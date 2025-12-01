Метеозависимые, готовьте лекарства! Календарь магнитных бурь на декабрь 2025 года

Холод, голова кругом от предновогодних забот, а тут еще эти магнитные бури пожаловали

Ноябрьские магнитные бури серьезно потрепали нервы и самочувствие метеозависимых, но декабрь не собирается давать передышки. Солнечная активность продолжит влиять на наше здоровье и эмоциональное состояние. Чтобы вы знали, в какие дни стоит быть особенно осторожными, а когда можно расслабиться, мы составили подробный календарь магнитных бурь на декабрь-2025 — сохраняйте и планируйте свои дела, сверяясь с прогнозом.

Что такое магнитная буря

Так называют мощные возмущения магнитного поля Земли, вызванные выбросами плазмы на Солнце. Когда эти заряженные частицы достигают нашей планеты, они буквально «сотрясают» магнитосферу. Для метеозависимых людей это не проходит бесследно.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури становятся реальным испытанием, которое бьет по самым уязвимым местам организма. В первую очередь это сказывается на сердечно-сосудистой системе. Сосуды, особенно у тех, кто уже имеет проблемы с давлением, реагируют на колебания магнитного поля резкими спазмами. Кровь сгущается, сердцу становится тяжелее ее качать, отсюда — скачки давления, тахикардия, головные боли и риск обострения хронических заболеваний.

Не меньше страдает и нервная система. Нарушается выработка гормонов, отвечающих за настроение и сон, — мелатонина и серотонина. Вот почему в дни геомагнитной активности многие чувствуют беспричинную тревогу, раздражительность, апатию или, наоборот, страдают от бессонницы. Организм тратит огромные ресурсы на адаптацию к стрессу, что приводит к сильной слабости, будто вы перенесли тяжелую, но короткую болезнь.

Именно поэтому так важно заранее знать о приближении магнитной бури.

Магнитные бури в декабре 2025-го

Декабрь для метеозависимых не станет спокойным периодом. Уже в начале месяца, 5 и 6 декабря, магнитосфера будет возмущенной, после чего геомагнитная обстановка нормализуется. Однако затишье продлится лишь до 21 декабря — тогда, по данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, объявлен желтый уровень.