Спортивное питание вызывает рак? Разбираем громкое заявление британского ученого

Протеиновые порошки используют в качестве дополнительного источника белка Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Заявление британского врача наделало немало шума в СМИ и соцсетях: он утверждает, что протеиновые порошки смертельно опасны — якобы провоцируют рак кишечника. Ажиотаж вокруг этого высказывания вполне понятен. Во-первых, рак кишечника — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, в том числе в России. Во-вторых, в последние годы врачи и ученые заметили негативную тенденцию: колоректальный рак стали всё чаще выявлять у молодых людей. В-третьих, протеин — одна из самых популярных спортивных добавок, источник белка, который охотно используют молодые люди, чтобы нарастить мышечную массу. Корреспондент E1.RU узнал у гастроэнтеролога, действительно ли протеиновые порошки опасны и могут ли они провоцировать развитие рака кишечника. Статистика заболеваемости В России случаи колоректального рака — на третьем месте среди всех онкологических заболеваний, сразу после рака легкого и молочной железы. Каждый год выявляют больше 60 тысяч новых случаев, причем зачастую — на третьей и четвертой стадии.

Колоректальный рак — злокачественная опухоль, развивающаяся в толстой или прямой кишке. Это собирательный термин, объединяющий рак этих отделов кишечника. Опухоль может долго не проявлять себя, что приводит к диагностике на поздних стадиях. В статистике по онкозаболеваемости часто встречается разделение на ободочную, прямую, тонкую и сигмовидную кишку. Статистика по колоректальному раку включает в себя все эти отделы.

В последние 20 лет стало ясно: колоректальный рак «молодеет», его всё чаще диагностируют у людей до 50 лет. При этом риск заболеваемости у мужчин в полтора раза выше, чем у женщин. Повышает ли порошковый протеин риски рака Гастроэнтеролог Юлия Алексеева объяснила, что есть такие продукты, которые действительно повышают риски развития колоректального рака, их вред уже доказан. В первую очередь это ультраобработанные продукты (например, колбасы, чипсы, фастфуд) и сладкие напитки. Многочисленные исследования показывают: чем больше такой пищи в рационе, тем выше опасность. «Что касается избытка животного белка: если речь идет о красном и переработанном мясе, я советую ограничить их до 4–5 раз в месяц для профилактики онкологических заболеваний. В отличие от них, молочные или яичные белки, которые часто составляют основу протеиновых порошков, не имеют такого четкого канцерогенного эффекта », — продолжает врач. Но эксперт предупреждает: при высоком потреблении эти белки могут влиять на микробиом кишечника, который очень чувствителен к составу рациона. Избыточное потребление протеина способно привести к изменению состава микробиоты. Это, в свою очередь, повлияет на рост бактерий, перерабатывающих белок. А это чревато образованием в кишечнике неприятных веществ (например, аминов и аммиака), вызывающих дисбаланс. У некоторых высокое потребление протеина может вызвать нарушение пищеварения, вздутие или дискомфорт. «На сегодняшний день нет прямых доказательств, что умеренное употребление качественного протеинового порошка (например, сывороточного или растительного) вызывает рак у здоровых людей. И если в продукте не превышено содержание тяжелых металлов вроде ртути, свинца, мышьяка, то продукт безопасен», — говорит Юлия Алексеева.

Частое употребление протеиновых порошков действительно может спровоцировать дисбаланс в кишечнике Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Врач рассказала, что пищевая продукция обычно проходит проверку на содержание таких веществ в составе. Бывает, что в продуктах находят следы тяжелых металлов, но они обычно не превышают допустимую норму и не влияют на организм. Гастроэнтеролог советует проверять на сайте Роскачества информацию о продукте, который вы собираетесь включить в рацион (вот так выглядит проверка продукта на безопасность). Что касается рисков для здоровья, то они возникают, когда протеиновые добавки используются неразумно. «Если человек пьет 3–4 коктейля в день вместо еды, почти не ест клетчатку, овощи, фрукты и при этом ведет малоподвижный образ жизни — вот тогда действительно создаются условия для дисбаланса микрофлоры и хронического воспаления», — пояснила Юлия Алексеева. Сколько протеина можно пить в день? По словам врача, белок лучше всего получать из цельных продуктов: бобовых, орехов, семян, рыбы, яиц, курицы и несладких молочных продуктов. Они содержат не только белок, но и клетчатку, витамины и антиоксиданты, которые защищают кишечник. Особое внимание гастроэнтеролог советует уделить клетчатке — это пища для полезных бактерий. Без нее даже умеренное потребление белка может нарушить микробиом. Цель — потреблять 30–40 граммов клетчатки в день.

30 граммов клетчатки — это примерная дневная норма для взрослого человека, которую можно получить, съедая около 1 килограмма фруктов, овощей и цельных злаков в день. Для мужчин старше 50 лет или для физически активных мужчин норма может быть выше, а для женщин старше 50 лет — ниже, около 21–25 граммов.