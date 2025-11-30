НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье «Врач не должен такого допустить»: стоматолог объяснила, когда удаление зуба мудрости может привести к смерти

«Врач не должен такого допустить»: стоматолог объяснила, когда удаление зуба мудрости может привести к смерти

Специалист рассказала, в каких случаях зуб можно оставить

Стоматолог клиники «Дентлайн» рассказала о необходимости удаления зубов мудрости | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUСтоматолог клиники «Дентлайн» рассказала о необходимости удаления зубов мудрости | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Стоматолог клиники «Дентлайн» рассказала о необходимости удаления зубов мудрости

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Зубы мудрости уже вылезли, а вы не знаете, что с ними делать? Мы поговорили со стоматологом из Ярославля Викторией Калиман и выяснили, в каких случаях вашей челюсти угрожает опасность.

По словам стоматолога, в научно-медицинской литературе понятие «зубы мудрости» не закреплено. Врачи называют их третьими молярами или восьмыми зубами.

— Восьмерки называют «зубами мудрости» из-за неопределенного срока прорезывания, чаще после 18-20 лет. Раньше это считалось «солидным» возрастом, а раз человек взрослый — значит мудрый. У всех остальных зубов есть свой срок, а восьмерки непредсказуемы. Они могут прорезаться когда угодно, а могут и не прорезаться вообще, — объяснила стоматолог.

Чаще всего зубы мудрости, как и сказала специалист, дают о себе знать после 18 лет. Они располагаются в самом отдаленном участке челюсти. Начало прорезывания зуба, по словам эксперта, может быть связано с разными причинами — от гормональных изменений до смены климата.

Как утверждает врач, зубы мудрости могут прорезаться по-разному. Одни пациенты сталкиваются с болезненным процессом, другие же отмечают, что восьмерки появились у них без дискомфорта. Болезненность процесса зависит от состояния ткани пародонта, расположения зачатка прорезываемого зуба, общего состояния человека и других факторов.

Пародонт — это околозубная ткань, которая окружает зуб и удерживает его в альвеоле (лунке). Пародонт выполняет множество функций в ротовой полости: фиксирует зубы, отвечает за силу жевательного процесса и равномерного распределение давления.

Нужно ли удалять зубы мудрости?

Удалять восьмерки, как объясняет стоматолог, не обязательно. Если зуб никак не беспокоит пациента, его можно оставить. Кроме того, третьи моляры поддаются лечению и ими иногда замещают другие больные зубы.

Однако если восьмерки начинают беспокоить: болят, гниют, мешают, постоянно воспаляются и не поддаются лечению — их стоит удалить. Еще одним показанием к удалению может стать ортодонтия, когда нужно двигать всю группу зубов для исправления прикуса или установки имплантатов.

<p>Виктория Калиман</p><p>Виктория Калиман</p>

Абсолютное показание к удалению — воспалительный процесс, не поддающийся лечению. Остальные причины относительные.

Виктория Калиман

стоматолог

Как подготовиться к удалению?

По словам специалиста, удаление любых зубов — это операционное вмешательство, поэтому требует посещения профильных специалистов. Процедуру выполняет стоматолог-хирург, ему пациент должен предоставить все необходимые показания от врачей.

<p>Виктория Калиман</p><p>Виктория Калиман</p>

Ни в коем случае не утаиваем заболевания, хирург обязан знать всё, особенно если у вас есть заболевания кровеносной и сердечно-сосудистой систем.

Виктория Калиман

стоматолог

Рекомендации после удаления восьмерок такие же, как к любой операции:

  • воздержание от еды и питья минимум на 2 часа после операции;

  • в ближайшие дни нежелательно есть пищу, которая может забиться в лунку (например, крупы);

  • не стоит полоскать рот, так как в ране должен сформироваться сгусток;

  • нельзя пить алкоголь и курить;

  • воздержание от занятий спортом.

Стандарта, через сколько дней рана после удаления заживет нет, все индивидуально.

Почему бывают летальные исходы после удаления?

Как утверждает врач, на плохой исход влияет не сам процесс удаления зуба, а подготовка к нему. Важно обращать пристальное внимание на внутреннее состояние организма и на внешние обстоятельства.

Факторы риска летального исхода могут быть разные:

  • аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока;

  • болезни крови, о которых пациент не знал (например, несвертываемость);

  • перелом челюсти (очень редко);

  • остановка сердца, гипер\гипотонический кризис;

  • не подействовала анестезия, вследствие чего произошел болевой шок (врач не должен такого допустить).

Важно помнить, что лечащий хирург обязан проверить перед операцией все эти факторы. Врач должен убедиться, что лечение не навредит пациенту.

Ранее мы рассказывали, как сэкономить на стоматологах с помощью простых знаний.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Стоматолог Зуб мудрости Операция
