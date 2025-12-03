«Ответственные будут уволены»: губернатор сообщил о кадровых решениях из-за очереди в ярославской больнице

Очередь из десятков людей выстроилась за лекарствами в Гаврилов-Ямской больнице

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кадровых решениях, которые будут приняты из-за образовавшейся гигантской очереди за льготными лекарствами в Гаврилов-Ямской ЦРБ.

«В связи с тем, что сегодня в Гаврилов-Ямской ЦРБ в аптеку за льготными лекарствами выстроилась огромная очередь, будут приняты кадровые решения. Детально разберемся в ситуации, и ответственные за случившееся лица будут уволены», — написал глава региона в с своем телеграм-канале.

Напомним, 2 декабря к аптечному киоску в Гаврилов-Ямской ЦРБ выстроилась очередь из десятков пенсионеров и больных людей. Пациенты провели в коридорах медучреждения несколько часов.

В Минздраве уже сообщили, что при проверке ситуации были выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации, в ведении которого находятся такие аптечные пункты, вынесено замечание.

Проверку организации обеспечения жителей льготными препаратами начала прокуратура Ярославской области.