«Не стоит критиковать Минздрав»: профессора уволили из-за комментария о новом законе для врачей и студентов-медиков

Профессора Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Антона Ершова вынудили уволиться после комментария в публикации NGS55.RU и Городских медиа. Доктор медицинских наук рассказал, какое будущее ждет медвузы после принятия нового законопроекта, вводящего обязательную отработку для выпускников.
Корреспонденту NGS55.RU об увольнении Ершова рассказал один из работников Сеченовского университета. Подробности произошедшего, комментарий юриста и федерации независимых профсоюзов России — в материале NGS55.RU.
«Превышение должностных полномочий»
Как NGS55.RU сообщил анонимный источник, Ершова попросили написать заявление «по собственному желанию». Решение об увольнении приняли после того, как комментарий профессора перепечатал федеральный портал «Медицинская Россия».
«После публикации, 21 ноября, на профессора поступил сигнал из вышестоящих инстанций. Руководству вуза было указано на недопустимость такой позиции сотрудника. В понедельник, 24 ноября, Ершову предложили написать заявление по собственному или доработать контракт, который закончится летом следующего года. Только после его окончания повторного продления не будет», — сообщил собеседник.
Формальной причиной для увольнения стало «нарушение корпоративной этики и превышение должностных полномочий». Профессору открыто заявили, что «работая на Министерство здравоохранения, не стоит его критиковать».
«Я убеждена, что критика была конструктивной, без каких-либо экстремистских или радикальных высказываний. Но, по мнению руководства вуза, преподаватели не должны давать подобных комментариев, не будучи юристами», — говорит источник.
Из-за чего преподавателя попросили уволиться?
Ершов в публикации NGS55.RU высказал опасения из-за нового закона о наставничестве для медиков. По словам преподавателя, студенты-отличники после его принятия сами не захотят работать в системе здравоохранения. Он также подчеркивал, что в системе наставничества нет ничего плохого, но лишь в том случае, если она не становится принудительной.
«Эти ребята могли бы стать прекрасными врачами, но их отпугивает перспектива одиннадцатилетнего пути к профессии с постоянной неопределенностью. Студент не знает, будет ли у него после ординатуры три года наставничества, в каком регионе и учреждении ему придется работать, какие условия его ждут. Вместо создания привлекательных условий для молодых специалистов государство выбирает путь принуждения. Это тупиковый путь. Опыт показывает, что лучшие кадры уходят туда, где есть свобода выбора и достойные условия труда».
По мнению источника NGS55.RU, ключевым моментом стало то, что интервью перепечатал портал «Медицинская Россия». Он уверен, что именно после этой публикации последовала реакция «сверху», а не со стороны руководства вуза.
Антон Ершов проработал в Сеченовском университете около шести лет и имеет за плечами 20-летний опыт преподавания, бОльшая часть которого прошла в омском медвузе. Сейчас, со слов источника, Ершов не планирует дорабатывать до конца контракта и выбрал бесконфликтный вариант расставания. Как оказалось, его уволили одним днем, без двухнедельной отработки.
Сам Ершов подтвердил увольнение: «Я действительно прекращаю работу в университете».
Журналисты позвонили в университет за комментарием, но нам отказали и сказали писать официальный запрос. NGS55.RU запросил информацию об инциденте в Сеченовском университете и ожидает ответ.
Что делать, если вас принуждают уволиться?
Медицинский и военный юрист Андрей Бендер, разбираясь в ситуации, сказал NGS55.RU, что доказать факт давления со стороны работодателя крайне сложно. Если сотрудник написал заявление по собственному желанию, то юридически он уволился добровольно.
Однако он уточнил, что доказать давление работодателя возможно: «Если у работника есть аудиозаписи, видеозаписи разговора, где его заставляют написать заявление по собственному желанию, то проблем нет. Он может восстановиться. Правда, при отсутствии таких доказательств ничего нельзя сделать».
На вопрос о том, как защитить свои права в подобных ситуациях, юрист рекомендовал всегда вести аудиозапись встреч с руководством.
«Если запись велась с целью фиксации нарушения прав работника, то суд примет ее как надлежащее доказательство. Мы же говорим о судебном процессе, а что это такое? Это процесс состязательный. Каждая сторона доказывает те обстоятельства, на которые ссылается».
При этом специалист заявил, что без соответствующих доказательств оспорить такое увольнение практически невозможно.
«Работодателю достаточно предоставить заявление по собственному желанию как юридический факт. Чтобы его опровергнуть, работник должен представить другие доказательства принуждения», — заключил юрист.
Куда можно обратиться?
Представитель Профсоюза работников здравоохранения рассказал NGS55.RU, что может сделать сотрудник, которого заставляют написать заявление по собственному. По его словам, работник должен написать личное заявление, если он является членом профсоюза.
«Когда работник обращается к нам, как к представителю профсоюза, наша региональная организация проводит проверку или анализирует документы по ситуации».
Именно такой алгоритм действий позволяет эффективно защищать права медицинских работников в спорных ситуациях.