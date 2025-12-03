НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье «Ответственные будут уволены»: губернатор сообщил о кадровых решениях из-за очереди в ярославской больнице

«Ответственные будут уволены»: губернатор сообщил о кадровых решениях из-за очереди в ярославской больнице

Люди часами стояли за льготными лекарствами

1 013
Очередь из десятков людей выстроилась за лекарствами в Гаврилов-Ямской больнице | Источник: Жесть Ярославль / TelegramОчередь из десятков людей выстроилась за лекарствами в Гаврилов-Ямской больнице | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Очередь из десятков людей выстроилась за лекарствами в Гаврилов-Ямской больнице

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кадровых решениях, которые будут приняты из-за образовавшейся гигантской очереди за льготными лекарствами в Гаврилов-Ямской ЦРБ.

«В связи с тем, что сегодня в Гаврилов-Ямской ЦРБ в аптеку за льготными лекарствами выстроилась огромная очередь, будут приняты кадровые решения. Детально разберемся в ситуации, и ответственные за случившееся лица будут уволены», — написал глава региона в с своем телеграм-канале.

Напомним, 2 декабря к аптечному киоску в Гаврилов-Ямской ЦРБ выстроилась очередь из десятков пенсионеров и больных людей. Пациенты провели в коридорах медучреждения несколько часов.

В Минздраве уже сообщили, что при проверке ситуации были выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации, в ведении которого находятся такие аптечные пункты, вынесено замечание.

Проверку организации обеспечения жителей льготными препаратами начала прокуратура Ярославской области.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
23
Гость
1 час
Система не клиентоориентирована. Народ стоит как за христа ради на паперти. Они погрязли в внутренних правилах, законах, указах и приказах. Вот с этого надо начинать, а не увольнять исполнителей.
Гость
1 час
кого уволит??врачей? медсестёр? санитарок??
Читать все комментарии
Гость
