«Ему подсунули подписать отказ». Полковника запаса выставили из больницы на ночь глядя — и через час вернули на скорой

Сыновья ветерана чеченских войн Виктора С. пожаловались на равнодушие медиков. Их отец лечился в ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге, но написал отказ от госпитализации и ушел в больничных тапках на мороз в 10 вечера в субботу. Мужчины уверены: отец был в неадекватном состоянии и его нельзя было отпускать. В больнице утверждают, что сделали всё по закону и не имели права оставлять больного в клинике, раз он этого не хотел.

«Раз в неделю вызывали скорую»: с чем госпитализировали

В редакцию E1.RU обратились Михаил и Роман. Их отцу Виктору С. 71 год, он инвалид второй группы. В конце октября у него ухудшилось здоровье: стали отекать ноги, помимо этого, мужчина начал рассказывать истории, которых в реальности не было.

Сначала родные этого не заметили: отек был небольшой, а про истории были уверены, что отец шутит. Но к 10 ноября отек усилился, отец практически перестал спать и продолжал рассказывать близким небылицы.

«Начиная с 10 ноября мы раз в неделю вызывали скорую, отек стал уже ярко выраженный, отцу становилось хуже, 25 ноября врачи скорой госпитализировали его в ЦГБ № 1. У него был опухший живот, цвет кожи на животе стал желтый, отек переходил на ноги. Ему поставили диагнозы „частичная кишечная непроходимость“ и „спаечная болезнь“. Вообще, он у нас инвалид 2-й группы по сердечным болезням, но когда нужно было идти на комиссию, подтверждать инвалидность осенью, он заболел и пойти не смог», — рассказал Роман.

Его брат Михаил навещал отца и разговаривал с лечащим врачом. Медик сказал, что у пациента возьмут контрольные анализы и выпишут в воскресенье, что состояние больного стабилизировали, так как экстренная операция не требуется, ему нужно продолжить лечение в поликлинике.

Ветерана боевых действий Виктора С. госпитализировали 25 ноября, 29-го он ушел из больницы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Подписал отказ и ушел»: как пациент оказался на улице

«Отец позвонил в субботу, 29-го числа, и говорит: „Заберите меня домой“. Я объяснил, что мы его заберем в воскресенье, будут готовы анализы и выписка, так сказал врач. В итоге второй раз он позвонил в 10 вечера, нервничал, и случилось как в фильмах, когда кто-то что-то говорит и теряется телефон. Я тут же поехал в больницу, через полчаса стучусь в приемный покой, говорю: „У меня что-то случилось с отцом“. Они звонят на пост отделения из приемного покоя и говорят: „Так он ушел, подписал отказ и ушел“. Я говорю: „Куда вы его отпустили?!“ Они молчат».

Михаил стал звонить папе, трубку взял мужчина по имени Вячеслав и сказал, что хозяин телефона находится в магазине поблизости, что ему стало плохо, прохожие вызвали скорую. Сын застал в магазине бригаду скорой, сотрудники которой ставили капельницу Виктору.

«Они спрашивают: кто вы, что вы, я объяснил, что отец лежал в стационаре, потом некие специалисты взяли и отпустили его в 10 часов домой. Дежурный врач должна была прочитать историю болезни. Телефоны наши были у всех: в карте, на посту, у старшей медсестры. Могли по-человечески позвонить. А они взяли и отпустили его. Он был невменяем, ему подсунули подписать отказ и отправили. Он пошел на улицу в больничных тапках, без шапки, в конце ноября. О каком адекватном состоянии может идти речь?» — возмутился Михаил.

В медицинском документе указаны диагнозы на момент выписки, его предоставили родные пациента Источник: читатель E1.RU

Медики скорой помощи объяснили Михаилу, что в кардиоцентр его отца не примут из-за желтухи, и привезли обратно в ЦГКБ № 1. Там вновь осмотрели Виктора и предложили госпитализировать. Михаил на это не согласился и забрал отца.

В воскресенье Михаил приехал поговорить с врачом, а также задал вопросы соседям по палате об адекватности состояния отца. Они сказали, что Виктор рассказывал фантастические истории, было понятно, что он не в себе.

«Наш отец — пенсионер вооруженных сил, полковник в запасе, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах, участник отражения нападения на Республику Дагестан в 1999 году. У него есть родственники, то есть человек не бомж, не алкаш, у него не белая горячка, ничего такого. Его просто берут и выставляют. Врач сказала в воскресенье: „Ну да, с человеческой точки зрения это неправильно, но с юридической точки зрения мы правы“. Как он в таком состоянии мог что-то отражать?»

Михаил и Роман считают, что папу должен был обследовать психиатр или невролог, чтобы оценить его состояние. Братья утверждают, что помутнение сознания случилось впервые этой осенью, до этого ничего подобного не было. Они уверены, что на момент подписания отказа от госпитализации Виктор С. не осознавал все риски.

Екатеринбуржцы предоставили выписной эпикриз, в котором перечислены диагнозы и указаны дата и время, когда Виктор ушел из больницы, — 29 ноября в 21:55. Список диагнозов довольно большой, симптомы некоторых из них как раз включают спутанность сознания.

Какие диагнозы поставили при выписке Узнать Спаечная болезнь — образование спаек (соединительнотканных тяжей) в брюшной полости.

Кардиогенный фиброз печени — это патологическое разрастание соединительной (рубцовой) ткани в печени, вызванное хроническим застоем крови, который возникает при сердечной недостаточности. Это состояние является частью общего фиброза печени, когда здоровая ткань замещается рубцовой, что приводит к нарушению функции органа. Внутрилегочная гипертензия — это заболевание, при котором происходит патологическое повышение кровяного давления в легочных артериях, ведущих от сердца к легким. Это состояние возникает из-за сужения стенок этих сосудов, что заставляет сердце работать с большей нагрузкой. ХСН 3 ФК — это хроническая сердечная недостаточность (ХСН) третьего функционального класса (3 ФК) согласно классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA). Паренхиматозная желтуха — это состояние, при котором нарушается обмен билирубина из-за повреждения клеток печени (гепатоцитов). В результате избыток прямого билирубина попадает в кровь, вызывая пожелтение кожи и слизистых, а также другие симптомы, связанные с заболеванием печени. Печеночная энцефалопатия 2-й степени (умеренная) характеризуется ухудшением когнитивных функций, сонливостью и дезориентацией . У пациента наблюдается спутанность сознания, замедленная речь, сонливость, а также нарушения в поведении и эмоциональном состоянии.



Прогрессирующая лейкоэнцефалопатия — это редкое инфекционное заболевание головного мозга, вызванное вирусом JC, которое возникает на фоне сильного угнетения иммунной системы. Оно поражает белое вещество мозга, вызывая прогрессирующие неврологические нарушения, такие как слабость, нарушение речи, зрения и координации, а также психические расстройства.

В выписном эпикризе пациента указано, что он отказался от дальнейшего лечения в 21:55, а затем повторно доставлен в больницу в этот же день Источник: читатель E1.RU

«Мы же все привыкли думать, что раз человек лежит в больнице, значит, он под присмотром. А его просто-напросто выставляют. Тем более сколько таких случаев, когда престарелые, взрослые люди просто теряются. А если бы он под машину попал? А если бы его избил кто-то или еще что-то с ним произошло? Это просто беспредел», — считает Роман.

Сыновья написали заявления в Следственный комитет РФ, в страховую компанию «Астромед», в Роспотребнадзор и губернатору Свердловской области.

Что ответили в больнице

Медики не могут сообщать о состоянии здоровья, озвучивать диагнозы из-за врачебной тайны. В ЦГКБ № 1 провели внутреннюю проверку, собрали консилиум. В пресс-службе сообщили E1.RU, что не имеют права удерживать и тем более лечить граждан без их согласия.

«Была собрана врачебная комиссия на предмет разбора ситуации. По результатам дефектов в лечении выявлено не было. Была проведена диагностика, пока пациент был госпитализирован, его консультировали кардиолог, терапевт, хирург, по результатам обследований установили, что хирургической патологии нет», — рассказали E1.RU в больнице.

Представитель клиники уточнил, что 29 ноября Виктор по собственному желанию подписал отказ от госпитализации, в пресс-службе назвали более раннее время выписки — 19:00 (в выписанном эпикризе, который предоставили родственники, указано время 21:55. — Прим. ред.).

Медики должны звонить родственникам в том случае, если пациент недееспособен. Соседи по палате на поведение Виктора С. не жаловались, у него с собой был телефон, он четко понимал, где он находится.

В больнице сообщили, что обследовали пациента и не нашли хирургической патологии, поэтому ему необходимо плановое лечение в поликлинике Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«Как минимум есть нарушения этики»: мнение юриста

Юрист в области медицинского права Сергей Броницкий рассказал, что в подобных историях нередко находят дефекты в том, как оформлены отказы от госпитализации.

Больного должны ознакомить со всеми возможными последствиями его решения, и он должен под ними подписаться. По мнению эксперта, нужно убедиться, что Виктор действительно отказался от госпитализации и что это оформили как положено.

«Ситуация запутанная, говорить о конкретике не приходится. С одной стороны, человек в здравом уме полностью ответственен за свое здоровье. Даже если та или иная манипуляция направлена на то, чтобы спасти ему жизнь, например необходимо ампутировать конечность с гангреной или провести переливание крови, но пациент отказывается от госпитализации, врач не вправе лечить насильно. С другой стороны, как минимум есть нарушения этики, деонтологии со стороны медперсонала», — рассказал юрист.

Медицинская деонтология — это наука, изучающая этические нормы и правила поведения медицинских работников при выполнении своих профессиональных обязанностей по отношению к пациентам и коллегам.

Сергей Броницкий считает, что раз скорая снова привезла Виктора на госпитализацию в день выписки, значит, для этого было основание. Тогда возникает вопрос: как проводили обследование перед выпиской?

«Если обследование было неполным и диагноз был выставлен неверный, значит, даже отказываясь от госпитализации, пациент не обладал всей информацией о своем здоровье, о возможных последствиях. В данном случае как минимум нужно было сообщить родственникам и дождаться их, раз пациент настаивал на выписке. В этой истории смогут разобраться следователи Следственного комитета, они проверят документацию, посмотрят, кто находился в палате, и опросят в качестве свидетелей, запросят записи с видеокамер и поймут, что было, а чего не было».

