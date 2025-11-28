«Оказалось, что прошел год»: Александр Емельяненко рассказал о самом жестком запое

Известный боец Александр Емельяненко открыто рассказал о своем самом продолжительном запое, за который ему стыдно. Спортсмен открылся перед зрителями в новой серии шоу «Звёзды под капельницей» (18+), где на глазах у всей страны публичные люди пытаются избавиться от зависимости.
Ведущий программы нарколог Василий Шуров предложил участникам телеэксперимента вспомнить самые жесткие истории из своей загульной жизни. Первым делиться сокровенным пригласили именитого спортсмена, который на пике своей славы гремел в новостях из-за пьянства.
— Я жил в Санкт-Петербурге с женой. Позвонил друг, сказал, что к дому подъехал просто поболтать. Я жене сказал, что спущусь ненадолго и зайду в магазин за хлебом. А сам уехал в ресторан. Началась попойка. Когда понял, что уже устал, оказалось, что прошел год, — вспоминает Александр Емельяненко в шоу. — Поехал домой, купил хлеба, звоню в дверь. Открывает жена и спрашивает: «Ты что здесь делаешь?» А я ответил, что очередь была. Извинился.
А какой у вас был самый долгий запой?
Он признался, что сейчас, вспоминая этот эпизод жизни, чувствует разочарование в себе. Ему неприятно от собственного поступка.
Также врачи, наблюдая за поведением спортсмена в звездном рехабе, предположили, что у Александра Емельяненко есть синдром замороженных чувств. Именно поэтому он столь спокойно себя ведет на шоу и почти не выражает эмоций. Подобный синдром мог возникнуть на фоне какой-то либо детской травмы. Например, как считают медики программы, спортсмен мог тяжело переносить славу собственного брата — Федора. Мол, он постоянно оставался в его тени. Братья Емельяненко не общаются около 15 лет.
Проект «Звезды под капельницей» задумывался как социально-оздоровительный эксперимент на телеканале «Пятница». В первом же выпуске отожгла Анастасия Волочкова, закрутившая на фоне пары выпитых просекко роман с Ромой Желудем. Наутро случился скандал, и она сама покинула проект. Практически следом ушел и второй эпатажный участник — Никита Джигурда. Позже он рассказал об огромном гонораре за участие в этом проекте.
А на прошлой неделе зрителей шоу шокировало признание Ромы Желудя, который тоже попал в этот VIP-рехаб. Он заявил, что предчувствует смерть.