«Оказалось, что прошел год»: Александр Емельяненко рассказал о самом жестком запое

Если Александр однажды позовет вас прогуляться, постарайтесь ничего не планировать на ближайший год

Известный боец Александр Емельяненко открыто рассказал о своем самом продолжительном запое, за который ему стыдно. Спортсмен открылся перед зрителями в новой серии шоу «Звёзды под капельницей» (18+), где на глазах у всей страны публичные люди пытаются избавиться от зависимости.

Ведущий программы нарколог Василий Шуров предложил участникам телеэксперимента вспомнить самые жесткие истории из своей загульной жизни. Первым делиться сокровенным пригласили именитого спортсмена, который на пике своей славы гремел в новостях из-за пьянства.

— Я жил в Санкт-Петербурге с женой. Позвонил друг, сказал, что к дому подъехал просто поболтать. Я жене сказал, что спущусь ненадолго и зайду в магазин за хлебом. А сам уехал в ресторан. Началась попойка. Когда понял, что уже устал, оказалось, что прошел год, — вспоминает Александр Емельяненко в шоу. — Поехал домой, купил хлеба, звоню в дверь. Открывает жена и спрашивает: «Ты что здесь делаешь?» А я ответил, что очередь была. Извинился.