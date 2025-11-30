«Врач не должен такого допустить»: стоматолог объяснила, когда удаление зуба мудрости может привести к смерти

Зубы мудрости уже вылезли, а вы не знаете, что с ними делать? Мы поговорили со стоматологом из Ярославля Викторией Калиман и выяснили, в каких случаях вашей челюсти угрожает опасность.

По словам стоматолога, в научно-медицинской литературе понятие «зубы мудрости» не закреплено. Врачи называют их третьими молярами или восьмыми зубами.

— Восьмерки называют «зубами мудрости» из-за неопределенного срока прорезывания, чаще после 18-20 лет. Раньше это считалось «солидным» возрастом, а раз человек взрослый — значит мудрый. У всех остальных зубов есть свой срок, а восьмерки непредсказуемы. Они могут прорезаться когда угодно, а могут и не прорезаться вообще, — объяснила стоматолог.

Чаще всего зубы мудрости, как и сказала специалист, дают о себе знать после 18 лет. Они располагаются в самом отдаленном участке челюсти. Начало прорезывания зуба, по словам эксперта, может быть связано с разными причинами — от гормональных изменений до смены климата.

Как утверждает врач, зубы мудрости могут прорезаться по-разному. Одни пациенты сталкиваются с болезненным процессом, другие же отмечают, что восьмерки появились у них без дискомфорта. Болезненность процесса зависит от состояния ткани пародонта, расположения зачатка прорезываемого зуба, общего состояния человека и других факторов.