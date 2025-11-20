«У меня сейчас мало сил»: что происходит с Маргаритой Симоньян после химиотерапии

Месяц назад Маргарита Симоньян легла на первый курс химиотерапии. Для журналистки это был тяжелый шаг, который она оттягивала до последнего. В своем телеграм-канале главный редактор RT поделилась, что пока ее состояние оставляет желать лучшего и она практически не встает.

— У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени, правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии, — написала Маргарита.

Симоньян рассказала, что рухнувшее на нее свободное время она проводит за просмотром сериалов, чего уже давно не делала. Журналистка поделилась своим впечатлением от «Хроник русской революции» (18+). Особенно она отметила работу Юлии Высоцкой. Для Симоньян она стала примером не только как актриса, но и как женщина, которая переживает семейную трагедию.

— Посмотрела «Хроники русской революции», хотя давно ничего не смотрю добровольно. Высоцкая естественна и оригинальна (что вообще редко встречается в одном флаконе), обаятельна и сексуальна. А впрочем, и хороша, стройна, бела тоже. Будь я Кончаловским, влюблялась бы только в таких. И уж как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей ее сапожищем, лично для меня — пример и психотерапия, — высказалась Симоньян.

Симоньян заболела в конце прошлого года, после того как ее муж Тигран Кеосаян впал в кому. Журналистка сильно переживала за любимого и близкого человека, всё свое время проводила рядом с ним и сама не заметила, как с каждым днем в ее организме всё стремительнее развивался рак.

Маргарита Симоньян всё чаще стала чувствовать боль в груди, но списывала это на неврологию. Только в сентябре она обратилась к врачу и вскрылся страшный диагноз. С этого момента в жизни журналистки наступил непростой период: она пережила операцию на груди, а после, когда ей нужно было как можно скорее восстанавливаться, чтобы начать курс химиотерапии, на нее обрушилось новое горе — смерть мужа, который практически за год так и не пришел в сознание.

Журналистка совсем расклеилась: постоянно плакала из-за потери близкого, задумывалась о том, что лечение может ей уже и не помочь и она не вернется к работе. В начале ноября, пока у Маргариты еще были силы и химия никак не повлияла на ее внешность, она сняла несколько выпусков своей программы «Ч.Т.Д».

— Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, запишу сразу несколько выпусков. Еще остались выпуски, записанные с лета, — делилась с подписчиками Маргарита в начале своей химиотерапии.