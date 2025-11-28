«Не стоит критиковать Минздрав»: профессора уволили из-за комментария о новом законе для врачей и студентов-медиков

Обсуждение нового закона для выпускников медвузов может закончиться увольнением Источник: sechenov.ru, ershovlabexpert / T.me

Профессора Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Антона Ершова вынудили уволиться после комментария в публикации NGS55.RU и Городских медиа. Доктор медицинских наук рассказал, какое будущее ждет медвузы после принятия нового законопроекта, вводящего обязательную отработку для выпускников. Корреспонденту NGS55.RU об увольнении Ершова рассказал один из работников Сеченовского университета. Подробности произошедшего, комментарий юриста и федерации независимых профсоюзов России — в материале NGS55.RU. «Превышение должностных полномочий»

Взгляд в «светлое будущее» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как NGS55.RU сообщил анонимный источник, Ершова попросили написать заявление «по собственному желанию». Решение об увольнении приняли после того, как комментарий профессора перепечатал федеральный портал «Медицинская Россия». «После публикации, 21 ноября, на профессора поступил сигнал из вышестоящих инстанций. Руководству вуза было указано на недопустимость такой позиции сотрудника. В понедельник, 24 ноября, Ершову предложили написать заявление по собственному или доработать контракт, который закончится летом следующего года. Только после его окончания повторного продления не будет», — сообщил собеседник. Формальной причиной для увольнения стало «нарушение корпоративной этики и превышение должностных полномочий». Профессору открыто заявили, что «работая на Министерство здравоохранения, не стоит его критиковать» . «Я убеждена, что критика была конструктивной, без каких-либо экстремистских или радикальных высказываний. Но, по мнению руководства вуза, преподаватели не должны давать подобных комментариев, не будучи юристами», — говорит источник. Из-за чего преподавателя попросили уволиться?

Комментарий может прервать медицинскую карьеру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ершов в публикации NGS55.RU высказал опасения из-за нового закона о наставничестве для медиков. По словам преподавателя, студенты-отличники после его принятия сами не захотят работать в системе здравоохранения. Он также подчеркивал, что в системе наставничества нет ничего плохого, но лишь в том случае, если она не становится принудительной. «Эти ребята могли бы стать прекрасными врачами, но их отпугивает перспектива одиннадцатилетнего пути к профессии с постоянной неопределенностью. Студент не знает, будет ли у него после ординатуры три года наставничества, в каком регионе и учреждении ему придется работать, какие условия его ждут. Вместо создания привлекательных условий для молодых специалистов государство выбирает путь принуждения. Это тупиковый путь. Опыт показывает, что лучшие кадры уходят туда, где есть свобода выбора и достойные условия труда». По мнению источника NGS55.RU, ключевым моментом стало то, что интервью перепечатал портал «Медицинская Россия». Он уверен, что именно после этой публикации последовала реакция «сверху» , а не со стороны руководства вуза. Антон Ершов проработал в Сеченовском университете около шести лет и имеет за плечами 20-летний опыт преподавания, бОльшая часть которого прошла в омском медвузе. Сейчас, со слов источника, Ершов не планирует дорабатывать до конца контракта и выбрал бесконфликтный вариант расставания. Как оказалось, его уволили одним днем, без двухнедельной отработки. Сам Ершов подтвердил увольнение: «Я действительно прекращаю работу в университете». Журналисты позвонили в университет за комментарием, но нам отказали и сказали писать официальный запрос. NGS55.RU запросил информацию об инциденте в Сеченовском университете и ожидает ответ. Что делать, если вас принуждают уволиться?

Доказать, что вас вынудили уволиться сложно, но при определенных условиях возможно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU