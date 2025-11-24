«Он не ленится, а страдает»: эксперт назвала пять самых популярных мифов о депрессии

Человек с депрессией может и сам не осознавать свое состояние Источник: Мария Романова / Городские медиа

Расстройства психики очень часто остаются непонятны людям — причем даже тем, кто с ними сталкивался лично или наблюдал у близких. Депрессия до сих остается для многих чем-то далеким и выдуманным, хотя от нее не застрахован никто. Можно ли справиться с ней самостоятельно, правда ли антидепрессанты «зомбируют» и какие причины этой болезни могут быть? Обо всём этом наши коллеги из V1.RU узнали у эксперта проекта «ФактЧек: здоровье без мифов», ассистента кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ Татьяны Переходновой. Миф 1. Депрессия — это не болезнь, а лень или несобранность Симптомы депрессии не всегда видны невооруженным глазом, как перелом ноги или косоглазие. А объяснить их человеку, который сам через это не проходит, практически невозможно: тебя обвинят в слабости характера. — На самом деле депрессия — это медицинское заболевание, связанное с нарушением работы нейромедиаторных систем мозга — в первую очередь серотонина, дофамина и норадреналина, — объясняет Татьяна Переходнова. — Она проявляется не «слабостью характера», а стойким снижением настроения, потерей интереса к привычным занятиям, нарушением сна и аппетита, упадком энергии, трудностями концентрации и чувством вины или безнадежности. Человек с депрессией не «просто ленится» — он страдает от симптомов, которые делают даже простые дела непосильными без лечения и поддержки.

Это лишь основные симптомы депрессии Источник: Мария Романова / Городские медиа

Миф 2. У депрессии всегда есть конкретная и серьезная причина Из-за этого заблуждения человека с депрессией могут практически заставлять обосновать свое состояние, а если причина недостаточно «веская», воспринимать всерьез ее не будут. При этом даже сам страдающий от депрессии может осуждать себя: «И с чего я так загоняюсь?» — Внешние события, например утрата, стресс, переутомление, могут быть «спусковым крючком», но не обязательной причиной, — подчеркивает Татьяна Переходнова. — Депрессия часто развивается из-за совокупности факторов — генетических, биохимических, психологических и социальных. Иногда заболевание возникает «на ровном месте», без видимых внешних причин, что особенно тяжело для пациентов: им кажется, будто «им нечего грустить». Это биологическая и психологическая реакция, а не показатель силы или слабости личности. Миф 3. С депрессией можно справиться самостоятельно, нужно просто «собраться» или «достигнуть дна» Особенно часто такое заблуждение находит отражение в поп-культуре и музыке. Люди уверены, что на этом самом «дне» можно найти силы, мотивацию и ответ на вопрос о смысле жизни, но, как объясняет психиатр и психотерапевт Татьяна Переходнова, это практически невозможно и может быть очень опасно. — Без профессиональной помощи депрессия нередко затягивается, усиливается и переходит в хроническую форму. Поддержка близких, психотерапия и, при необходимости, медикаменты значительно ускоряют восстановление. А «оттолкнуться от дна» без помощи часто невозможно: когда человек в депрессии, у него просто нет ресурса, чтобы оттолкнуться. Болезнь требует лечения, как любая другая, — не усилия воли, а системного подхода. Миф 4. Если обратиться к психиатру или психотерапевту, то сразу «запрут в психушку» или напичкают транквилизаторами Из-за этого заблуждения люди и боятся обратиться за профессиональной медицинской помощью: перед глазами сразу встает картинка из какого-нибудь популярного фильма про события прошлых веков, где психиатрическая больница изображена не иначе как тюрьма. В XXI веке всё выглядит совсем не так, уверяет психиатр. — Амбулаторное лечение депрессии — обычная практика, — подчеркивает Татьяна Переходнова. — Большинство пациентов получают помощь на консультациях и, при необходимости, принимают препараты, подобранные индивидуально. Госпитализация нужна только в случаях тяжелой депрессии с риском суицида или невозможностью заботиться о себе. Современные психиатры и психотерапевты работают по международным стандартам, с уважением к личности пациента и его праву на информированное согласие. Миф 5. Антидепрессанты или «зомбируют», или решают все проблемы Вокруг антидепрессантов скопилось много мифов. Самый популярный среди них — это «зомбирование» препаратами, которое превращает человека в «овоща» — без мыслей, действий и желаний. Татьяна Переходнова опровергает такое утверждение. — Современные антидепрессанты не «выключают эмоции» и не «зомбируют». Их задача — восстановить баланс нейромедиаторов, чтобы человек снова мог чувствовать, думать и действовать, — объясняет психиатр. — Первые дни действительно могут сопровождаться легкой сонливостью или головокружением, но эти эффекты временные и проходят по мере адаптации организма. Правильно подобранное лечение возвращает энергию и способность радоваться жизни, а не отнимает их.

«Действие любого антидепрессанта индивидуально для каждого пациента. Кому-то антидепрессант поможет, для кого-то окажется неэффективным, но состояние не ухудшит. Всё должно подбираться по рекомендациям и под наблюдением специалиста».

С другой стороны, популярно заблуждение о всесилии антидепрессантов: пропьешь курс медикаментов — и депрессии как не бывало. Как объяснила психиатр, это тоже неправда. Антидепрессанты — это лишь часть лечения, которая к тому же даже не всегда является необходимой: депрессию на легкой стадии можно побороть на уровне психотерапии и обойтись без медикаментов. Но определять это также должен специалист. — Медикаменты помогают убрать симптомы — вернуть сон, аппетит, концентрацию, энергию, — подчеркивает Татьяна Переходнова. — Но первопричины, такие как психологические травмы, особенности мышления и стрессовые паттерны, требуют проработки в психотерапии. Антидепрессанты создают основу, на которой человек может начать меняться и справляться с трудностями, но сами по себе они не учат жить по-другому. Ранее о работе антидепрессантов уже рассказывала эксперт проекта «ФактЧек: здоровье без мифов», главный врач Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2, заведующая кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, кандидат медицинских наук, доцент ВолгГМУ Инна Замятина. Тогда эксперт объясняла, как они работают, на что влияют и почему лечат, а не калечат.