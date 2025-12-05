Продажу алкоголя и табака хотят ужесточить: как именно

Продавать алкоголь и табак будет сложнее Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Молодым людям младше 21 года хотят запретить продавать алкоголь и табак. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым. Суть предложения заключается в том, чтобы поднять минимальный возраст для работы в сфере продажи этой продукции.

Инициатива затрагивает не только обычные магазины, но и заведения общественного питания, а также точки продажи кальянов и электронных сигарет. По мнению авторов законопроекта, такая мера поможет защитить подрастающее поколение от вредных привычек.

«Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей», — цитирует Гусева ТАСС.

Законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает изменения в двух ключевых законах:

Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма;

О государственном регулировании производства и оборота алкоголя.