«Мне 32, а живу в теле 50-летней». История женщины с агрессивным раком груди и искусственным климаксом — видео

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

32-летняя красноярка Екатерина Дейнега борется с агрессивным раком молочной железы — ее историю рассказывает NGS34.RU.

В начале 2025 года девушка нащупала уплотнение в груди — «как будто плоский камешек». Она обратилась в частную клинику, где взяли пункцию: тесты показали подозрительные клетки.

С кипой анализов из поликлиники Екатерину направили на биопсию.

«Результатов биопсии я ждала 17 дней и сходила с ума. И вот через 17 дней мне сказали: „У вас рак“», — вспоминает Катя.

После первой химиотерапии Катя не стала ждать выпадения волос и сбрила их сама. Муж Артем сделал то же самое в знак поддержки и подарил ей диадему, чтобы она чувствовала себя королевой при любых обстоятельствах.

«Когда возвращаешься из больницы к обычной жизни и видишь всех с волосами, испытываешь дискомфорт. Но я принципиально решила перестать носить парик, даже когда отрос этот странный короткий „ежик“, чтобы научиться принимать себя», — объясняет она.

Сейчас Катя находится в искусственном климаксе и продолжает гормональную терапию.

«Мне 32 года, и смириться с тем, что я теперь в том состоянии, в котором женщины оказываются после 50, — это тяжело. И как с этим жить, не очень понятно. Но у меня нет выбора. Если я откажусь от гормональной терапии, ко мне вернется рак. Всё, что мне остается, — это просто научиться с этим жить, научиться принимать свое тело в новых условиях, найти к нему подход», — говорит красноярка.

Екатерина учится жить с новой собой. Она надеется, что ее история поможет другим женщинам не откладывать обследования.

«Нужно взять всё в свои руки. Маммография часто не показывает рак у молодых женщин. Делайте УЗИ, даже если чувствуете себя здоровыми», — советует Екатерина.