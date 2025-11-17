«Сил моих больше нет»: 21-летняя блогер умерла после 5 лет борьбы с редкой формой рака — видео

О страшном диагнозе Ирина узнала в 16 лет Источник: Городские медиа

Популярная блогерша Ирина Небога умерла после пятилетней борьбы с онкологией. О смерти 21-летней девушки стало известно вечером 16 ноября. В ее Telegram-канале появилось сообщение от родственников, в котором они от ее имени поблагодарили всех подписчиков за поддержку.

«Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете, — говорится в сообщении. — Хочу поблагодарить всех вас за многое. За то, что поддерживали меня все эти годы, не давали отчаяться, писали приятные комментарии, конечно же, за финансовую поддержку тоже».

Ирина больше 5 лет боролась с редкой формой рака — саркомой Юинга. Эта злокачественная опухоль развивается в костях или мягких тканях вокруг них. В своем блоге она рассказывала о борьбе с болезнью с юмором и самоиронией.

«Я сейчас тут со своей головушкой не хочу вызывать жалость и так далее. Меня интересует только один вопрос, одно рассуждение — как я функционирую вообще», — рассказывала она в одном из своих видео.

Опасную болезнь у девушки обнаружили в 16 лет, когда у нее сильно заболела нога. За несколько лет борьбы с онкологией Ирина смогла уйти в ремиссию, но в 2024 году у нее случился рецидив.

Летом 2025 года блогерше удалили часть черепной кости, а позднее планировали установить пластину на месте провала. В конце октября Ирина сломала ногу, по ее словам, «на ровном месте», а перед операцией у нее обнаружили метастазы.

«Никогда не задумывалась о конце, но, походу, это он и есть. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы снова выкарабкаться, но сил моих больше нет. Я в отчаянии», — рассказывала она.

Всё о жизни Ирины Небоги и о ее борьбе с саркомой MSK1.RU рассказывает в одном видео.