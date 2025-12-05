Продажу алкоголя и табака хотят ужесточить: как именно

Молодым людям младше 21 года хотят запретить продавать алкоголь и табак. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым. Суть предложения заключается в том, чтобы поднять минимальный возраст для работы в сфере продажи этой продукции.
Инициатива затрагивает не только обычные магазины, но и заведения общественного питания, а также точки продажи кальянов и электронных сигарет. По мнению авторов законопроекта, такая мера поможет защитить подрастающее поколение от вредных привычек.
«Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей», — цитирует Гусева ТАСС.
Законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает изменения в двух ключевых законах:
Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма;
О государственном регулировании производства и оборота алкоголя.
Инициаторы законопроекта уверены: повышение возрастного порога поможет сделать систему продаж более ответственной. По мнению депутатов, взрослые продавцы будут серьёзнее относиться к соблюдению закона и защите здоровья молодёжи.