной нормы витамина С. Поэтому оптимально употреблять три-четыре плода в сутки.

«Мандарины допустимы в рационе беременных и кормящих при отсутствии индивидуальной непереносимости. Более того, в этот период женщинам даже рекомендуется употреблять эти цитрусовые, поскольку витамин С способствует лучшему усвоению железа», — подчеркнул врач.

Людям с сахарным диабетом также допустимо включать мандарины в рацион при соблюдении ряда условий. Олег Загорулько уточнил, что таким пациентам необходимо вести подсчет хлебных единиц, регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и строго следовать рекомендациям лечащего врача‑эндокринолога.

Могут ли мандарины нанести вред организму

Негативные последствия при употреблении мандаринов могут возникнуть в двух случаях: при наличии аллергической реакции или при превышении рекомендованной суточной нормы.

«Важно отслеживать реакцию организма на мандарины, не возникает ли аллергическая реакция. Она может проявляться в виде слезотечения, кожных высыпаний и зуда. Если человек ранее сталкивался с такими симптомами, от употребления мандаринов лучше воздержаться», — предупредил Олег Загорулько.

Если у вас ранее наблюдались подобные симптомы, откажитесь от употребления мандаринов

Если у вас ранее наблюдались подобные симптомы, откажитесь от употребления мандаринов

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

При переедании из‑за высокого содержания клетчатки в этих фруктах у человека может появиться вздутие, повышенное газообразование и диарея.

Кстати

Биолог Роман Опарин, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, советует не выбрасывать кожицу мандаринов. Ее аромат помогает справиться со стрессом и чувством тревоги.

«Кожура мандаринов куда полезнее, чем мякоть, в ней содержится больше полезных витаминов С, А и Е, — рассказал эксперт в разговоре с „Доктором Питером“. — Высушенные корки и их отвар могут быть полезны при лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Однако для этих целей стоит выбирать фрукты без химической обработки. Если вы планируете использовать плоды из магазина или с рынка в лечебных целях, лучше предварительно вымочить их в растворе соды, чтобы удалить остатки пестицидов с кожуры».

В косточках мандаринов тоже много пользы: они обладают мощными антиоксидантными свойствами за счет входящих в состав эфирных масел, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, флавоноидов, кумарина, лимоноидов, полифенолов и фенольных кислот.

Правда, чтобы получить всю пользу из них, косточки нужно разгрызать, а они не очень-то вкусные. Но чего не сделаешь ради здоровья, правда же?

Новый год Мандарин Питание Цитрусовые
Гость
56 минут
Жду подарка из Абхазии. Мандарины по символической цене.
