С этими знаниями сэкономите на стоматологах: врач поделилась секретом чистки зубов — инструкция

Красивая и здоровая улыбка требует жертв! Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Чистка зубов — неотъемлемая часть заботы о себе. Казалось бы, в этой ежедневной процедуре нет ничего сложного, однако лень и незнание нюансов могут привести к заболеваниям и разрушению улыбки.

Стоматолог ярославской клиники «Дентлайн» Виктория Калиман раскрыла секрет ухода за полостью рта, который поможет сэкономить на зубных врачах. Главная задача — очистить зубы, не повредив их, поскольку именно налет приводит к развитию кариеса.

Сколько времени нужно чистить зубы

Врач развеяла популярный миф о том, что орудовать зубной щеткой нужно 2-3 минуты.

— Без разницы, сколько времени мы тратим на чистку. Все зависит от умения человека управлять щеткой. Некоторые могут отлично ухаживать за полостью рта, используя самые простые приборы. А кто-то дорогими предметами гигиены может не вычищать весь налет, — объяснила специалист.

Как утверждает эксперт, невозможно описать словами принцип правильной чистки зубов. Лучший способ узнать это — сходить к стоматологу-гигиенисту или стоматологу-терапевту. Если у вас нет времени на посещение врача, можно найти в Интернете видео, где специалист на модели покажет вам правильную технику.

Стоматолог рекомендует обратиться к методу чистки зубов «по Пахомову». Эту механику советует большинство российских специалистов.

Геннадий Николаевич Пахомов — российский профессор стоматологии. Он внедрил в СССР современные методы гигиены полости рта как основу профилактической работы.

Первое, что нужно сделать по данному методу — визуально разделить ротовую полость на 4 сегмента. Далее необходимо расположить щетку под углом 45° к десне в одной из зон. Движения щетки должны быть выметающими, по 6-8 на каждую пару зубов по направлению от десны к коронке. По словам эксперта, не стоит чистить зубы горизонтальными движениями.

— Дело в том, что наши зубы не плоская поверхность, между ними есть углубления. При горизонтальной чистке с выступающего участка зуба мы забиваем налет в эти самые углубления, — рассказала стоматолог.

Второй опасностью горизонтальной чистки, по словам специалиста, является перегрузка эмали, а впоследствии ее истончение. Поверхностная эмаль наших зубов распределена неравномерно, некоторые участки тоньше, соответственно, уязвимее. К примеру, шейка зуба (расположена ближе всех к десне) в меньшей степени покрыта эмалью, поэтому подвержена истончению.

Горизонтальная чистка — дополнительный фактор разрушения зубов. Виктория Калиман Стоматолог

Специалист предупреждает: чистить зубы сразу после употребления пищи опасно. После повреждения зубов едой эмаль размягчается, трогать ее в таком состоянии щеткой не стоит. Лучше подождать 20-30 минут и после этого использовать щетку мягкой степени жесткости.

Как выбрать зубную щетку

Эксперт советует не заниматься самодеятельностью, так как зубы — проблемная зона, которая никак не регенерируется самостоятельно. При выборе средств гигиены полости рта стоит обратиться к стоматологу, который подскажет, как чистить зубы именно вам.

— Нет универсального ответа для всех людей при выборе зубной щетки. Все индивидуально, для каждого пациента требуется свой подход, — объяснила стоматолог.

Зубные щетки делятся по уровню жесткости: от мягких щетинок к жестким. По словам специалиста, среднестатистическому человеку без заболеваний полости рта можно использовать щетку мягкой и средней степени жесткости.

— Подросткам больше подходят мягкие щетки с разной высотой щетинок, которые будут пролезать во все межзубные промежутки. Дело в том, что некоторые дети плохо чистят зубы. Всё, конечно, зависит от ответственности пациента к своему здоровью, — объяснила врач.

Есть и дополнительные предметы для гигиены полости рта. Многие стоматологи считают их обязательными.

Монопучковая щетка (для тех мест в полости рта, где не достает обычная щетка).

Зубные нити (убирают частички еды и соскребают налет оттуда, где щетка не достанет).

Пластиковые мини-ершики (используются не на постоянной основе, как «скорая помощь» для удаления проблемных частиц пищи из межзубных промежутков).

Ирригатор (применяется для очищения всех межзубных промежутков).

Стоматолог рекомендует следующую последовательность для ежедневной чистки:

убираем частички еды зубной нитью; проходимся обычной щеткой по методу Пахомова; промываем зубы ирригатором.

Человек, который никогда не пользовался ирригатором и полагал, что прекрасно чистит зубы, впервые взяв в руки этот прибор, будет поражен, какое количество запасов еды всё это время хранилось между его зубов. Виктория Калиман стоматолог

Как выбрать зубную пасту

По словам стоматолога, зубные пасты делятся на две группы:

гигиенические (для людей с отсутствием заболеваний полости рта);

лечебно-профилактические (направлены на помощь и профилактику заболеваний).

В гигиенических зубных пастах нет вспомогательных компонентов, которые что-то лечат или исправляют. Лечебно-профилактические могут укреплять эмаль от кариеса и прочих заболеваний, снимать воспаление с десен, снижать чувствительность зубов и т. д. Все зависит от содержания вспомогательных компонентов в пасте. Например, для укрепления эмали подойдут фтор и кальций.

— Пациент с кровоточащими деснами идет в магазин и берет пасту, упаковка которой обещает избавить его от этой проблемы. Вроде все правильно, но он упускает тот факт, что первопричиной кровоточащих десен может быть совсем другое сопутствующее заболевание. Сначала нужно искать первопричину, а не убирать симптомы, — объяснила Виктория Калиман.

Лечебно-профилактическую пасту может подобрать только стоматолог, гигиеническую пациент может выбрать сам, так как в таком случае его не должно ничего беспокоить в ротовой полости.

Специалист не рекомендует покупать отбеливающие пасты, так как в большинстве своем они содержат абразивные частицы, которые «скребут» эмаль. Внутренняя ткань зубов по своей природе желто-коричневого цвета. Соответственно, чем больше истончается бело-прозрачная эмаль, тем сильнее становится заметен желто-коричневый дентин. Как объясняет стоматолог, зубы после отбеливающих паст будут желтые, и никакими чистками вы их уже не отбелите.

Не стоит использовать много зубной пасты. Длина в полоску из реклам, по словам эксперта, всего лишь маркетинговый ход. Пасты с «горошину» достаточно для ежедневной чистки.

Важно понимать, что лечение кариеса и его последствий будет стоить дороже, чем их профилактика и предотвращение. Не стоит экономить на своем здоровье. Виктория Калиман Стоматолог