НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 745мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Новый автобус
«Умные решения»
Что будет с «Шинником»
Компании, которые создают будущее области
«Локомотив» покинул тренер
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Изменения в работе травмпунктов
Предупареждение о снегопаде
Здоровье «Сил моих больше нет»: 21-летняя блогер умерла после 5 лет борьбы с редкой формой рака — видео

«Сил моих больше нет»: 21-летняя блогер умерла после 5 лет борьбы с редкой формой рака — видео

История Ирины Небоги, за жизнью которой следили тысячи человек

169

О страшном диагнозе Ирина узнала в 16 лет

Источник:

Городские медиа

Популярная блогерша Ирина Небога умерла после пятилетней борьбы с онкологией. О смерти 21-летней девушки стало известно вечером 16 ноября. В ее Telegram-канале появилось сообщение от родственников, в котором они от ее имени поблагодарили всех подписчиков за поддержку.

«Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете, — говорится в сообщении. — Хочу поблагодарить всех вас за многое. За то, что поддерживали меня все эти годы, не давали отчаяться, писали приятные комментарии, конечно же, за финансовую поддержку тоже».

Ирина больше 5 лет боролась с редкой формой рака — саркомой Юинга. Эта злокачественная опухоль развивается в костях или мягких тканях вокруг них. В своем блоге она рассказывала о борьбе с болезнью с юмором и самоиронией.

«Я сейчас тут со своей головушкой не хочу вызывать жалость и так далее. Меня интересует только один вопрос, одно рассуждение — как я функционирую вообще», — рассказывала она в одном из своих видео.

Опасную болезнь у девушки обнаружили в 16 лет, когда у нее сильно заболела нога. За несколько лет борьбы с онкологией Ирина смогла уйти в ремиссию, но в 2024 году у нее случился рецидив.

Летом 2025 года блогерше удалили часть черепной кости, а позднее планировали установить пластину на месте провала. В конце октября Ирина сломала ногу, по ее словам, «на ровном месте», а перед операцией у нее обнаружили метастазы.

«Никогда не задумывалась о конце, но, походу, это он и есть. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы снова выкарабкаться, но сил моих больше нет. Я в отчаянии», — рассказывала она.

Всё о жизни Ирины Небоги и о ее борьбе с саркомой MSK1.RU рассказывает в одном видео.

Днем 17 ноября в Telegram-канале блогерши появилось сообщение, что прощание с ней пройдет в Москве. Дата и время пока что не сообщались.

ПО ТЕМЕ
Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
Блогер Онкология Рак Болезнь Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление